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Аргетт Дуо капсулы твердые с модифицированным высвобождением 75 мг блистер, №20 - Харьков (358764) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 348 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
211,90
Экономия: -55,91 грн
155,99 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
171,72 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
167,48 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
168,84 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
161,10 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
163,10 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
172,40 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
171,74 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3)
234,60
Экономия: -66,90 грн
167,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
171,26 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
224,60
Экономия: -54,50 грн
170,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: капсулы твердые с модифицированным высвобождением (10)
204,99
Экономия: -31,35 грн
173,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: блистер (1)
163,64 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: блистер (1)
172,16 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
186,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
204,47
Экономия: -50,93 грн
153,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
163,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
162,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: блистер (1)
168,76 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: блистер (1)
171,66 грн