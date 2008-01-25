Що таке скарлатина?

Скарлатина — це інфекційне захворювання, яке викликається стрептококом Streptococcus pyogenes групи А. Найбільш характерна ознака скарлатини — це блідий папульозний висип, що поєднується з фарингітом. Висип розвивається тому, що збудник скарлатини виробляє токсини (називаються еритрогенними токсинами), які викликають місцеву запальну реакцію на шкірі.

Скарлатину найчастіше відзначають у дітей шкільного віку та підлітків. Збудник скарлатини легше поширюється серед людей, які перебувають у тісному контакті, наприклад, серед членів сім’ї, груп догляду за дітьми або однокласників.

Як передається скарлатина?

Інфекція передається від інфікованої людини до людини повітряно-краплинним шляхом, зазвичай при кашлі чи чханні. Також вона може передаватися контактно-побутовим шляхом через заражені виділеннями предмети і т.д.

Інкубаційний період скарлатини — час між зараженням та розвитком захворювання — зазвичай становить 2–4 дні.

Як виглядає скарлатина?

При скарлатині характерний зовнішній вигляд хворого:

блідий папульозний висип без вогнищ злиття, характерна відсутність бульбашок і пустул;

висип з’являється протягом 2–3 днів після зараження і зазвичай тримається до 7 днів. Спочатку уражаються тулуб, пахви і пах, а потім висип поширюється на кінцівки;

висип при скарлатині відсутній на таких частинах тіла: на долонях і підошвах, а також носогубному трикутнику;

при розрішенні висип лущиться.

Симптоми скарлатини:

підвищення температури тіла;

біль у горлі;

біль при ковтанні;

малиновий язик — характерні гіперплазовані гіперемійовані сосочки язика, також може відзначатися білий наліт (в англомовній літературі прийнятий термін «суничний язик»);

збільшення та болючість шийних лімфовузлів.

Діагностика

При підозрі на скарлатину слід негайно звернутися до лікаря.

Лікар оцінить стан ротоглотки, мигдалин і язик, проведе пальпацію лімфовузлів, щоб визначити, чи збільшені вони. Оцінить зовнішній вигляд висипу та проведе забір мазка з мигдаликів та задньої частини глотки для виявлення стрептококу. Також існує експрес-тест на стрептокок.

Лікування скарлатини

Оскільки скарлатина є бактеріальним захворюванням, її лікують антибіотиками.

Бензилпеніцилін або амоксицилін є препаратами першої лінії.

Якщо у хворого алергія на пеніцилін, застосовуються антибіотики цефалоспоринового ряду (цефтріаксон, цефазолін), кліндаміцин або еритроміцин.

Для симптоматичного лікування лихоманки рекомендуються парацетамол, ібупрофен.

Диференційна діагностика скарлатини з:

місцевими інфекціями (бешиха, імпетиго);

кіром;

вітряною віспою та оперізувальним лишаєм;

псевдотуберкульозом;

ієрсиніозом;

ентеровірусною інфекцією;

дитячою екземою;

вірусом Коксакі.

Скарлатина небезпечна через ризик розвитку ускладнень. Тяжкість ускладнень варіює від гнійничкового ураження шкіри до розвитку гломерулонефриту та ревматичної лихоманки.

Інші можливі ускладнення скарлатини:

отит;

синусит;

менінгіт;

паритонзилярний/глотковий абсцес;

постстрептококовий реактивний артрит;

стрептококовий синдром токсичного шоку.

Скарлатина: профілактика

Вакцини для профілактики скарлатини немає.

Як не заразитися скарлатиною?

Для профілактики скарлатини рекомендується:

дотримуватися правил гігієни рук: мити руки. Покажіть дитині, як ретельно мити руки теплою мильною водою протягом щонайменше 20 с. Якщо під рукою немає мила та води, можна використовувати дезінфікуючий засіб для рук на спиртовій основі;

прикривати рот при кашлі та чханні, щоб запобігти потенційному поширенню мікробів;

не ділитися столовим посудом або їжею. Ваша дитина не повинна ділитися своєю склянкою чи столовими приладами з друзями чи однокласниками. Це поширюється і на обмін їжею, крім порційно розфасованої;

регулярно дезінфікуйте або мийте ручки дверей, горизонтальні поверхні, посуд та інше;

якщо у вашої дитини скарлатина, мийте склянки та посуд у гарячій мильній воді або посудомийній машині після того, як дитина ними скористається;

уникайте контакту з іншими людьми у разі зараження.

У вашої дитини скарлатина: поради батькам

Якщо у вашої дитини скарлатина, ви можете зробити ряд кроків для полегшення її стану: