БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН (BENZYLPENICILLINUM)

M m = 334,4 Да. рКа = 2,74; log P (октанол-вода) = 1,83; розчинність в воді - 210 мг/л при температурі 25 °С. Бензилпеницилін (у формі натрієвої або калієвої солі) - білий помірно гігроскопічний дрібнокристалічний гіркий на смак порошок. Легко руйнується при дії кислот, лугів і окисників, при нагріванні у водних розчинах, а також при дії пеніцилінази. Повільно руйнується при зберіганні в розчинах при кімнатній температурі.