Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Луцьк, просп. Відродження, 13
140.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
161.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
192,00
Економія при броні: -5,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
161.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
243,30
Економія при броні: -14,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Поляниця, кв-л Вишня, 354-А
166.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 39
246.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
250.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
316.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
245,30
Економія при броні: -10,07 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Немирів, вул. Костельна, 99
361.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
249,79
Економія при броні: -14,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
465.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
465.7 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
468.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
469.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
508.0 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Чернігів, просп. Миру, 194
544.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
152,83
Економія при броні: -8,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
567.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
679.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія