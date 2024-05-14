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Активні речовини — “П”ПАРАЦЕТАМОЛ (PARACETAMOLUM)

ПАРАЦЕТАМОЛ (PARACETAMOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 49 препаратів
Парацетамол-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 10; Дарниця ФФ
Парацетамол-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, пачка, пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 1253 аптеках
від 23,57 грн
Ціни в аптеках
Панадол таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 12; Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
Панадол Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 12 Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
В 1152 аптеках
від 42,81 грн
Ціни в аптеках
Ефералган супозиторії ректальні, 150 мг, блістер, № 10; УПСА
Ефералган Супозиторії ректальні, 150 мг, блістер, № 10 УПСА
В 1107 аптеках
від 95,40 грн
Ціни в аптеках
Ефералган розчин оральний, 3 %, флакон, 90 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; УПСА
Ефералган Розчин оральний, 3 %, флакон, 90 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 УПСА
В 1080 аптеках
від 113,27 грн
Ціни в аптеках
Парафаст капсули м'які, 500 мг, блістер, № 10; Євро Лайфкер
Парафаст Капсули м'які, 500 мг, блістер, № 10 Євро Лайфкер
В 869 аптеках
від 86,00 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол-Дарниця таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Парацетамол-Дарниця Таблетки, 200 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 810 аптеках
від 8,80 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол для дітей сироп, флакон, 100 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Парацетамол для дітей Сироп, флакон, 100 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 742 аптеках
від 50,14 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол супозиторії ректальні, 0,33 г, стрип, № 10; Монфарм
Парацетамол Супозиторії ректальні, 0,33 г, стрип, № 10 Монфарм
В 679 аптеках
від 44,15 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол супозиторії ректальні, 0,17 г, стрип, № 10; Монфарм
Парацетамол Супозиторії ректальні, 0,17 г, стрип, № 10 Монфарм
В 585 аптеках
від 34,56 грн
Ціни в аптеках
Піарон таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10; Гледфарм
Піарон Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 10 Гледфарм
В 454 аптеках
від 22,55 грн
Ціни в аптеках
Інфулган розчин для інфузій, 10 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Інфулган Розчин для інфузій, 10 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 428 аптеках
від 112,95 грн
Ціни в аптеках
Ефералган супозиторії ректальні, 80 мг, блістер, № 10; УПСА
Ефералган Супозиторії ректальні, 80 мг, блістер, № 10 УПСА
В 406 аптеках
від 66,48 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол сироп, 120 мг/5 мл, банка, 90 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Парацетамол Сироп, 120 мг/5 мл, банка, 90 мл, з дозуючою скляночкою, з доз. скляночк., № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 399 аптеках
від 51,60 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол капсули, 500 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Парацетамол Капсули, 500 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 366 аптеках
від 16,62 грн
Ціни в аптеках
Анапірон розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Ананта Медікеар
Анапірон Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Ананта Медікеар
В 361 аптеці
від 121,31 грн
Ціни в аптеках
Інфулган розчин для інфузій, 10 мг/мл, пляшка полімерна, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Інфулган Розчин для інфузій, 10 мг/мл, пляшка полімерна, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 274 аптеках
від 133,02 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол супозиторії ректальні, 0,08 г, стрип, № 10; Монфарм
Парацетамол Супозиторії ректальні, 0,08 г, стрип, № 10 Монфарм
В 262 аптеках
від 29,43 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Технолог
Парацетамол Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Технолог
В 245 аптеках
від 32,38 грн
Ціни в аптеках
Піарон суспензія оральна, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм
Піарон Суспензія оральна, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм
В 244 аптеках
від 46,09 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол таблетки, 325 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100; Лубнифарм
Парацетамол Таблетки, 325 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 100 Лубнифарм
В 152 аптеках
від 99,50 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол капсули, 325 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Парацетамол Капсули, 325 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 147 аптеках
від 11,26 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол супозиторії ректальні, 150 мг, стрип, № 10; Здоров'я ФК
Парацетамол Супозиторії ректальні, 150 мг, стрип, № 10 Здоров'я ФК
В 139 аптеках
від 31,61 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол супозиторії ректальні, 80 мг, стрип, № 10; Здоров'я ФК
Парацетамол Супозиторії ректальні, 80 мг, стрип, № 10 Здоров'я ФК
В 113 аптеках
від 27,25 грн
Ціни в аптеках
Прайд® розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Прайд® Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 113 аптеках
від 105,70 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол сироп, 120 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Парацетамол Сироп, 120 мг/5 мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 111 аптеці
від 65,00 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол таблетки, 200 мг, блістер, № 10; Галичфарм
Парацетамол Таблетки, 200 мг, блістер, № 10 Галичфарм
В 109 аптеках
від 9,16 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 10; Б. Браун
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, у коробці, у коробці, № 10 Б. Браун
В 77 аптеках
від 682,98 грн
Ціни в аптеках
Ефералган таблетки шипучі, 500 мг, стрип, № 16; УПСА
Ефералган Таблетки шипучі, 500 мг, стрип, № 16 УПСА
В 73 аптеках
від 109,00 грн
Ціни в аптеках
Піарон таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 20; Гледфарм
Піарон Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, № 20 Гледфарм
В 50 аптеках
від 30,76 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; АМІЛА ХЕЛС КЕА
Парацетамол С.А.Л.Ф. Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 АМІЛА ХЕЛС КЕА
В 43 аптеках
від 159,65 грн
Ціни в аптеках
Парамол розчин для інфузій, 1000 мг/100 мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Парамол Розчин для інфузій, 1000 мг/100 мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 40 аптеках
від 105,07 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол таблетки, 200 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Парацетамол Таблетки, 200 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 36 аптеках
від 6,85 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол Солюбл таблетки шипучі, 500 мг, стрип, № 12; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Парацетамол Солюбл Таблетки шипучі, 500 мг, стрип, № 12 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 34 аптеках
від 58,74 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол Бебі суспензія оральна, 120 мг/5 мл, саше, 10 мл, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Парацетамол Бебі Суспензія оральна, 120 мг/5 мл, саше, 10 мл, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 33 аптеках
від 67,63 грн
Ціни в аптеках
Блімол розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дж.Бі. Кемікалз енд Фармасьютикалз
Блімол Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дж.Бі. Кемікалз енд Фармасьютикалз
В 28 аптеках
від 159,17 грн
Ціни в аптеках
Інфулган розчин для інфузій, 10 мг/мл, пляшка, 20 мл, № 1; Юрія-Фарм
Інфулган Розчин для інфузій, 10 мг/мл, пляшка, 20 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 26 аптеках
від 55,09 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол для дітей сироп, флакон, 50 мл, № 1; Борщагівський ХФЗ
Парацетамол для дітей Сироп, флакон, 50 мл, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 25 аптеках
від 40,84 грн
Ціни в аптеках
Парафузів розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 10; Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Парафузів Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 10 Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
В 12 аптеках
від 1419,88 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол Бебі суспензія оральна, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Парацетамол Бебі Суспензія оральна, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 11 аптеках
від 31,50 грн
Ціни в аптеках
Парадін розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 12; Euro Lifecare
Парадін Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 12 Euro Lifecare
В 9 аптеках
від 1792,08 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол-Ново розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Губенко С.А.
Парацетамол-Ново Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Губенко С.А.
В 9 аптеках
від 115,28 грн
Ціни в аптеках
Грипомед® розчин оральний, 3 %, банка скляна, 100 мл, № 1; Червона зірка
Грипомед® Розчин оральний, 3 %, банка скляна, 100 мл, № 1 Червона зірка
В 2 аптеках
від 80,47 грн
Ціни в аптеках
Панадол Бебі суспензія оральна, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
Панадол Бебі Суспензія оральна, 120 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
В 1 аптеці
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Ексопон розчин для інфузій, 10 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 12; Містрал Кепітал Менеджмент
Ексопон Розчин для інфузій, 10 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 12 Містрал Кепітал Менеджмент
В 1 аптеці
від 1719,90 грн
Ціни в аптеках
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл розчин для інфузій, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, у коробці, у коробці, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Парацетамол Б. Браун 10 мг/мл Розчин для інфузій, 10 мг/мл, ампула, 10 мл, у коробці, у коробці, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Парафузів розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Парафузів Розчин для інфузій, 10 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Немає в наявності
Апотел макс розчин для інфузій, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, № 12; Містрал Кепітал Менеджмент
Апотел макс Розчин для інфузій, 10 мг/мл, пакет, 100 мл, № 12 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Парацетамол таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 10; Технолог
Парацетамол Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, тм магнолія, тм магнолія, № 10 Технолог
Немає в наявності
Парацетамол-Дарниця таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, тм 911, тм 911, № 10; Дарниця ФФ
Парацетамол-Дарниця Таблетки, 500 мг, контурна чарункова упаковка, тм 911, тм 911, № 10 Дарниця ФФ
Немає в наявності

знеболювальна, жарознижувальна, протизапальна.

симптоматичне лікування болю слабкої та помірної інтенсивності та/або підвищенням to тіла; дітям від 2 місяців: біль під час прорізування зубів, зубний біль, біль у горлі, гарячка при застуді, грипі та дитячих інфекціях (вітрянка, коклюш, кір, паротит), лікування поствакцинальної гіпертермії у немовлят віком 2-3 місяці. Головний біль, включаючи мігрень та головний біль напруги; біль у спині; ревматичний біль; біль у м’язах; періодичні болі у жінок; невралгії; зубний біль; полегшення симптомів застуди та грипу, таких як гарячка, ломота, біль.

табл.: дорослим та дітям від 12 р.: по 500-1000 мг 4 р/добу, дітям 6-12 р.: по 250-500 мг 3-4 р/добу, МДД - 4000 мг; табл. шипучі: призначати дорослим і дітям з масою тіла більше 15 кг (віком від 3 років). Дітям з масою тіла менше 15 кг призначати інші лікарські форми парацетамолу, добова доза парацетамолу не перевищує 60 мг/кг/добу, яку необхідно порівну розділити на 4 або 6 прийомів (15 мг/кг ч/з 4 год або 10 мг/кг ч/з 6 год);дітям з масою тіла від 15 до 21 кг (зазвичай від 3 до 6 років) ‒ по 250мг., при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 6 год, але не більше1000мг/добу.;дітям з масою тіла від 21 до 25 кг ( від 6 до 10 років) ‒ по250мг, при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 4 години, але не більше1500мг/добу; дітям з масою тіла від 26 до 40 кг ( від 8 до 13 років) ‒ по 500мг, при необхідності прийому повторювати з інтервалом у 4 год, але не більше2000мг/добу; дітям з масою тіла від 41 до 50 кг (від 12 до 15 років) ‒ по 500мг, при необхідності прийоми повторювати з інтервалом у 4 год, але не більше 3000мг/добу;дорослим і дітям з масою тіла більше 50 кг (після 15 років) ‒ по 500-1000 мг на один прийом, при необхідності прийом можна повторити через 4 год, середня добова доза - 3 г парацетамолу/добу, однак при сильних болях можна приймати максимальну добову дозу - 4 г парацетамолу з інтервалом між прийомами не менше 4 годин.