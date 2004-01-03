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Список производителейKKRKA d.d. Novo Mesto

Производитель: KRKA d.d. Novo Mesto

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01015, Киев, ул. Старонаводницкая, 13, секция В-Г, 3-й этаж
+380445692838
+380445692838
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Найдено: 18 препаратов
Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; KRKA d.d. Novo Mesto
Азибиот® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 KRKA d.d. Novo Mesto
В 429 аптеках
от 157,76 грн
Цены в аптеках
Амиокордин® таблетки, 200 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® Таблетки, 200 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 297 аптеках
от 61,82 грн
Цены в аптеках
Амиокордин® таблетки, 200 мг, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® Таблетки, 200 мг, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 313 аптеках
от 128,31 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 4 мг + 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1043 аптеках
от 146,41 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 4 мг + 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 478 аптеках
от 126,42 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 8 мг + 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 822 аптеках
от 124,24 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 8 мг + 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 944 аптеках
от 141,54 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 1,25 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 1,25 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 157 аптеках
от 124,71 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 565 аптеках
от 207,67 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 698 аптеках
от 228,40 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 447 аптеках
от 303,05 грн
Цены в аптеках
Амприл® HD таблетки, 5 мг + 25 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® HD Таблетки, 5 мг + 25 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 160 аптеках
от 161,45 грн
Цены в аптеках
Амприл® HL таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® HL Таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 99 аптеках
от 168,81 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 923 аптеках
от 208,95 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 927 аптеках
от 543,59 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 873 аптеках
от 279,10 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1019 аптеках
от 709,10 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 443 аптеках
от 66,00 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01015, Киев, ул. Старонаводницкая, 13, секция В-Г, 3-й этаж
+380445692838
+380445692838
Найдено: 18 препаратов
Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3; KRKA d.d. Novo Mesto
Азибиот® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 3 KRKA d.d. Novo Mesto
В 429 аптеках
от 157,76 грн
Цены в аптеках
Амиокордин® таблетки, 200 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® Таблетки, 200 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 297 аптеках
от 61,82 грн
Цены в аптеках
Амиокордин® таблетки, 200 мг, № 60; KRKA d.d. Novo Mesto
Амиокордин® Таблетки, 200 мг, № 60 KRKA d.d. Novo Mesto
В 313 аптеках
от 128,31 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 4 мг + 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1043 аптеках
от 146,41 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 4 мг + 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 4 мг + 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 478 аптеках
от 126,42 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 8 мг + 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 822 аптеках
от 124,24 грн
Цены в аптеках
Амлесса таблетки, 8 мг + 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса Таблетки, 8 мг + 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 944 аптеках
от 141,54 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 1,25 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 1,25 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 157 аптеках
от 124,71 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 2,5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 565 аптеках
от 207,67 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 698 аптеках
от 228,40 грн
Цены в аптеках
Амприл® таблетки, 10 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 447 аптеках
от 303,05 грн
Цены в аптеках
Амприл® HD таблетки, 5 мг + 25 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® HD Таблетки, 5 мг + 25 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 160 аптеках
от 161,45 грн
Цены в аптеках
Амприл® HL таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Амприл® HL Таблетки, 2,5 мг + 12,5 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 99 аптеках
от 168,81 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 923 аптеках
от 208,95 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 927 аптеках
от 543,59 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 873 аптеках
от 279,10 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 90; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 90 KRKA d.d. Novo Mesto
В 1019 аптеках
от 709,10 грн
Цены в аптеках
Аторис таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Аторис Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 443 аптеках
от 66,00 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції