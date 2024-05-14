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Активні речовини — “І”ІБУПРОФЕН (IBUPROFENUM)

ІБУПРОФЕН (IBUPROFENUM) Діюча речовина

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Знайдено: 109 препаратів
Нурофєн® форте таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, № 12; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® форте Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, № 12 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1191 аптеці
від 105,81 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1187 аптеках
від 129,31 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® для дітей форте суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® для дітей форте Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1180 аптеках
від 175,68 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1170 аптеках
від 127,42 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 24; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 24 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1164 аптеках
від 128,15 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 12; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 12 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1162 аптеках
від 76,93 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® Експрес форте капсули м'які, 400 мг, № 10; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Експрес форте Капсули м'які, 400 мг, № 10 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1159 аптеках
від 122,14 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® Експрес Ультракап капсули м'які, 200 мг, № 10; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Експрес Ультракап Капсули м'які, 200 мг, № 10 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1153 аптеках
від 89,54 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® для дітей форте суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® для дітей форте Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1151 аптеці
від 175,92 грн
Ціни в аптеках
Імет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 20; Berlin-Chemie AG
Імет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 20 Berlin-Chemie AG
В 1147 аптеках
від 123,76 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен-Дарниця таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 50; Дарниця ФФ
Ібупрофен-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 50 Дарниця ФФ
В 1142 аптеках
від 65,50 грн
Ціни в аптеках
Бруфен® Рапід капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Бруфен® Рапід Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 1131 аптеці
від 71,76 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1129 аптеках
від 201,81 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, з полуничним смаком, з полуничним смаком, № 1 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1124 аптеках
від 198,99 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® Експрес форте капсули м'які, 400 мг, № 20; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Експрес форте Капсули м'які, 400 мг, № 20 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1122 аптеках
від 202,66 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 8; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 8 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1114 аптеках
від 64,65 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® для дітей супозиторії ректальні, 60 мг, № 10; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® для дітей Супозиторії ректальні, 60 мг, № 10 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1109 аптеках
від 87,01 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 6; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 6 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1100 аптеках
від 51,03 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® 12+ таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 12; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® 12+ Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 12 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1097 аптеках
від 86,77 грн
Ціни в аптеках
Нурофєн® Експрес Ультракап капсули м'які, 200 мг, № 16; Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Нурофєн® Експрес Ультракап Капсули м'які, 200 мг, № 16 Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
В 1096 аптеках
від 152,72 грн
Ціни в аптеках
Бруфен® сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним пристроєм у вигляді шприца, з мірн. пристр. у вигл. шприца, № 1; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Бруфен® Сироп, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним пристроєм у вигляді шприца, з мірн. пристр. у вигл. шприца, № 1 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 1093 аптеках
від 69,20 грн
Ціни в аптеках
Аффида Макс з аргініном гранули для орального розчину, 400 мг, саше, № 20; Дельта Медікел
Аффида Макс з аргініном Гранули для орального розчину, 400 мг, саше, № 20 Дельта Медікел
В 1038 аптеках
від 200,00 грн
Ціни в аптеках
Гофен 400 капсули м'які, 400 мг, блістер, № 60; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 400 Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 60 Мега Лайфсайенсіз
В 1037 аптеках
від 581,89 грн
Ціни в аптеках
Ібупром таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 10; Юнілаб, ЛП
Ібупром Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 10 Юнілаб, ЛП
В 1018 аптеках
від 76,40 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® Експрес суспензія оральна, 200 мг/10 мл, саше, 10 мл, № 10; Дарниця ФФ
Дарфен® Експрес Суспензія оральна, 200 мг/10 мл, саше, 10 мл, № 10 Дарниця ФФ
В 1006 аптеках
від 89,20 грн
Ціни в аптеках
Бруфен® гранули шипучі, 600 мг, саше, № 30; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Бруфен® Гранули шипучі, 600 мг, саше, № 30 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 996 аптеках
