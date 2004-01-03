Список производителейMMedochemie Limited Производитель: Medochemie Limited Представительство в Украине 01030, Киев, ул. И. Франко, 15А +380444675278 +380444675278 www.medochemie.com Продукция Контакты Найдено: 18 препаратов Плитка Список Азептил Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd В 5 аптеках от 605,80 грн Цены в аптеках Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,75 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 11 аптеках от 508,00 грн Цены в аптеках Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1,5 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 20 аптеках от 978,72 грн Цены в аптеках Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, стрип, № 10 Medochemie Ltd В 22 аптеках от 152,60 грн Цены в аптеках Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Medochemie Ltd В 148 аптеках от 226,45 грн Цены в аптеках Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd В 359 аптеках от 98,06 грн Цены в аптеках Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd В 667 аптеках от 160,19 грн Цены в аптеках Апонил Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Medochemie Ltd В 643 аптеках от 72,08 грн Цены в аптеках Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 407 аптеках от 129,58 грн Цены в аптеках Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 822 аптеках от 230,54 грн Цены в аптеках БИОМАКС ОМЕГА 3 Капсулы, флакон, № 30 Agetis Supplements В 103 аптеках других городов от 280,20 грн Цены в других городах Зикалор Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 99 аптеках от 314,01 грн Цены в аптеках Зикалор Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 35 аптеках от 366,10 грн Цены в аптеках КАНТАЛИН МИКРО Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 64 Medochemie Ltd В 199 аптеках от 243,63 грн Цены в аптеках Лигато Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd В 271 аптеке от 237,28 грн Цены в аптеках Лигато Капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd В 55 аптеках от 325,58 грн Цены в аптеках Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 271 аптеке от 220,00 грн Цены в аптеках Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 34 аптеках от 291,54 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 01030, Киев, ул. И. Франко, 15А +380444675278 +380444675278 www.medochemie.com Найдено: 18 препаратов Плитка Список Азептил Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd В 5 аптеках от 605,80 грн Цены в аптеках Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 0,75 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 11 аптеках от 508,00 грн Цены в аптеках Аксетин Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1,5 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 20 аптеках от 978,72 грн Цены в аптеках Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, стрип, № 10 Medochemie Ltd В 22 аптеках от 152,60 грн Цены в аптеках Аксетин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Medochemie Ltd В 148 аптеках от 226,45 грн Цены в аптеках Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd В 359 аптеках от 98,06 грн Цены в аптеках Алмирал Раствор для инъекций, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd В 667 аптеках от 160,19 грн Цены в аптеках Апонил Таблетки, 100 мг, блистер, № 20 Medochemie Ltd В 643 аптеках от 72,08 грн Цены в аптеках Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 407 аптеках от 129,58 грн Цены в аптеках Бетак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 822 аптеках от 230,54 грн Цены в аптеках БИОМАКС ОМЕГА 3 Капсулы, флакон, № 30 Agetis Supplements В 103 аптеках других городов от 280,20 грн Цены в других городах Зикалор Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 99 аптеках от 314,01 грн Цены в аптеках Зикалор Таблетки, 15 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd В 35 аптеках от 366,10 грн Цены в аптеках КАНТАЛИН МИКРО Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, блистер, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 64 Medochemie Ltd В 199 аптеках от 243,63 грн Цены в аптеках Лигато Капсулы твердые, 75 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd В 271 аптеке от 237,28 грн Цены в аптеках Лигато Капсулы твердые, 150 мг, блистер, № 21 Medochemie Ltd В 55 аптеках от 325,58 грн Цены в аптеках Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 271 аптеке от 220,00 грн Цены в аптеках Медаксон Порошок для приготовления инъекционного раствора, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd В 34 аптеках от 291,54 грн Цены в аптеках 1 2 3 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду