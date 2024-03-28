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Активные вещества — “Д”ДИКЛОФЕНАК (DICLOFENACUM)

ДИКЛОФЕНАК (DICLOFENACUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 120 препаратов
Диклоберл® N 75 раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Menarini Group
Диклоберл® N 75 Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Menarini Group
В 1213 аптеках
от 138,43 грн
Цены в аптеках
Диклак® гель гель, 5 %, туба, 50 г, № 1; Sandoz
Диклак® гель Гель, 5 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz
В 1189 аптеках
от 192,30 грн
Цены в аптеках
Диклоберл® Ретард капсулы твердые пролонгированного действия, 100 мг, № 20; Menarini Group
Диклоберл® Ретард Капсулы твердые пролонгированного действия, 100 мг, № 20 Menarini Group
В 1184 аптеках
от 152,57 грн
Цены в аптеках
Вольтарен форте эмульгель для наружного применения, 2,32 %, туба, 50 г, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Вольтарен форте Эмульгель для наружного применения, 2,32 %, туба, 50 г, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1184 аптеках
от 266,60 грн
Цены в аптеках
Вольтарен форте эмульгель для наружного применения, 2,32 %, туба, 100 г, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Вольтарен форте Эмульгель для наружного применения, 2,32 %, туба, 100 г, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1163 аптеках
от 367,40 грн
Цены в аптеках
Диклак® гель гель, 5 %, туба, 100 г, № 1; Sandoz
Диклак® гель Гель, 5 %, туба, 100 г, № 1 Sandoz
В 1128 аптеках
от 304,08 грн
Цены в аптеках
Олфен®-100 СР Депокапс капсулы пролонгированного действия, 100 мг, № 20; Тева Украина
Олфен®-100 СР Депокапс Капсулы пролонгированного действия, 100 мг, № 20 Тева Украина
В 1123 аптеках
от 438,60 грн
Цены в аптеках
Наклофен Дуо капсулы, 75 мг, блистер, № 20; KRKA d.d. Novo Mesto
Наклофен Дуо Капсулы, 75 мг, блистер, № 20 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1114 аптеках
от 173,58 грн
Цены в аптеках
Вольтарен эмульгель эмульгель для наружного применения, 1 %, туба, 50 г, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Вольтарен эмульгель Эмульгель для наружного применения, 1 %, туба, 50 г, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1105 аптеках
от 219,50 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Тева раствор для инъекций, 75 мг/3 мл, ампула, 3 мл, № 5; Тева Украина
Диклофенак-Тева Раствор для инъекций, 75 мг/3 мл, ампула, 3 мл, № 5 Тева Украина
В 1105 аптеках
от 97,33 грн
Цены в аптеках
Олфен® Форте гидрогель гель, 2 %, туба, 50 г, № 1; Тева Украина
Олфен® Форте гидрогель Гель, 2 %, туба, 50 г, № 1 Тева Украина
В 1094 аптеках
от 191,51 грн
Цены в аптеках
Диклоберл® 50 суппозитории, 50 мг, блистер, № 10; Menarini Group
Диклоберл® 50 Суппозитории, 50 мг, блистер, № 10 Menarini Group
В 1093 аптеках
от 109,54 грн
Цены в аптеках
Диклоберл® 100 суппозитории, 100 мг, № 10; Menarini Group
Диклоберл® 100 Суппозитории, 100 мг, № 10 Menarini Group
В 1072 аптеках
от 157,02 грн
Цены в аптеках
Наклофен раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Наклофен Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1071 аптеке
от 117,24 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Дарница таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30; Дарница
Диклофенак-Дарница Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, контурная ячейковая упаковка, № 30 Дарница
В 1050 аптеках
от 23,80 грн
Цены в аптеках
Вольтарен эмульгель эмульгель для наружного применения, 1 %, туба, 100 г, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Вольтарен эмульгель Эмульгель для наружного применения, 1 %, туба, 100 г, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 1035 аптеках
от 337,93 грн
Цены в аптеках
Олфен® гидрогель гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Тева Украина
Олфен® гидрогель Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Тева Украина
В 1016 аптеках
от 147,24 грн
Цены в аптеках
Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20; Delta Medical Promotions AG
Аргетт Дуо Капсулы твердые с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20 Delta Medical Promotions AG
В 983 аптеках
от 114,00 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Дарница раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Диклофенак-Дарница Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 977 аптеках
от 79,61 грн
Цены в аптеках
Диклофенак Евро таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, № 100; Unique Pharmaceutical Laboratories
Диклофенак Евро Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, № 100 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 961 аптеке
от 97,00 грн
Цены в аптеках
Ортофен таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,025 г, блистер, № 30; Витамины
Ортофен Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 0,025 г, блистер, № 30 Витамины
В 960 аптеках
от 14,41 грн
Цены в аптеках
Ортофен-Здоровье форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Ортофен-Здоровье форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 915 аптеках
от 17,54 грн
Цены в аптеках
Олфен® Форте гидрогель гель, 2 %, туба, 100 г, № 1; Тева Украина
Олфен® Форте гидрогель Гель, 2 %, туба, 100 г, № 1 Тева Украина
В 911 аптеке
от 293,02 грн
Цены в аптеках
Диклофенак суппозитории ректальные, 0,1 г, № 10; Лекхим-Харьков
Диклофенак Суппозитории ректальные, 0,1 г, № 10 Лекхим-Харьков
В 908 аптеках
от 31,94 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® суппозитории, 100 мг, стрип, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10; Гледфарм Лтд
Диклосейф® Суппозитории, 100 мг, стрип, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10 Гледфарм Лтд
В 868 аптеках
от 125,97 грн
Цены в аптеках
Олфен® гидрогель гель, 1 %, туба, 100 г, № 1; Тева Украина
Олфен® гидрогель Гель, 1 %, туба, 100 г, № 1 Тева Украина
В 822 аптеках
от 215,35 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® форте гель эмульсионный для наружного применения, 2,32 %, туба, 100 г, № 1; Гледфарм Лтд
Диклосейф® форте Гель эмульсионный для наружного применения, 2,32 %, туба, 100 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 804 аптеках
от 237,62 грн
Цены в аптеках
Долоксен Стронг гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1; Конарк Интелмед
Долоксен Стронг Гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1 Конарк Интелмед
В 702 аптеках
от 140,73 грн
Цены в аптеках
Натрия диклофенак-КВ капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Натрия диклофенак-КВ Капсулы твердые, 25 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 685 аптеках
от 21,72 грн
Цены в аптеках
Диклак® гель гель, 5 %, туба, 150 г, № 1; Sandoz
Диклак® гель Гель, 5 %, туба, 150 г, № 1 Sandoz
В 675 аптеках
от 287,64 грн
Цены в аптеках
Алмирал раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10; Medochemie Ltd
Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd
В 667 аптеках
от 160,19 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® гель эмульсионный для наружного применения, 1,16 %, туба, 50 г, № 1; Гледфарм Лтд
Диклосейф® Гель эмульсионный для наружного применения, 1,16 %, туба, 50 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 663 аптеках
от 114,60 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® форте гель эмульсионный для наружного применения, 2,32 %, туба, 50 г, № 1; Гледфарм Лтд
Диклосейф® форте Гель эмульсионный для наружного применения, 2,32 %, туба, 50 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 650 аптеках
от 147,83 грн
Цены в аптеках
Клодифен гель, 50 мг/г, туба, 45 г, № 1; World Medicine
Клодифен Гель, 50 мг/г, туба, 45 г, № 1 World Medicine
В 647 аптеках
от 135,94 грн
Цены в аптеках
Диклофенак таблетки, 0,05 г, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Красная звезда
Диклофенак Таблетки, 0,05 г, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Красная звезда
В 643 аптеках
от 32,00 грн
Цены в аптеках
Диклак® ID таблетки с модифицированным высвобождением, 150 мг, блистер, № 100; Sandoz
Диклак® ID Таблетки с модифицированным высвобождением, 150 мг, блистер, № 100 Sandoz
В 643 аптеках
от 502,33 грн
Цены в аптеках
Дифталь® капли глазные, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Дифталь® Капли глазные, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 630 аптеках
от 120,00 грн
Цены в аптеках
Диклак® раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Sandoz
Диклак® Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Sandoz
В 626 аптеках
от 53,79 грн
Цены в аптеках
Олфен®-50 Лактаб таблетки кишечно-растворимые, 50 мг, № 20; Тева Украина
Олфен®-50 Лактаб Таблетки кишечно-растворимые, 50 мг, № 20 Тева Украина
В 606 аптеках
от 398,40 грн
Цены в аптеках
Диклак® ID таблетки с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 100; Sandoz
Диклак® ID Таблетки с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 100 Sandoz
В 606 аптеках
от 469,85 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба алюминиевая, 50 г, в пачке, в пачке, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюминиевая, 50 г, в пачке, в пачке, № 1
В 600 аптеках
от 58,09 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Тева форте 2% гель, 2 %, туба, 50 г, № 1; Тева Украина
Диклофенак-Тева форте 2% Гель, 2 %, туба, 50 г, № 1 Тева Украина
В 593 аптеках
от 128,44 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Дарница раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5; Дарница
Диклофенак-Дарница Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 5 Дарница
В 556 аптеках
от 42,00 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® гель эмульсионный для наружного применения, 1,16 %, туба, 100 г, № 1; Гледфарм Лтд
Диклосейф® Гель эмульсионный для наружного применения, 1,16 %, туба, 100 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 556 аптеках
от 185,78 грн
Цены в аптеках
Долоксен Стронг гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1; Конарк Интелмед
Долоксен Стронг Гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1 Конарк Интелмед
В 556 аптеках
от 106,90 грн
Цены в аптеках
Вольтарен® раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Novartis
Вольтарен® Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Novartis
В 542 аптеках
от 301,09 грн
Цены в аптеках
Аргетт Спрей спрей накожный, раствор, 4 %, флакон с дозирующим устройством, 25 г, с защитным колпачком, с защ. колпачком, № 1; Delta Medical Promotions AG
Аргетт Спрей Спрей накожный, раствор, 4 %, флакон с дозирующим устройством, 25 г, с защитным колпачком, с защ. колпачком, № 1 Delta Medical Promotions AG
В 470 аптеках
от 165,52 грн
Цены в аптеках
Диклак® ID таблетки с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20; Sandoz
Диклак® ID Таблетки с модифицированным высвобождением, 75 мг, блистер, № 20 Sandoz
В 467 аптеках
от 120,86 грн
Цены в аптеках
Диклак® ID таблетки с модифицированным высвобождением, 150 мг, блистер, № 20; Sandoz
Диклак® ID Таблетки с модифицированным высвобождением, 150 мг, блистер, № 20 Sandoz
В 446 аптеках
от 193,87 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба алюминиевая, 100 г, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюминиевая, 100 г, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 439 аптеках
от 140,63 грн
Цены в аптеках
Аргетт Рапид капсулы твердые, кишечно-растворимые, 75 мг, № 20; Delta Medical Promotions AG
Аргетт Рапид Капсулы твердые, кишечно-растворимые, 75 мг, № 20 Delta Medical Promotions AG
В 428 аптеках
от 171,16 грн
Цены в аптеках
Диклофенак натрия суппозитории ректальные, 0,05 г, стрип, № 10; Монфарм
Диклофенак натрия Суппозитории ректальные, 0,05 г, стрип, № 10 Монфарм
В 421 аптеке
от 22,77 грн
Цены в аптеках
Униклофен капли глазные, раствор, 0,1 %, контейнер-капельница, 10 мл, № 1; Unimed Pharma
Униклофен Капли глазные, раствор, 0,1 %, контейнер-капельница, 10 мл, № 1 Unimed Pharma
В 413 аптеках
от 152,06 грн
Цены в аптеках
Дикло-Ф капли глазные, 0,1 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1; Sentiss Pharma
Дикло-Ф Капли глазные, 0,1 %, флакон-капельница, 5 мл, № 1 Sentiss Pharma
В 399 аптеках
от 102,39 грн
Цены в аптеках
Раптен 75 раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Stada
Раптен 75 Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Stada
В 396 аптеках
от 75,62 грн
Цены в аптеках
Диклак® Липогель гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Sandoz
Диклак® Липогель Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Sandoz
В 372 аптеках
от 157,18 грн
Цены в аптеках
Алмирал раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Medochemie Ltd
Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd
В 359 аптеках
от 98,06 грн
Цены в аптеках
Диклодев® раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Abryl Formulations
Диклодев® Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Abryl Formulations
В 293 аптеках
от 148,30 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® суппозитории, 50 мг, стрип, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10; Гледфарм Лтд
Диклосейф® Суппозитории, 50 мг, стрип, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 10 Гледфарм Лтд
В 287 аптеках
от 85,19 грн
Цены в аптеках
Вольтарен® суппозитории, 100 мг, стрип, № 5; Novartis
Вольтарен® Суппозитории, 100 мг, стрип, № 5 Novartis
В 277 аптеках
от 108,92 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 10 мг/г, туба, 40 г, № 1; Красная звезда
Диклофенак Гель, 10 мг/г, туба, 40 г, № 1 Красная звезда
В 239 аптеках
от 23,00 грн
Цены в аптеках
Ортофен таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Технолог
Ортофен Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Технолог
В 222 аптеках
от 23,02 грн
Цены в аптеках
Вольтарен® таблетки гастрорезистентные, 50 мг, блистер, № 20; Novartis
Вольтарен® Таблетки гастрорезистентные, 50 мг, блистер, № 20 Novartis
В 217 аптеках
от 166,79 грн
Цены в аптеках
Ортофен-Здоровье форте таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, № 10; Корпорация Здоровье
Ортофен-Здоровье форте Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, № 10 Корпорация Здоровье
В 209 аптеках
от 6,11 грн
Цены в аптеках
Вольтарен® суппозитории, 50 мг, стрип, № 10; Novartis
Вольтарен® Суппозитории, 50 мг, стрип, № 10 Novartis
В 202 аптеках
от 112,11 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Виола гель, 1 %, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Диклофенак-Виола Гель, 1 %, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 199 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Долокс Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Unique Pharmaceutical Laboratories
Долокс Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Unique Pharmaceutical Laboratories
В 198 аптеках
от 131,48 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Здоровье форте гель, 30 мг/г, туба, 50 г, № 1; Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье форте Гель, 30 мг/г, туба, 50 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 196 аптеках
от 57,50 грн
Цены в аптеках
Диклофенак натрия раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, блистер, блистер, № 10; Лубныфарм
Диклофенак натрия Раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, блистер, блистер, № 10 Лубныфарм
В 195 аптеках
от 27,00 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм fidem pharm, тм fidem pharm, № 1
В 185 аптеках
от 114,20 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® гель эмульсионный для наружного применения, 1,16 %, туба, 30 г, № 1; Гледфарм Лтд
Диклосейф® Гель эмульсионный для наружного применения, 1,16 %, туба, 30 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 168 аптеках
от 84,29 грн
Цены в аптеках
Диклофенак натрия раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Лубныфарм
Диклофенак натрия Раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Лубныфарм
В 161 аптеке
от 84,60 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламинатная, 100 г, в пачке, в пачке, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламинатная, 100 г, в пачке, в пачке, № 1
В 160 аптеках
от 162,05 грн
Цены в аптеках
Вольтарен® Рапид таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, блистер, № 20; Novartis Pharma
Вольтарен® Рапид Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, блистер, № 20 Novartis Pharma
В 133 аптеках
от 138,50 грн
Цены в аптеках
Клодифен капли глазные, раствор, 1 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1; World Medicine
Клодифен Капли глазные, раствор, 1 мг/мл, флакон-капельница, 5 мл, № 1 World Medicine
В 132 аптеках
от 107,44 грн
Цены в аптеках
Вольтарен эмульгель эмульгель для наружного применения, 1 %, туба, 20 г, № 1; Haleon KH C.a.r.l.
Вольтарен эмульгель Эмульгель для наружного применения, 1 %, туба, 20 г, № 1 Haleon KH C.a.r.l.
