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Гековен (Gecoven)
Гековен (Gecoven)
Одеса
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Любашівка, вул. Софіївська, 54
154.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
268,39
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Помічна, вул. Перемоги, 62
202.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
236,54
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
229.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
260,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
257.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
234,41
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
258.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
244,82
Економія при броні:
-15,64 грн
229,18
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
307.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
245,61
Економія при броні:
-10,38 грн
235,23
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
309.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
248,87
Економія при броні:
-13,64 грн
235,23
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
111,96
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
410.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
380,46
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
434.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Солом'янська, 33
437.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
221,43
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
440.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
267,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
275,30
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
468.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
241,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
474.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
192,00
Економія при броні:
-5,76 грн
186,24
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
474.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
244,06
Економія при броні:
-14,88 грн
229,18
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
516.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
247,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
561.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
152,86
Економія при броні:
-8,12 грн
144,74
грн
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