табл.: дорослим та дітям від 12 р.: по 500-1000 мг 4 р/добу, дітям 6-12 р.: по 250-500 мг 3-4 р/добу, МДД - 4000 мг; табл. шипучі: призначати дорослим і дітям з масою тіла більше 15 кг (віком від 3 років). Дітям з масою тіла менше 15 кг призначати інші лікарські форми парацетамолу, добова доза парацетамолу не перевищує 60 мг/кг/добу, яку необхідно порівну розділити на 4 або 6 прийомів (15 мг/кг ч/з 4 год або 10 мг/кг ч/з 6 год);дітям з масою тіла від 15 до 21 кг (зазвичай від 3 до 6 років) ‒ по 250мг., при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 6 год, але не більше1000мг/добу.;дітям з масою тіла від 21 до 25 кг ( від 6 до 10 років) ‒ по250мг, при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 4 години, але не більше1500мг/добу; дітям з масою тіла від 26 до 40 кг ( від 8 до 13 років) ‒ по 500мг, при необхідності прийому повторювати з інтервалом у 4 год, але не більше2000мг/добу; дітям з масою тіла від 41 до 50 кг (від 12 до 15 років) ‒ по 500мг, при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 4 год, але не більше 3000мг/добу;дорослим і дітям з масою тіла більше 50 кг (після 15 років) ‒ по 500-1000 мг на один прийом, при необхідності прийом можна повторити через 4 год, середня добова доза - 3 г парацетамолу/добу, однак при сильних болях можна приймати максимальну добову дозу - 4 г парацетамолу з інтервалом між прийомами не менше 4 годин.Курс лікування ‒ не більше 3 днів. р-н оральний: для дітей з масою тіла 4-32 кг (від 1 міс. до 12 р.) разова доза 15 мг/кг маси тіла, МДД - 60 мг/кг маси тіла: 1-2 міс. - 60 мг/прийом - 240 мг/добу, 3-5 міс. - 90 мг/прийом - 360 мг/добу, 6-10 міс. - 120 мг/прийом - 480 мг/добу, 11-12 міс. - 150 мг/прийом - 600 мг/добу, 2 р. - 180 мг/прийом - 720 мг/добу, 3 р. - 210 мг/прийом - 840 мг/добу, 4-5 р. - 240 мг/прийом - 960 мг/добу, 6-7 р. - 300-360 мг/прийом - 1200-1440 мг/добу, 8-9 р. - 390-450 мг/прийом - 1560-1800 мг/добу, 10-12 р. - 450-480 мг/прийом - 1800-1920 мг/добу, інтервал між прийомами не менше 6 год; сусп. орал.: діти 2-3 міс.: для симптоматичного лікування р-цій на вакцинацію разова доза 2,5 мл, її можна повторити через 4-6 год, більше 2 доз не давати, діти від 3 міс. до 12 р.: 2-3 міс. 2,5 мл сусп., 3-6 міс. 2,5 мл сусп., 6-24 міс. 5,0 мл сусп., 2-4 р. 7,5 мл сусп., 4-8 р. 10,0 мл сусп., 8-10 р. 15,0 мл сусп., 10-12 років 20,0 мл сусп.; суп. рект.: 60 мг/кг маси тіла/добу, за 4 прийоми, тобто 15 мг/кг маси тіла кожні 6 год, суп. рект. по 80 мг призначені для дітей з масою тіла 4-6 кг, суп. рект. по 150 мг - для дітей 8-12 кг, суп. рект. по 300 мг - для дітей 15-24 кг;р-н д/інф.:дорослі та діти з масою тіла 50 кг та більше - максимальна разова доза 1000 мг, інтервал між введенням препарату має становити не менше 4 год, застосовують від 1 до 4 інфуз. протягом першої доби від початку больового с-му (післяопераційний період), за необхідності тривалість лікування можна збільшити, однак вона не повинна перевищувати 72 годин, загальна кількість інфузій - не більше 12; діти з масою тіла від 33 кг до 50 кг: по 15 мг/кг парацетамолу на введення (1,5 мл/кг). МДД не повинна перевищувати 60 мг/кг маси тіла. Мінімальний інтервал між введеннями повинен становити 4 год..Тривалість лікування звичайно не перевищує 4 інф. протягом однієї доби. Діти з масою тіла від 10 кг до 33 кг: по 15 мг/кг парацетамолу на введення (1,5г). МДД не повинна перевищувати 60 мг/кг маси тіла. Мінімальний інтервал між введеннями повинен становити 4 год. Тривалість лікування звичайно не перевищує 4 інфузій протягом однієї доби.