В 121 аптеке
от 124,20 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1
В 120 аптеках
от 130,00 грн
Цены в аптеках
Диклофенак таблетки, 0,05 г, блистер, № 10; Красная звезда
Диклофенак Таблетки, 0,05 г, блистер, № 10 Красная звезда
В 118 аптеках
от 11,00 грн
Цены в аптеках
Солакутан гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1; Мибе Украина
Солакутан Гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1 Мибе Украина
В 110 аптеках
от 704,00 грн
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Диклофенак-Здоровье ультра гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1; Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье ультра Гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 107 аптеках
от 77,50 грн
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Раптен Ретард таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20; Stada
Раптен Ретард Таблетки пролонгиров. действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 20 Stada
В 101 аптеке
от 139,62 грн
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Вольтарен® таблетки гастрорезистентные, 25 мг, блистер, № 30; Novartis
Вольтарен® Таблетки гастрорезистентные, 25 мг, блистер, № 30 Novartis
В 75 аптеках
от 159,01 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Здоровье ультра гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1; Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье ультра Гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 69 аптеках
от 123,01 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Фармекс суппозитории ректальные, 100 мг, стрип, № 10; Здоровье
Диклофенак-Фармекс Суппозитории ректальные, 100 мг, стрип, № 10 Здоровье
В 68 аптеках
от 23,44 грн
Цены в аптеках
Эвинопон раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; Bros
Эвинопон Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 Bros
В 67 аптеках
от 102,50 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм tabula vita, тм tabula vita, № 1
В 62 аптеках
от 102,00 грн
Цены в аптеках
Диклосейф® форте гель эмульсионный для наружного применения, 2,32 %, туба, 30 г, № 1; Гледфарм Лтд
Диклосейф® форте Гель эмульсионный для наружного применения, 2,32 %, туба, 30 г, № 1 Гледфарм Лтд
В 55 аптеках
от 97,02 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1; Красная звезда
Диклофенак Гель, 50 мг/г, туба, 40 г, № 1 Красная звезда
В 38 аптеках
от 124,33 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1; Красная звезда
Диклофенак Гель, 50 мг/г, туба, 100 г, № 1 Красная звезда
В 37 аптеках
от 146,00 грн
Цены в аптеках
Ортофен-Здоровье таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Ортофен-Здоровье Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 32 аптеках
от 14,37 грн
Цены в аптеках
Вольтарен® Рапид таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30; Novartis Pharma
Вольтарен® Рапид Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 25 мг, блистер, № 30 Novartis Pharma
В 29 аптеках
от 179,91 грн
Цены в аптеках
Раптен гель гель для наружного применения, 1 %, туба, 40 г, № 1; Stada
Раптен гель Гель для наружного применения, 1 %, туба, 40 г, № 1 Stada
В 26 аптеках
от 69,45 грн
Цены в аптеках
Диклофенак натрия капсулы, 25 мг, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Диклофенак натрия Капсулы, 25 мг, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 19 аптеках
от 17,20 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Здоровье гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 18 аптеках
от 22,58 грн
Цены в аптеках
Диклофенак натрия раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, блистер, блистер, № 5; Лубныфарм
Диклофенак натрия Раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, блистер, блистер, № 5 Лубныфарм
В 17 аптеках
от 32,40 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 50 мг/г, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Диклофенак Гель, 50 мг/г, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 17 аптеках
от 39,03 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба алюминиевая, 50 г, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюминиевая, 50 г, тм dr. bauer, тм dr. bauer, № 1
В 16 аптеках
от 128,86 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Здоровье ультра спрей накожный, 40 мг/мл, флакон стеклянный с клапаном-насосом, 50 мл, с насадкой-распылителем и защитным колпачком, с насадкой-расп. и защ. колп., № 1; Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье ультра Спрей накожный, 40 мг/мл, флакон стеклянный с клапаном-насосом, 50 мл, с насадкой-распылителем и защитным колпачком, с насадкой-расп. и защ. колп., № 1 Корпорация Здоровье
В 15 аптеках
от 80,27 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1
В 8 аптеках
от 120,00 грн
Цены в аптеках
Олфен™ гель гель, 1 %, туба, 50 г, № 1; Тева Украина
Олфен™ гель Гель, 1 %, туба, 50 г, № 1 Тева Украина
В 6 аптеках
от 155,00 грн
Цены в аптеках
Диклофенак-Здоровье раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, в коробке с перегородками, в коробке с перегородками, № 5; Корпорация Здоровье
Диклофенак-Здоровье Раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, в коробке с перегородками, в коробке с перегородками, № 5 Корпорация Здоровье
В 5 аптеках
от 25,90 грн
Цены в аптеках
Диклофенак натрия раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10; Лубныфарм
Диклофенак натрия Раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, в пачке с перегородками, в пачке с перегородками, № 10 Лубныфарм
В 4 аптеках
от 56,31 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачке, 100 г, тм а+, тм а+, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачке, 100 г, тм а+, тм а+, № 1
В 4 аптеках
от 161,11 грн
Цены в аптеках
Диклофенак натрия раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5; Лекхим-Харьков
Диклофенак натрия Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 5 Лекхим-Харьков
В 3 аптеках
от 42,65 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм а+, тм а+, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм а+, тм а+, № 1
В 3 аптеках
от 81,00 грн
Цены в аптеках
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм ecocode, тм ecocode, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм ecocode, тм ecocode, № 1
В 101 аптеке других городов
от 71,97 грн
Цены в других городах
Униклофен капли глазные, раствор, 0,1 %, контейнер-капельница, 5 мл, № 1; Unimed Pharma
Униклофен Капли глазные, раствор, 0,1 %, контейнер-капельница, 5 мл, № 1 Unimed Pharma
В 17 аптеках других городов
от 104,50 грн
Цены в других городах
Клодифен раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5; World Medicine
Клодифен Раствор для инъекций, 25 мг/мл, ампула, 3 мл, № 5 World Medicine
В 3 аптеках других городов
от 110,49 грн
Цены в других городах
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм магнолия, тм магнолия, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм магнолия, тм магнолия, № 1
В 2 аптеках других городов
от 112,80 грн
Цены в других городах
Диклофенак гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба ламинатная, 50 г, тм expert pharma, тм expert pharma, № 1
В 2 аптеках других городов
от 133,60 грн
Цены в других городах
Олфен® пластырь лечебный, 140 мг/12 часов, пакет, № 10; Тева Украина
Олфен® Пластырь лечебный, 140 мг/12 часов, пакет, № 10 Тева Украина
В 1 аптеке других городов
от 974,00 грн
Цены в других городах
Диклофенак натрия гель, 10 мг/г, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; Фармак
Диклофенак натрия Гель, 10 мг/г, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 Фармак
Нет в наличии
Олфен® пластырь лечебный, 140 мг/12 часов, пакет, № 2; Тева Украина
Олфен® Пластырь лечебный, 140 мг/12 часов, пакет, № 2 Тева Украина
Нет в наличии
Олфен® пластырь лечебный, 140 мг/12 часов, пакет, № 5; Тева Украина
Олфен® Пластырь лечебный, 140 мг/12 часов, пакет, № 5 Тева Украина
Нет в наличии
Олфен® гидрогель гель, 1 %, туба, 20 г, № 1; Тева Украина
Олфен® гидрогель Гель, 1 %, туба, 20 г, № 1 Тева Украина
Нет в наличии
Диклофенак гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба, в пачке, 50 г, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1
Нет в наличии
Диклофенак Евро таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, тм ронфарм, тм ронфарм, № 100; Виола ФФ
Диклофенак Евро Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 50 мг, блистер, тм ронфарм, тм ронфарм, № 100 Виола ФФ
Нет в наличии
Диклофенак натрия раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10; Лубныфарм
Диклофенак натрия Раствор для инъекций, 2,5 %, ампула, 3 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 10 Лубныфарм
Нет в наличии
Ортофен таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30; Технолог
Ортофен Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 25 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30 Технолог
Нет в наличии
Диклофенак гель, 5 %, туба алюминиевая, 50 г, тм san farma, тм san farma, № 1; undefined
Диклофенак Гель, 5 %, туба алюминиевая, 50 г, тм san farma, тм san farma, № 1
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки форте п/о, таблетки диспергируемые, таблетки, покрытые сахарной оболочкой, таблетки кишечно-растворимые, таблетки ретард, таблетки с модифицированным высвобождением, таблетки пролонгированного действия, таблетки гастрорезистентные, покрытые пленочной оболочкой, драже, капсулы, капсулы пролонгированого действия, порошок для приготовления р-ра для внутреннего применения, ректокапсулы, ректальные суппозитории, р-р для инъекций, гель, эмульгель, капли глазные, пластырь трансдермальный.

НПВП, производное фенилуксусной кислоты с выраженной противовоспалительной, анальгетической и антипиретической активностью. Фармакологические свойства диклофенака обусловлены его способностью тормозить биосинтез некоторых простагландинов в результате ингибирования фермента простагландинсинтетазы.
Блокируя синтез простагландинов, диклофенак устраняет или значительно уменьшает выраженность симптомов воспаления. Диклофенак снижает индуцируемую простагландинами повышенную чувствительность нервных окончаний к механическим раздражителям и биологически активным веществам, образующимся в очаге воспаления; ведет к снижению температуры тела, предупреждая действие простагландинов на гипоталамическое звено процесса терморегуляции; снижает концентрацию простагландинов в менструальной крови и интенсивность боли при первичной дисменорее.
Применение диклофенака способствует увеличению объема движений в пораженных суставах, уменьшению боли в покое и при движении. In vitro диклофенак в концентрации, эквивалентной той, которая достигается в тканях человека при лечении, не подавляет биосинтез протеогликанов хрящевой ткани. Тормозит агрегацию тромбоцитов.
