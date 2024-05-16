Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАНЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПроизводные уксусной кислоты и родственные соединенияДиклофенакАлмиралЦены в аптеках

Алмирал раствор для инъекций 75 мг ампула 3 мл, №5 - Харьков (175046) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
121,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
130,98
Экономия: -7,87 грн
123,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
132,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
132,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: ампула (2)
122,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
123,99
Экономия: -0,88 грн
123,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
132,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
132,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
132,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
121,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: раствор для инъекций (3)
126,84
Экономия: -10,12 грн
116,72 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
117,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
132,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
132,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
132,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
133,08
Экономия: -13,27 грн
119,81 грн