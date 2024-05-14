табл., капс.: дорослим і дітям старше 12 років: початкова доза 200-400 мг, потім, при необхідності, по 200-400 мг кожні 4-6 год,; сусп. (100мг/5мл): добова доза 20-30 мг/кг маси тіла дитини, разова доза 5-10 мг/кг маси тіла дитини, МДД 30 мг/кг; дітям 3-6 міс. з масою тіла не менше 5 кг - по 2,5 мл сусп. (50 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД 7,5 мл (150 мг); дітям віком від 6-12 міс. - по 2,5 мл (50 мг) кожні 6 год, але не більше 4 р/добу, МДД 10 мл (200 мг); дітям 1-3 р. - по 5 мл (100 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД 15 мл (300 мг); дітям 4-6 р. - по 7,5 мл (150 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД - 22,5 мл (450 мг); дітям 7-9 р. - по 10 мл (200 мг) 3 р/добу (600 мг на добу); дітям 10-12 р. - по 15 мл (300 мг) 3 р/добу (900 мг/добу); при лихоманці після імунізації (дітям 3-6 міс.) - 2,5 мл (50 мг), у разі необхідності - ще 2,5 мл (50 мг) через 6 год, але не більше ніж 5 мл (100 мг)/добу; супоз.: немовлята від 3 до 9 міс. з масою тіла більше 6 кг - по 60 мг до 3 р./добу, діти віком 9 міс. - 2 р. - по 60 мг до 4 р./добу, МДД - 20-30 мг/кг маси тіла дитини, розподілена на 3-4 разові дози. крем: застосовувати 3-4/добу, залежно від величини ураженої ділянки крем наносити тонким шаром на шкіру у ділянці запалення/болю смужками довжиною 4-10 см, що відповідає 2-5 г крему (100-250 мг ібупрофену) з подальшим легким втиранням, МДД - 20 г крему (що відповідає 1 г ібупрофену).