від 291,49 грн
Ціни в аптеках
Долгіт® крем крем, туба, 50 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® крем Крем, туба, 50 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
В 969 аптеках
від 148,82 грн
Ціни в аптеках
Долгіт® крем крем, туба, 100 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® крем Крем, туба, 100 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
В 954 аптеках
від 164,80 грн
Ціни в аптеках
Ібупром Спринт Капс капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10; Юнілаб, ЛП
Ібупром Спринт Капс Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10 Юнілаб, ЛП
В 954 аптеках
від 108,22 грн
Ціни в аптеках
Імет® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 10; Berlin-Chemie AG
Імет® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, № 10 Berlin-Chemie AG
В 891 аптеці
від 69,12 грн
Ціни в аптеках
Аффида Макс Експрес капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аффида Макс Експрес Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 889 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Бруфен® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 14; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Бруфен® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 14 Абботт Лабораторіз ГмбХ
В 882 аптеках
від 173,76 грн
Ціни в аптеках
Долгіт® крем крем, туба, 150 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® крем Крем, туба, 150 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
В 870 аптеках
від 223,80 грн
Ціни в аптеках
Ібупром Спринт Макс капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10; Юнілаб, ЛП
Ібупром Спринт Макс Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10 Юнілаб, ЛП
В 813 аптеках
від 145,52 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст софткапс капсули м'які, 200 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст софткапс Капсули м'які, 200 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 783 аптеках
від 118,00 грн
Ціни в аптеках
Долгіт® крем крем, туба, 20 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® крем Крем, туба, 20 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
В 758 аптеках
від 67,45 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 7; Дарниця ФФ
Дарфен® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 7 Дарниця ФФ
В 746 аптеках
від 36,30 грн
Ціни в аптеках
Аффида Макс Експрес капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аффида Макс Експрес Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 742 аптеках
від 115,82 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 14; Дарниця ФФ
Дарфен® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 14 Дарниця ФФ
В 741 аптеці
від 73,50 грн
Ціни в аптеках
Аффида Експрес капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аффида Експрес Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 717 аптеках
від 68,70 грн
Ціни в аптеках
Термідол капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Термідол Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 695 аптеках
від 71,68 грн
Ціни в аптеках
Термідол капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Термідол Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 681 аптеці
від 47,78 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 14; Дарниця ФФ
Дарфен® Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 14 Дарниця ФФ
В 680 аптеках
від 84,80 грн
Ціни в аптеках
Ібупром Макс таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 24; Юнілаб, ЛП
Ібупром Макс Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 24 Юнілаб, ЛП
В 646 аптеках
від 207,44 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® Кідс Форте суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1; Дарниця ФФ
Дарфен® Кідс Форте Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1 Дарниця ФФ
В 627 аптеках
від 138,00 грн
Ціни в аптеках
Ібупром Спринт Макс капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20; Юнілаб, ЛП
Ібупром Спринт Макс Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20 Юнілаб, ЛП
В 620 аптеках
від 265,61 грн
Ціни в аптеках
Долгіт® гель гель, туба, 50 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® гель Гель, туба, 50 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
В 611 аптеці
від 139,40 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст софткапс капсули м'які, 400 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст софткапс Капсули м'які, 400 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 597 аптеках
від 175,00 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен-Дарниця таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 20; Дарниця ФФ
Ібупрофен-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 20 Дарниця ФФ
В 593 аптеках
від 30,21 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; Дарниця ФФ
Дарфен® Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 Дарниця ФФ
В 586 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
Гофен 200 капсули м'які, 200 мг, блістер, № 60; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 200 Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 60 Мега Лайфсайенсіз
В 566 аптеках
від 489,28 грн
Ціни в аптеках
Долгіт® гель гель, туба, 100 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® гель Гель, туба, 100 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
В 561 аптеці
від 208,65 грн
Ціни в аптеках
Долгіт® гель гель, туба, 150 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® гель Гель, туба, 150 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
В 495 аптеках
від 305,76 грн
Ціни в аптеках
Аффида Макс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Аффида Макс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 482 аптеках
від 92,00 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® Кідс суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1; Дарниця ФФ
Дарфен® Кідс Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1 Дарниця ФФ
В 476 аптеках
від 89,74 грн
Ціни в аптеках
Ібуфен® Юніор капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10; Польфарма
Ібуфен® Юніор Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10 Польфарма
В 472 аптеках
від 88,98 грн
Ціни в аптеках
Термідол капсули м'які, 400 мг, блістер, № 36; Київський вітамінний завод
Термідол Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 36 Київський вітамінний завод
В 464 аптеках
від 202,02 грн
Ціни в аптеках
Ібуфен® Форте суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з ароматом полуниці, з ароматом полуниці, № 1; Польфарма
Ібуфен® Форте Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з ароматом полуниці, з ароматом полуниці, № 1 Польфарма
В 454 аптеках
від 139,56 грн
Ціни в аптеках
Бофен суспензія оральна, 100 мг/5 мл, банка полімерна, 100 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Бофен Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, банка полімерна, 100 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 421 аптеці
від 52,32 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, № 50; Вітаміни
Ібупрофен Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, № 50 Вітаміни
В 377 аптеках
від 57,68 грн
Ціни в аптеках
Неофен Белупо плюс гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1; Белупо
Неофен Белупо плюс Гель, 50 мг/г, туба, 50 г, № 1 Белупо
В 338 аптеках
від 104,76 грн
Ціни в аптеках
Ібупром Макс таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 12; Юнілаб, ЛП
Ібупром Макс Таблетки, вкриті оболонкою, 400 мг, блістер, № 12 Юнілаб, ЛП
В 288 аптеках
від 117,14 грн
Ціни в аптеках
Ібуфен® для дітей полуниця суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон пластиковий зі шприцом-дозатором, 100 мл, № 1; Польфарма
Ібуфен® для дітей полуниця Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон пластиковий зі шприцом-дозатором, 100 мл, № 1 Польфарма
В 272 аптеках
від 94,90 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен 400 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 20; Технолог
Ібупрофен 400 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 20 Технолог
В 206 аптеках
від 75,18 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 50; Борщагівський ХФЗ
Ібупрофен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 50 Борщагівський ХФЗ
В 201 аптеці
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
Ібуфен® Форте суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 40 мл, з ароматом полуниці, з ароматом полуниці, № 1; Польфарма
Ібуфен® Форте Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 40 мл, з ароматом полуниці, з ароматом полуниці, № 1 Польфарма
В 198 аптеках
від 66,52 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 186 аптеках
від 182,84 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст Експрес капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Експрес Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20 Євро Лайфкер
В 184 аптеках
від 206,74 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® Кідс суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1; Дарниця ФФ
Дарфен® Кідс Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1 Дарниця ФФ
В 168 аптеках
від 82,00 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 20 Євро Лайфкер
В 162 аптеках
від 150,35 грн
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Бупірол розчин для інфузій, 4 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Бупірол Розчин для інфузій, 4 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 131 аптеці
від 207,15 грн
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Ібупрофен таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50; Софарма
Ібупрофен Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, тм baum pharm, тм baum pharm, № 50 Софарма
В 122 аптеках
від 75,00 грн
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Ібуфен® для дітей малина суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Польфарма
Ібуфен® для дітей малина Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Польфарма
В 114 аптеках
від 94,55 грн
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Гофен 200 капсули м'які, 200 мг, блістер, № 50; Мега Лайфсайенсіз
Гофен 200 Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 50 Мега Лайфсайенсіз
В 110 аптеках
від 419,92 грн
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Ібупрофен 400 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 50; Технолог
Ібупрофен 400 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 50 Технолог
В 50 аптеках
від 169,40 грн
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Ібупрофен-Здоров'я капсули, 400 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ібупрофен-Здоров'я Капсули, 400 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 41 аптеці
від 49,49 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен 200 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 50; Технолог
Ібупрофен 200 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, блістер, № 50 Технолог
В 29 аптеках
від 72,65 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 50; Лекхім
Ібупрофен Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 50 Лекхім
В 19 аптеках
від 67,00 грн
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Дарфен® Ультракап 400 капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10; Дарниця ФФ
Дарфен® Ультракап 400 Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 10 Дарниця ФФ
В 13 аптеках
від 94,25 грн
Ціни в аптеках
Бофен 600 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Бофен 600 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 600 мг, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 12 аптеках
від 148,40 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен 400 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Лекхім
Ібупрофен 400 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Лекхім
В 10 аптеках
від 48,95 грн
Ціни в аптеках
Дарфен® Ультракап 200 капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10; Дарниця ФФ
