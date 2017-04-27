Киев
Производители на букву “Л”
Лекхим
121 препарат
121 препарат
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Полное название
Группа компаний "Лекхим"
Адрес
01033, Киев, ул. Шота Руставелли, 23
Телефон
+380442466311
Факс
+380442466307
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По популярности
Нитроглицерин
Таблетки сублингвальные 0,0005 г контейнер №40
Лекхим
от
14,48
грн
в 886 аптеках
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Анестезол®
Суппозитории №5
Лекхим
от
62,81
грн
в 851 аптеке
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Кислота никотиновая
Таблетки 50 мг контейнер №50
Лекхим
от
70,38
грн
в 811 аптеке
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Диагама
Раствор для инъекций ампула 2 мл №5
Лекхим
от
291,75
грн
в 776 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
Таблетки малина №20
Лекхим
от
53,44
грн
в 745 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
Таблетки лесные ягоды №20
Лекхим
от
53,03
грн
в 744 аптеках
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Ципрофлоксацин
Капли глазные/ушные 3 мг/мл флакон 5 мл с крышкой-капельницей №1
Корпорация Здоровье
от
42,09
грн
в 735 аптеках
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Далмаксин
Суппозитории 0,2 г блистер №10
Лекхим
от
468,00
грн
в 730 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
Таблетки мята №20
Лекхим
от
52,98
грн
в 686 аптеках
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Простатилен-Цинк
Суппозитории ректальные блистер №10
Лекхим
от
531,84
грн
в 684 аптеках
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Ципрофлоксацин Евро
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Unique Pharmaceutical Laboratories
от
84,93
грн
в 670 аптеках
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Бетиол®
Суппозитории ректальные №10
Лекхим
от
68,22
грн
в 647 аптеках
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Потенциале
Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №4
Лекхим
от
303,32
грн
в 647 аптеках
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Амитриптилин
Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер №50
Лекхим
от
24,13
грн
в 636 аптеках
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Потенциале
Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №4
Лекхим
от
189,45
грн
в 635 аптеках
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Ципрофлоксацин
Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Технолог
от
84,82
грн
в 616 аптеках
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Пентоксифиллин
Таблетки кишечно-растворимые 100 мг №50
Лекхим
от
57,39
грн
в 601 аптеке
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Флуконазол
Капсулы 100 мг блистер №10
Астрафарм
от
90,16
грн
в 598 аптеках
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Потенциале
Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №2
Лекхим
от
162,29
грн
в 593 аптеках
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Хинофуцин
Суппозитории вагинальные 0,015 г блистер в пачке №10
Лекхим
от
378,67
грн
в 592 аптеках
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