Диклофенак быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в крови после приема диклофенака внутрь в форме таблетки достигается через 20–60 мин. Одновременный прием пищи несколько замедляет скорость, но не объем абсорбции. Учитывая, что около 50% диклофенака метаболизируется во время первого прохождения через печень, AUC в случае приема диклофенака внутрь или использования его в форме ректальных суппозиториев почти в 2 раза меньше, чем в случае парентерального введения эквивалентной дозы. После повторного приема диклофенака фармакокинетические параметры не изменяются. С белками плазмы крови (преимущественно с альбуминами) связывается почти 99,7% диклофенака. Кажущийся объем распределения — 0,12–0,17 л/кг массы тела. Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его Cmax достигается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Кажущийся T½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Спустя 2 ч после достижения Cmax в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости остается более высокой; эта закономерность сохраняется приблизительно в течение 12 ч. Биотрансформация диклофенака происходит частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом посредством однократного и множественного метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3'-гидрокси-, 4'-гидрокси-, 5'-гидрокси-, 4',5-дигидрокси- и 3'-гидрокси-4'-метоксидиклофенака), большая часть которых конъюгируется с глюкуроновой кислотой. Два из них фармакологически активны, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак. Общий системный клиренс диклофенака из плазмы крови составляет 263±56 мл/мин, конечный T½ из плазмы крови — 1–2 ч. T½ 4 метаболитов, включая два фармакологически активных, также непродолжителен и составляет 1–3 ч. Один из метаболитов — 3-гидрокси-4-метоксидиклофенак — имеет более длительный T½, однако этот метаболит фармакологически неактивен. Около 60% введенного диклофенака выводится с мочой в виде глюкуроновых конъюгатов интактной молекулы активного вещества и в виде метаболитов, большая часть из которых также превращается в глюкуроновые конъюгаты. В неизмененном виде выводится менее 1% диклофенака. Остальная часть введенной дозы выводится в виде метаболитов с желчью и калом. Существенных изменений фармакокинетики диклофенака у лиц пожилого возраста, пациентов с заболеваниями почек, хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени не отмечается.

ревматизм, ревматоидный артрит, остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагра, люмбаго, невралгия, миалгия, боль при травматических повреждениях опорно-двигательного аппарата и мягких тканей, первичная дисменорея, в качестве симптоматического средства при инфекционно-воспалительных заболеваниях ЛОР-органов.
В офтальмологии: угнетение миоза во время операции по поводу катаракты; предупреждение воспалительного процесса в послеоперационный период по поводу катаракты и хирургических вмешательств в области передних отделов глаза; профилактика цистоидного макулярного отека до и после операций по поводу удаления и имплантации хрусталика; неинфекционные воспалительные процессы с вовлечением передних отделов глаза (хронический неинфекционный конъюнктивит, аллергический конъюнктивит); посттравматический воспалительный процесс при проникающих и непроникающих ранениях глазного яблока (как дополнение к местной антибактериальной терапии); для уменьшения выраженности глазной боли при фотофобии.

внутрь взрослым и подросткам в возрасте старше 14 лет назначают при острых состояниях по 50–75 мг 2–3 раза в сутки или по 25 мг 4 раза в сутки; при хронических заболеваниях и для поддерживающей терапии — по 25 мг 2–3 раза в сутки или в форме ретард (100 мг) 1 раз в сутки. Продолжительность курса лечения — 5–6 нед. Максимальная суточная доза — 300 мг. Применяют также ректально.
В/м (глубоко в ягодичную мышцу) вводят по 75 мг 1–2 раза в сутки. Не рекомендуется назначать продолжительный курс инъекций (более 4–5 дней).
Для симптоматического лечения первичной дисменореи доза диклофенака может составлять 50–200 мг/сут. Длительность лечения определяется его эффективностью и обычно не превышает 2–3 дней.
Гель наносят тонким слоем на болезненные участки 2–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения — 10–14 дней.
Глазные капли 0,1%: перед операцией — по 1 капле в конъюнктивальный мешок 5 раз в течение 3 ч перед операцией; в послеоперационный период — сразу после хирургического вмешательства — по 1 капле 3 раза (на 15; 30 и 45-й минуте после операции), а затем — по 1 капле 3–5 раз в сутки в течение времени, необходимого для лечения; для устранения боли — по 1 капле непосредственно после хирургического вмешательства, затем — по 1 капле 4–6 раз в сутки, при необходимости сроком до 6 дней; при воспалительных процессах — по 1 капле 4–5 раз в сутки в зависимости от тяжести состояния.
Длительное лечение должно проводиться только после тщательной оценки показаний и офтальмологического обследования. Как правило, используют не более 1–2 нед.
Пластырь наклеивают на неповрежденную кожу, предварительно вымытую и сухую на 24 ч.

известная гиперчувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
Аллергическая реакция на другие НПВП, например ацетилсалициловую кислоту, которая может выражаться бронхоспазмом, крапивницей, острым ринитом, полипами носа или другими аллергическими симптомами.
III триместр беременности.
Активная язва желудка или кишечника, кровотечение или перфорация.
Воспалительные заболевания кишечника (например болезнь Крона или язвенный колит).
Тяжелая форма печеночной недостаточности (Чайлда — Пью класса C, цирроз печени и асцит).
Умеренная и тяжелая формы почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин).
Выраженная сердечная недостаточность (NYHA III–IV).
Пациенты с высоким риском развития послеоперационных кровотечений, свертывания крови, нарушениями гемостаза, гемопоэтическими нарушения или цереброваскулярными кровотечениями.
Купирование послеоперационной боли после операции коронарного шунтирования (или применения аппарата искусственного кровообращения).
Формы для местного применения: экссудативный дерматит, экзема, инфицированный повреждения, ожог или рана.
В форме р-ра для инъекций диклофенак противопоказан детям и подросткам.

боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, ульцерогенное действие, желудочно-кишечные кровотечения, перфорация кишечника, обострение язвенного колита, головная боль, потеря сознания, головокружение, нарушения чувствительности или зрения (диплопия), шум в ушах, бессонница, раздражительность, судороги, ОПН, интерстициальный нефрит, нефротический синдром. Нефропатия возникает в большинстве случаев в результате очень длительного применения диклофенака. Возможно развитие аллергических реакций, в том числе и перекрестного типа, к другим НПВП. Длительное применение диклофенака может вызвать развитие гипертонического криза, обусловленного ингибированием биосинтеза простагландинов в почках. Очень редко отмечаются гемолитическая анемия и нарушения кроветворения (тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия); иногда — поражение печени.
При использовании глазных капель возможны преходящее ощущение жжения слабой или умеренной выраженности; редко — нечеткость зрения непосредственно после закапывания глазных капель, реакции гиперчувствительности, сопровождающиеся зудом и гиперемией, фотофобия, точечный кератит.

с осторожностью назначают лицам с диспептическими симптомами, с заболеваниями органов пищеварительного тракта, АГ или недостаточностью кровообращения, почечной недостаточностью, а также больным, недавно перенесшим хирургическое вмешательство. На протяжении всего курса лечения рекомендуется осуществлять контроль функции почек и печени.
При длительном приеме диклофенака следует воздерживаться от управления транспортными средствами и выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты реакций.
Прием диклофенака в период беременности противопоказан. В период кормления грудью его можно назначать только по строгим показаниям и под тщательным медицинским наблюдением.

не следует применять одновременно с другими НПВП (включая салицилаты и средства пиразолонового ряда), поскольку при подобном сочетании существует риск взаимного потенцирования токсических эффектов и снижения эффективности одного из препаратов. При одновременном применении с антикоагулянтами существенно возрастает риск развития геморрагических осложнений. При сочетанном применении с солями лития диклофенак может повышать концентрацию лития в плазме крови. Одновременное назначение с диклофенаком дигоксина через 48–72 ч может привести к значительному повышению концентрации гликозида в плазме крови; после прекращения приема диклофенака уровень дигоксина нормализуется через 48 ч. Диклофенак обусловливает задержку натрия и жидкости в организме, снижая эффективность антигипертензивных и диуретических средств. При сочетанном применении с диуретиками следует контролировать уровень калия. Нежелательно назначать одновременно с циклоспоринами. ГКС могут потенцировать токсические эффекты диклофенака. Пациентам, принимающим метотрексат, диклофенак назначают за 24 ч до или после приема метотрексата, поскольку концентрация в плазме крови и токсичность последнего могут повышаться.

резкая головная боль, двигательное возбуждение, раздражительность, головокружение, судороги. При остром отравлении диклофенаком для перорального применения следует промыть желудок зондом, назначить активированный уголь; в дальнейшем — симптоматическое лечение по показаниям.