Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 36
4.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
131.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
244,82
Економія при броні: -15,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
132.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
159.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
263.6 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Металургів, 13
274.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
250,71
Економія при броні: -15,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
276.3 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
355.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
387.5 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
389.2 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
389.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
389.8 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шостка, вул. Свободи, 31
393.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
430.4 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
152,86
Економія при броні: -8,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
452.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
248,87
Економія при броні: -13,64 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
490.1 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
377,74
Економія при броні: -3,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
527.9 км
Гековен розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
245,61
Економія при броні: -10,38 грн