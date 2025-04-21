Київ
Гековен (Gecoven)

Гековен (Gecoven)

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
250,24
Економія при броні: -15,01 грн
235,23 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
376,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
102.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
251,73
Економія при броні: -16,50 грн
235,23 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
122.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
241,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
168.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
242,91
Економія при броні: -13,73 грн
229,18 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
168.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
192,00
Економія при броні: -5,76 грн
186,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
192.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
194.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
221,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
267,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
202.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
268,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
240.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
236,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 39
267.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
268,30 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
279.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
368,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Поляниця, кв-л Вишня, 354-А
314.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
288,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
321.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
153,60
Економія при броні: -8,86 грн
144,74 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
329.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
234,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
384.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
260,32 грн
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