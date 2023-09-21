застосовують p/os, дозу встановлюють індивідуально, залежно від локалізації та тяжкості перебігу інфекції, чутливості збудника; призначають дорослим по 200-500 мг 4 р/добу (1-2 г/добу); вища разова доза - 500 мг, МДД - 2 г; дітям: 30-50 мг/кг/добу, розподілених на 4 прийоми кожні 6 год., дітям 3-6 років - по 500-700 мг/добу; 6-8 років - по 700 мг/добу; 8-14 років - до 1 г/добу (розділивши добову дозу на 4 прийоми); понад 14 років - у дозі для дорослих; курс лікування - 5-14 днів, після зникнення симптомів захворювання застосовують ще протягом 2 днів.