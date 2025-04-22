Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
153,60
Економія при броні: -8,86 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
132.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
135.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 31
156.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
173.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 13
252.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
244,78
Економія при броні: -9,55 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
380,25
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
307.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 39
324.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
331.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
250,24
Економія при броні: -15,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
362.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
386.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
413.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
419.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
242,91
Економія при броні: -13,73 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
419.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
192,00
Економія при броні: -5,76 грн