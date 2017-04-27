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Производители на букву “Л”

Лекхим121 препарат

121 препарат
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Нитроглицерин
Нитроглицерин
Таблетки сублингвальные 0,0005 г контейнер №40
Лекхим
от 14,48 грн
в 886 аптеках
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Анестезол®
Анестезол®
Суппозитории №5
Лекхим
от 62,81 грн
в 851 аптеке
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Кислота никотиновая
Кислота никотиновая
Таблетки 50 мг контейнер №50
Лекхим
от 70,38 грн
в 811 аптеке
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Диагама
Диагама
Раствор для инъекций ампула 2 мл №5
Лекхим
от 291,75 грн
в 776 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
Таблетки малина №20
Лекхим
от 53,44 грн
в 745 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
Таблетки лесные ягоды №20
Лекхим
от 53,03 грн
в 744 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Капли глазные/ушные 3 мг/мл флакон 5 мл с крышкой-капельницей №1
Корпорация Здоровье
от 42,09 грн
в 735 аптеках
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Далмаксин
Далмаксин
Суппозитории 0,2 г блистер №10
Лекхим
от 468,00 грн
в 730 аптеках
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ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
ТАБЛЕТКИ "ПЕЧАЕВСКИЕ" ОТ ИЗЖОГИ
Таблетки мята №20
Лекхим
от 52,98 грн
в 686 аптеках
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Простатилен-Цинк
Простатилен-Цинк
Суппозитории ректальные блистер №10
Лекхим
от 531,84 грн
в 684 аптеках
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Ципрофлоксацин Евро
Ципрофлоксацин Евро
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Unique Pharmaceutical Laboratories
от 84,93 грн
в 670 аптеках
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Бетиол®
Бетиол®
Суппозитории ректальные №10
Лекхим
от 68,22 грн
в 647 аптеках
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Потенциале
Потенциале
Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №4
Лекхим
от 303,32 грн
в 647 аптеках
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Амитриптилин
Амитриптилин
Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг блистер №50
Лекхим
от 24,13 грн
в 636 аптеках
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Потенциале
Потенциале
Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №4
Лекхим
от 189,45 грн
в 635 аптеках
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Ципрофлоксацин
Ципрофлоксацин
Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Технолог
от 84,82 грн
в 616 аптеках
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Пентоксифиллин
Пентоксифиллин
Таблетки кишечно-растворимые 100 мг №50
Лекхим
от 57,39 грн
в 601 аптеке
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Флуконазол
Флуконазол
Капсулы 100 мг блистер №10
Астрафарм
от 90,16 грн
в 598 аптеках
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Потенциале
Потенциале
Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №2
Лекхим
от 162,29 грн
в 593 аптеках
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Хинофуцин
Хинофуцин
Суппозитории вагинальные 0,015 г блистер в пачке №10
Лекхим
от 378,67 грн
в 592 аптеках
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