Дарфен® Ультракап 200 Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 10 Дарниця ФФ
В 10 аптеках
від 66,00 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50; Борщагівський ХФЗ
Ібупрофен Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 50 Борщагівський ХФЗ
В 10 аптеках
від 75,00 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен-Здоров'я капсули, 200 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ібупрофен-Здоров'я Капсули, 200 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 9 аптеках
від 31,13 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен Бебі суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ібупрофен Бебі Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 8 аптеках
від 44,15 грн
Ціни в аптеках
Імет® для дітей 2% суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Berlin-Chemie AG
Імет® для дітей 2% Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Berlin-Chemie AG
В 7 аптеках
від 96,81 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен-Здоров'я Ультракап капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ібупрофен-Здоров'я Ультракап Капсули м'які, 400 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 7 аптеках
від 113,41 грн
Ціни в аптеках
Блокмакс для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; Алкалоїд
Блокмакс для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 Алкалоїд
В 5 аптеках
від 100,14 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен капсули, 200 мг, блістер, № 20; Вертекс
Ібупрофен Капсули, 200 мг, блістер, № 20 Вертекс
В 3 аптеках
від 30,34 грн
Ціни в аптеках
Ібупром Спринт Капс капсули м'які, 200 мг, блістер, № 6; Юнілаб, ЛП
Ібупром Спринт Капс Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 6 Юнілаб, ЛП
В 2 аптеках
від 89,60 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен-Здоров'я Ультракап капсули м'які, 200 мг, блістер, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ібупрофен-Здоров'я Ультракап Капсули м'які, 200 мг, блістер, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці
від 95,60 грн
Ціни в аптеках
Ібупрофен капсули м'які, 400 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 10; INPHARMA Trading SIA
Ібупрофен Капсули м'які, 400 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 10 INPHARMA Trading SIA
В 1 аптеці
від 119,70 грн
Ціни в аптеках
Єврофаст капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 200 мг, блістер у коробці, № 10 Євро Лайфкер
В 7 аптеках інших міст
від 74,40 грн
Ціни в інших містах
Ібупрофен Бебі суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ібупрофен Бебі Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1 аптеці інших міст
від 82,20 грн
Ціни в інших містах
Ібупрофен таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 50; undefined
Ібупрофен Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 50
В 1 аптеці інших міст
від 50,00 грн
Ціни в інших містах
Ібутард 300 капсули подовженої дії, 300 мг, блістер, № 20; Борщагівський ХФЗ
Ібутард 300 Капсули подовженої дії, 300 мг, блістер, № 20 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Долгіт® гель гель, туба, 20 г, № 1; Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Долгіт® гель Гель, туба, 20 г, № 1 Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Немає в наявності
Каффетін® Леді таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 10; Алкалоїд
Каффетін® Леді Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 200 мг, № 10 Алкалоїд
Немає в наявності
Єврофаст капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 10; Євро Лайфкер
Єврофаст Капсули м'які желатинові, 400 мг, блістер у коробці, № 10 Євро Лайфкер
Немає в наявності
Ібупром для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1; Юнілаб, ЛП
Ібупром для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1 Юнілаб, ЛП
Немає в наявності
Імет® для дітей 4% суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Berlin-Chemie AG
Імет® для дітей 4% Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Berlin-Chemie AG
Немає в наявності
Арофен для дітей супозиторії ректальні, 60 мг, стрип, № 10; Ерсель Фарма Україна
Арофен для дітей Супозиторії ректальні, 60 мг, стрип, № 10 Ерсель Фарма Україна
Немає в наявності
Ібупром для дітей форте суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1; Юнілаб, ЛП
Ібупром для дітей форте Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 100 мл, у комплекті зі шприцом-дозатором, зі шприцом-дозат., № 1 Юнілаб, ЛП
Немає в наявності
Бруфен® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 10; Абботт Лабораторіз ГмбХ
Бруфен® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, блістер, № 10 Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Ібупрофен-Здоров'я капсули, 200 мг, блістер, № 10; Здоров'я
Ібупрофен-Здоров'я Капсули, 200 мг, блістер, № 10 Здоров'я
Немає в наявності
Ібупрофен-Здоров'я капсули, 400 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Ібупрофен-Здоров'я Капсули, 400 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Ібупрофен таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, тм ронфарм, тм ронфарм, № 50; undefined
Ібупрофен Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер у пачці, тм ронфарм, тм ронфарм, № 50
Немає в наявності
Єврофаст Експрес капсули м'які, 400 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20; Євро Лайфкер
Єврофаст Експрес Капсули м'які, 400 мг, блістер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 20 Євро Лайфкер
Немає в наявності
Ібупрофен капсули м'які, 400 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20; INPHARMA Trading SIA
Ібупрофен Капсули м'які, 400 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20 INPHARMA Trading SIA
Немає в наявності

аналгезуюча, жарознижувальна, протизапальна; механізм дії полягає в інгібуванні синтезу простагландинів - медіаторів болю, запалення та температурної р-ції у тканинах шляхом пригнічення активності циклооксигенази (ЦОГ-1, ЦОГ-2); інгібує агрегацію тромбоцитів.

симптоматичне лікування головного болю, мігрені, зубного болю, дисменореї, невралгії, болю у спині, суглобах, м’язах, ревматичний біль, біль низької та помірної інтенсивності при менструаціях, при легких формах артриту, при ознаках застуди і грипу, пропасниці, лихоманка; гарячка у дітей від 3 міс. до 12 р. з масою тіла не менше 5 кг: гарячка після імунізації, ГРВІ, грип, біль при прорізуванні зубів, біль після видалення зуба, зубний біль, головний біль, біль у горлі, біль при розтягненні зв’язок та інші види болю, у т.ч. запального генезу,набряку або запаленні м’яких тканин біля суглобів (при бурситі, тендиніті, тендовагініті, ураженні зв’язок і суглобової капсули), скутості рухів у ділянці плеча, болю у попереку, люмбаго, міалгії, при спортивних та інших травмах, таких як забій, перенапруження м’язів, розтягнення зв’язок та сухожилля.

табл., капс.: дорослим і дітям старше 12 років: початкова доза 200-400 мг, потім, при необхідності, по 200-400 мг кожні 4-6 год,; сусп. (100мг/5мл): добова доза 20-30 мг/кг маси тіла дитини, разова доза 5-10 мг/кг маси тіла дитини, МДД 30 мг/кг; дітям 3-6 міс. з масою тіла не менше 5 кг - по 2,5 мл сусп. (50 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД 7,5 мл (150 мг); дітям віком від 6-12 міс. - по 2,5 мл (50 мг) кожні 6 год, але не більше 4 р/добу, МДД 10 мл (200 мг); дітям 1-3 р. - по 5 мл (100 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД 15 мл (300 мг); дітям 4-6 р. - по 7,5 мл (150 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД - 22,5 мл (450 мг); дітям 7-9 р. - по 10 мл (200 мг) 3 р/добу (600 мг на добу); дітям 10-12 р. - по 15 мл (300 мг) 3 р/добу (900 мг/добу); при лихоманці після імунізації (дітям 3-6 міс.) - 2,5 мл (50 мг), у разі необхідності - ще 2,5 мл (50 мг) через 6 год, але не більше ніж 5 мл (100 мг)/добу; супоз.: немовлята від 3 до 9 міс. з масою тіла більше 6 кг - по 60 мг до 3 р./добу, діти віком 9 міс. - 2 р. - по 60 мг до 4 р./добу, МДД - 20-30 мг/кг маси тіла дитини, розподілена на 3-4 разові дози. крем: застосовувати 3-4/добу, залежно від величини ураженої ділянки крем наносити тонким шаром на шкіру у ділянці запалення/болю смужками довжиною 4-10 см, що відповідає 2-5 г крему (100-250 мг ібупрофену) з подальшим легким втиранням, МДД - 20 г крему (що відповідає 1 г ібупрофену).

гіперчутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів препарату; р-ції гіперчутливості (астма, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив’янка), які спостерігались раніше після застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової к-ти або інших НПЗЗ, виразкова хвороба шлунка/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі (два і більше виражених епізоди виразкової хвороби чи кровотечі); шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, пов’язана із застосуванням НПЗЗ, в анамнезі; тяжке порушення ф-ції печінки, нирок; СН; останній триместр вагітності; цереброваскулярні або інші кровотечі, порушення кровотворення або згортання крові; тяжке зневоднення, що виникло внаслідок блювання, діареї або недостатнього споживання рідини; с-м недостатнього всмоктування глюкози-галактози або дефіцит сахарози- ізомальтози, непереносимість фруктози.

порушення кровотворення,р-ції гіперчутливості, що супроводжуються кропив’янкою та свербежем, тяжкі р-ції гіперчутливості, симптоми яких можуть включати набряк обличчя, язика та гортані, задишку, тахікардію, артеріальну гіпотензію (анафілаксія, ангіоневротичний набряк або тяжкий шок), головний біль, асептичний менінгіт, парестезії, сонливість, СН, набряк, АГ, реактивність ДШ, включаючи астму, бронхоспазм або задишку, біль в животі, нудота, диспепсія, діарея, метеоризм, запор, блювання, виразкова хвороба шлунка та ДПК, шлунково-кишкова перфорація або шлунково-кишкова кровотеча, мелена, криваве блювання, іноді з летальним наслідком, виразковий стоматит, гастрит, загострення коліту і хв. Крона,порушення ф-ції печінки,гепатит та жовтяниця, висипання на шкірі, бульозні р-ції, включаючи с-м Стівенса- Джонсона, мультиформну еритему і токсичний епідермальний некроліз, фоточутливість, г.порушення ф-ції нирок, НН, нефротоксичність, включаючи інтерстиціальний нефрит та нефротичний с-м, депресія, галюцинації, сплутаність свідомості, порушення зору, неврит зорового нерва, дзвін у вухах та запаморочення, зниження Hb.