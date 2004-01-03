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Производитель: Medochemie Limited

Представительство в Украине
01030, Киев, ул. И. Франко, 15А
+380444675278
+380444675278
www.medochemie.com
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Найдено: 18 препаратов
Азептил раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Medochemie Ltd
Азептил Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd
В 5 аптеках
от 605,80 грн
Цены в аптеках
Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,75 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,75 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 11 аптеках
от 508,00 грн
Цены в аптеках
Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора, 1,5 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1,5 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 20 аптеках
от 978,72 грн
Цены в аптеках
Аксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, стрип, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, стрип, № 10 Medochemie Ltd
В 22 аптеках
от 152,60 грн
Цены в аптеках
Аксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Medochemie Ltd
В 148 аптеках
от 226,45 грн
Цены в аптеках
Алмирал раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Medochemie Ltd
Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd
В 359 аптеках
от 98,06 грн
Цены в аптеках
Алмирал раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10; Medochemie Ltd
Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd
В 667 аптеках
от 160,19 грн
Цены в аптеках
Апонил таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Medochemie Ltd
Апонил Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Medochemie Ltd
В 643 аптеках
от 72,08 грн
Цены в аптеках
Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 407 аптеках
от 129,58 грн
Цены в аптеках
Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 822 аптеках
от 230,54 грн
Цены в аптеках
БИОМАКС ОМЕГА 3 капсулы, флакон, № 30; Agetis Supplements
БИОМАКС ОМЕГА 3 Капсулы, флакон, № 30 Agetis Supplements
В 103 аптеках других городов
от 280,20 грн
Цены в других городах
Зикалор таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Зикалор Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 99 аптеках
от 314,01 грн
Цены в аптеках
Зикалор таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Зикалор Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 35 аптеках
от 366,10 грн
Цены в аптеках
КАНТАЛИН МИКРО таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 64; Medochemie Ltd
КАНТАЛИН МИКРО Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 64 Medochemie Ltd
В 199 аптеках
от 243,63 грн
Цены в аптеках
Лигато капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 21; Medochemie Ltd
Лигато Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd
В 271 аптеке
от 237,28 грн
Цены в аптеках
Лигато капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 21; Medochemie Ltd
Лигато Капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd
В 55 аптеках
от 325,58 грн
Цены в аптеках
Медаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 271 аптеке
от 220,00 грн
Цены в аптеках
Медаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 34 аптеках
от 291,54 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01030, Киев, ул. И. Франко, 15А
+380444675278
+380444675278
www.medochemie.com
Найдено: 18 препаратов
Азептил раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Medochemie Ltd
Азептил Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd
В 5 аптеках
от 605,80 грн
Цены в аптеках
Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,75 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,75 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 11 аптеках
от 508,00 грн
Цены в аптеках
Аксетин порошок для приготовления инъекционного раствора, 1,5 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1,5 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 20 аптеках
от 978,72 грн
Цены в аптеках
Аксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, стрип, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, стрип, № 10 Medochemie Ltd
В 22 аптеках
от 152,60 грн
Цены в аптеках
Аксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Medochemie Ltd
Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Medochemie Ltd
В 148 аптеках
от 226,45 грн
Цены в аптеках
Алмирал раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Medochemie Ltd
Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd
В 359 аптеках
от 98,06 грн
Цены в аптеках
Алмирал раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10; Medochemie Ltd
Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd
В 667 аптеках
от 160,19 грн
Цены в аптеках
Апонил таблетки, 100 мг, блистер, № 20; Medochemie Ltd
Апонил Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Medochemie Ltd
В 643 аптеках
от 72,08 грн
Цены в аптеках
Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 407 аптеках
от 129,58 грн
Цены в аптеках
Бетак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 822 аптеках
от 230,54 грн
Цены в аптеках
БИОМАКС ОМЕГА 3 капсулы, флакон, № 30; Agetis Supplements
БИОМАКС ОМЕГА 3 Капсулы, флакон, № 30 Agetis Supplements
В 103 аптеках других городов
от 280,20 грн
Цены в других городах
Зикалор таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Зикалор Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 99 аптеках
от 314,01 грн
Цены в аптеках
Зикалор таблетки, 15 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Зикалор Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 35 аптеках
от 366,10 грн
Цены в аптеках
КАНТАЛИН МИКРО таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 64; Medochemie Ltd
КАНТАЛИН МИКРО Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 64 Medochemie Ltd
В 199 аптеках
от 243,63 грн
Цены в аптеках
Лигато капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 21; Medochemie Ltd
Лигато Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd
В 271 аптеке
от 237,28 грн
Цены в аптеках
Лигато капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 21; Medochemie Ltd
Лигато Капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd
В 55 аптеках
от 325,58 грн
Цены в аптеках
Медаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 271 аптеке
от 220,00 грн
Цены в аптеках
Медаксон порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd
Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd
В 34 аптеках
от 291,54 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції