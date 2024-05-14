ІБУПРОФЕН (IBUPROFENUM) Діюча речовина
аналгезуюча, жарознижувальна, протизапальна; механізм дії полягає в інгібуванні синтезу простагландинів - медіаторів болю, запалення та температурної р-ції у тканинах шляхом пригнічення активності циклооксигенази (ЦОГ-1, ЦОГ-2); інгібує агрегацію тромбоцитів.
симптоматичне лікування головного болю, мігрені, зубного болю, дисменореї, невралгії, болю у спині, суглобах, м’язах, ревматичний біль, біль низької та помірної інтенсивності при менструаціях, при легких формах артриту, при ознаках застуди і грипу, пропасниці, лихоманка; гарячка у дітей від 3 міс. до 12 р. з масою тіла не менше 5 кг: гарячка після імунізації, ГРВІ, грип, біль при прорізуванні зубів, біль після видалення зуба, зубний біль, головний біль, біль у горлі, біль при розтягненні зв’язок та інші види болю, у т.ч. запального генезу,набряку або запаленні м’яких тканин біля суглобів (при бурситі, тендиніті, тендовагініті, ураженні зв’язок і суглобової капсули), скутості рухів у ділянці плеча, болю у попереку, люмбаго, міалгії, при спортивних та інших травмах, таких як забій, перенапруження м’язів, розтягнення зв’язок та сухожилля.
табл., капс.: дорослим і дітям старше 12 років: початкова доза 200-400 мг, потім, при необхідності, по 200-400 мг кожні 4-6 год,; сусп. (100мг/5мл): добова доза 20-30 мг/кг маси тіла дитини, разова доза 5-10 мг/кг маси тіла дитини, МДД 30 мг/кг; дітям 3-6 міс. з масою тіла не менше 5 кг - по 2,5 мл сусп. (50 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД 7,5 мл (150 мг); дітям віком від 6-12 міс. - по 2,5 мл (50 мг) кожні 6 год, але не більше 4 р/добу, МДД 10 мл (200 мг); дітям 1-3 р. - по 5 мл (100 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД 15 мл (300 мг); дітям 4-6 р. - по 7,5 мл (150 мг) кожні 8 год, але не більше 3 р/добу, МДД - 22,5 мл (450 мг); дітям 7-9 р. - по 10 мл (200 мг) 3 р/добу (600 мг на добу); дітям 10-12 р. - по 15 мл (300 мг) 3 р/добу (900 мг/добу); при лихоманці після імунізації (дітям 3-6 міс.) - 2,5 мл (50 мг), у разі необхідності - ще 2,5 мл (50 мг) через 6 год, але не більше ніж 5 мл (100 мг)/добу; супоз.: немовлята від 3 до 9 міс. з масою тіла більше 6 кг - по 60 мг до 3 р./добу, діти віком 9 міс. - 2 р. - по 60 мг до 4 р./добу, МДД - 20-30 мг/кг маси тіла дитини, розподілена на 3-4 разові дози. крем: застосовувати 3-4/добу, залежно від величини ураженої ділянки крем наносити тонким шаром на шкіру у ділянці запалення/болю смужками довжиною 4-10 см, що відповідає 2-5 г крему (100-250 мг ібупрофену) з подальшим легким втиранням, МДД - 20 г крему (що відповідає 1 г ібупрофену).
гіперчутливість до ібупрофену або до будь-якого з компонентів препарату; р-ції гіперчутливості (астма, риніт, ангіоневротичний набряк або кропив’янка), які спостерігались раніше після застосування ібупрофену, ацетилсаліцилової к-ти або інших НПЗЗ, виразкова хвороба шлунка/кровотеча в активній формі або рецидиви в анамнезі (два і більше виражених епізоди виразкової хвороби чи кровотечі); шлунково-кишкова кровотеча або перфорація, пов’язана із застосуванням НПЗЗ, в анамнезі; тяжке порушення ф-ції печінки, нирок; СН; останній триместр вагітності; цереброваскулярні або інші кровотечі, порушення кровотворення або згортання крові; тяжке зневоднення, що виникло внаслідок блювання, діареї або недостатнього споживання рідини; с-м недостатнього всмоктування глюкози-галактози або дефіцит сахарози- ізомальтози, непереносимість фруктози.
порушення кровотворення,р-ції гіперчутливості, що супроводжуються кропив’янкою та свербежем, тяжкі р-ції гіперчутливості, симптоми яких можуть включати набряк обличчя, язика та гортані, задишку, тахікардію, артеріальну гіпотензію (анафілаксія, ангіоневротичний набряк або тяжкий шок), головний біль, асептичний менінгіт, парестезії, сонливість, СН, набряк, АГ, реактивність ДШ, включаючи астму, бронхоспазм або задишку, біль в животі, нудота, диспепсія, діарея, метеоризм, запор, блювання, виразкова хвороба шлунка та ДПК, шлунково-кишкова перфорація або шлунково-кишкова кровотеча, мелена, криваве блювання, іноді з летальним наслідком, виразковий стоматит, гастрит, загострення коліту і хв. Крона,порушення ф-ції печінки,гепатит та жовтяниця, висипання на шкірі, бульозні р-ції, включаючи с-м Стівенса- Джонсона, мультиформну еритему і токсичний епідермальний некроліз, фоточутливість, г.порушення ф-ції нирок, НН, нефротоксичність, включаючи інтерстиціальний нефрит та нефротичний с-м, депресія, галюцинації, сплутаність свідомості, порушення зору, неврит зорового нерва, дзвін у вухах та запаморочення, зниження Hb.