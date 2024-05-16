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Аргетт Спрей спрей накожный, раствор 4 % флакон с дозирующим устройством 25 г с защитным колпачком, №1 - Харьков (438526) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3)
212,15
Экономия: -11,25 грн
200,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
249,80
Экономия: -48,90 грн
200,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
218,96
Экономия: -19,04 грн
199,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
212,15
Экономия: -11,25 грн
200,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
195,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (2)
236,60
Экономия: -35,70 грн
200,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
209,59
Экономия: -8,69 грн
200,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
209,59
Экономия: -8,69 грн
200,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (3)
248,00
Экономия: -61,60 грн
186,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
239,20
Экономия: -52,80 грн
186,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
197,81
Экономия: -10,90 грн
186,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
208,63
Экономия: -11,81 грн
196,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
217,68
Экономия: -21,52 грн
196,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
191,75
Экономия: -6,13 грн
185,62 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (4)
200,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
188,95
Экономия: -5,56 грн
183,39 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (2)
239,20
Экономия: -52,80 грн
186,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
226,83
Экономия: -26,24 грн
200,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
194,60
Экономия: -8,98 грн
185,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
196,61
Экономия: -10,99 грн
185,62 грн