Курс лікування ‒ не більше 3 днів. р-н оральний: для дітей з масою тіла 4-32 кг (від 1 міс. до 12 р.) разова доза 15 мг/кг маси тіла, МДД - 60 мг/кг маси тіла: 1-2 міс. - 60 мг/прийом - 240 мг/добу, 3-5 міс. - 90 мг/прийом - 360 мг/добу, 6-10 міс. - 120 мг/прийом - 480 мг/добу, 11-12 міс. - 150 мг/прийом - 600 мг/добу, 2 р. - 180 мг/прийом - 720 мг/добу, 3 р. - 210 мг/прийом - 840 мг/добу, 4-5 р. - 240 мг/прийом - 960 мг/добу, 6-7 р. - 300-360 мг/прийом - 1200-1440 мг/добу, 8-9 р. - 390-450 мг/прийом - 1560-1800 мг/добу, 10-12 р. - 450-480 мг/прийом - 1800-1920 мг/добу, інтервал між прийомами не менше 6 год; сусп. орал.: діти 2-3 міс.: для симптоматичного лікування р-цій на вакцинацію разова доза 2,5 мл, її можна повторити через 4-6 год, більше 2 доз не давати, діти від 3 міс. до 12 р.: 2-3 міс. 2,5 мл сусп., 3-6 міс. 2,5 мл сусп., 6-24 міс. 5,0 мл сусп., 2-4 р. 7,5 мл сусп., 4-8 р. 10,0 мл сусп., 8-10 р. 15,0 мл сусп., 10-12 років 20,0 мл сусп.; суп. рект.: 60 мг/кг маси тіла/добу, за 4 прийоми, тобто 15 мг/кг маси тіла кожні 6 год, суп. рект. по 80 мг призначені для дітей з масою тіла 4-6 кг, суп. рект. по 150 мг - для дітей 8-12 кг, суп. рект. по 300 мг - для дітей 15-24 кг;р-н д/інф.:дорослі та діти з масою тіла 50 кг та більше - максимальна разова доза 1000 мг, інтервал між введенням препарату має становити не менше 4 год, застосовують від 1 до 4 інфуз. протягом першої доби від початку больового с-му (післяопераційний період), за необхідності тривалість лікування можна збільшити, однак вона не повинна перевищувати 72 годин, загальна кількість інфузій - не більше 12; діти з масою тіла від 33 кг до 50 кг: по 15 мг/кг парацетамолу на введення (1,5 мл/кг). МДД не повинна перевищувати 60 мг/кг маси тіла. Мінімальний інтервал між введеннями повинен становити 4 год..Тривалість лікування звичайно не перевищує 4 інф. протягом однієї доби. Діти з масою тіла від 10 кг до 33 кг: по 15 мг/кг парацетамолу на введення (1,5г). МДД не повинна перевищувати 60 мг/кг маси тіла. Мінімальний інтервал між введеннями повинен становити 4 год. Тривалість лікування звичайно не перевищує 4 інфузій протягом однієї доби.

гіперчутливість до препарату; значні порушення ф-ції печінки та нирок; непереносимість фруктози; вроджена гіпербілірубінемія, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, алкоголізм, захворювання крові, с-м Жильбера, виражена анемія, лейкопенія; т. гепатоцелюлярна недостатність; для твердих лікарських форм діти вік до 6 років, для рідких (педіатричних лікарських форм) - діти до 2 міс.; супоз.- запалення слизової оболонки прямої кишки та порушення ф-ції ануса, дитячий вік до 1 міс.(маса тіла дитини до 4 кг). р-н д/інфуз.:дитячий вік до 1 року.

анафілаксія, р-ції гіперчутливості, включаючи шкірний свербіж, висип на шкірі і слизових оболонках (генералізований висип, еритематозний, кропив’янка), ангіоневротичний набряк, мультиформна ексудативна еритема (у т. ч. с-м Стівенса-Джонсона), токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла); нудота, біль в епігастрії; гіпоглікемія, аж до гіпоглікемічної коми; тромбоцитопенія, агранулоцитоз, анемія, сульфгемоглобінемія і метгемоглобінемія (ціаноз, задишка, болі в серці), гемолітична анемія, синці чи кровотечі; бронхоспазм у пацієнтів, чутливих до аспірину та до інших НПЗЗ; порушення ф-ції печінки, підвищення активності печінкових ферментів, без розвитку жовтяниці; асептична піурія.