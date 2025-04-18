Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Металургів, 13
146.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
250,71
Економія при броні: -15,48 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
213.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Свободи, 31
285.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
311.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
244,82
Економія при броні: -15,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
312.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
341.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
389.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
152,86
Економія при броні: -8,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
402.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
410.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
411.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
412.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
498.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
547.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
248,87
Економія при броні: -13,64 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
548.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
380,41
Економія при броні: -3,81 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
625.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія