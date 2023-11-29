p/os у табл., табл. дисперг., капс. чи суспенз.; при інфекціях помірного чи середнього ступеня тяжкості: дорослим і дітям віком від 12 років (з масою тіла ˃ 40 кг) - 250 -500 мг 3 р/добу або 750-1000 мг 2 р/добу; діти з масою тіла менше 40 кг: 40-90 мг/кг/добу за 3 прийоми або 25 - 45 мг/кг/добу за 2 прийоми. МДД для дітей 100 мг/кг маси тіла, але не перевищувати дозу 3 г на добу; синусит, пневмонія та інші тяжкі інфекції - 750 - 1000 мг 3 р/, г. цистит - 3 г 2 р/добу один день; тонзиліт: 50 мг/кг/добу за 2 прийоми; г. середній отит - 500 мг 4 р/добу або 750 -1000 мг 2 р/добу; рання стадія хвороби Лайма (мігруюча еритема): 50 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 14-21 днів, сусп. - початкова стадія - 500 - 1000 мг 4 р/добу, МДД - 4 г протягом 14 днів (курс лікування може тривати від 10 до 21 дня), пізня стадія (системні ураження) - 500 мг 2000 мг 4 р/добу, МДД - 6 г протягом 10-30 днів; тифоїдна і паратифоїдна лихоманка -500 - 2000 мг 4 р/добу; інфекції протезованих суглобів - 500 - 1000 мг 4 р/добу; ерадикація Helicobacter pylori (у складі комбінованої терапії) - 750 - 1000 мг 2 р/добу в комбінації з інгібітором протонної помпи (наприклад, омепразолом, лансопразолом) та іншим а/б (наприклад, кларитроміцином, метронідазолом) протягом 7 днів; профілактика ендокардиту: 50 мг/кг маси тіла, при прийомі разової дози за 1 годину до планової хірургічної процедури або 2 г p/os сусп.; гонорея (г., неускладнена): разова доза 3 г; у разі інфекцій легкого та середнього ступеня приймати протягом 5-7 днів; при інфекціях спричинених стрептококом - не менше 10 днів; при лікуванні хр. захворювань, локальних інфекційних уражень, інфекцій тяжкого перебігу тривалість визначати за клінічною картиною захворювання; прийом продовжувати протягом 48 год. після зникнення симптомів. При лікуванні хр.захворювань, при рецидивах, інфекціях тяжкого перебігу, рекомендується прийом препарату 3 р/добу в дозах по 750-1000 мг, дітям - до 60 мг/кг/добу (розподілених на 3 прийоми). Сусп.: діти з масою тіла <40 кг: г. бактеріальний синусит - 20 -90 мг/кг/добу (не перевищувати дозу 3 г/добу), точні добові дози розраховуються відповідно до маси тіла дитини, а не її віку; г. отит середнього вуха, негоспітальна пневмонія, г. синусит, г. пієлонефрит, дентальні абсцеси з поширеним целюлітом, г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт - 40 -90 мг/кг/добу (не перевищувати дозу 3 г/добу); тифоїдна і паратифоїдна лихоманка - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми; профілактика ендокардиту - 50 мг/кг, разова доза за 30-60 хвилин до проведення процедури; хвороба Лайма -початкова стадія - 25 -50 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 10-21 дня, пізня стадія (системні ураження) - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 10-30 днів.