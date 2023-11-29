АМОКСИЦИЛІН (AMOXICILLINUM) Діюча речовина
напівсинтетичний амінопеніциліновий а/б широкого спектра дії; пригнічує синтез клітинної стінки бактерій; має широкий спектр антимікробної дії; чутливі Гр (+) м/о: Streptococci групи А, Streptococci групи B, Str. pneumonie,Cl.welchii, Cl. Tetani, Staph. Aureus, (бета-лактамазонегативні штами), B. Anthracis, L.subtilis, L. Monocytogenes, Str. faecalis; чутливі Гр (-) м/о: N. gonorrhoeae, N. Meningitidis, H. Influenzae, Bordetella pertussis, E. Coli, P. Mirabilis, S. Typhi, Sh. Sonnei, V.cholerae. Неактивний до м/о, які виробляють бета- лактамази, таких як Pseudomonas, Klebsiella, індол-позитивних штамів Proteus та штамів Enterobacter; рівень резистентності чутливих м/о може бути варіабельним на різних територіях.
інфекції шкіри та м’яких тканин, спричинені чутливими до ЛЗ м/о; гострий бактеріальний синусит; гострий отит середнього вуха; гострий стрептококовий тонзиліт і фарингіт; загострення хронічного бронхіту; негоспітальна пневмонія; гострий цистит; безсимптомна бактеріурія у період вагітності; гострий пієлонефрит; тифоїдна і паратифоїдна лихоманка; дентальні абсцеси з поширеним целюлітом; інфекції протезованих суглобів; ерадикація Helicobacter pylori (у складі комбінованої терапії); хвороба Лайма; лікування та профілактика ендокардитів.
p/os у табл., табл. дисперг., капс. чи суспенз.; при інфекціях помірного чи середнього ступеня тяжкості: дорослим і дітям віком від 12 років (з масою тіла ˃ 40 кг) - 250 -500 мг 3 р/добу або 750-1000 мг 2 р/добу; діти з масою тіла менше 40 кг: 40-90 мг/кг/добу за 3 прийоми або 25 - 45 мг/кг/добу за 2 прийоми. МДД для дітей 100 мг/кг маси тіла, але не перевищувати дозу 3 г на добу; синусит, пневмонія та інші тяжкі інфекції - 750 - 1000 мг 3 р/, г. цистит - 3 г 2 р/добу один день; тонзиліт: 50 мг/кг/добу за 2 прийоми; г. середній отит - 500 мг 4 р/добу або 750 -1000 мг 2 р/добу; рання стадія хвороби Лайма (мігруюча еритема): 50 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 14-21 днів, сусп. - початкова стадія - 500 - 1000 мг 4 р/добу, МДД - 4 г протягом 14 днів (курс лікування може тривати від 10 до 21 дня), пізня стадія (системні ураження) - 500 мг 2000 мг 4 р/добу, МДД - 6 г протягом 10-30 днів; тифоїдна і паратифоїдна лихоманка -500 - 2000 мг 4 р/добу; інфекції протезованих суглобів - 500 - 1000 мг 4 р/добу; ерадикація Helicobacter pylori (у складі комбінованої терапії) - 750 - 1000 мг 2 р/добу в комбінації з інгібітором протонної помпи (наприклад, омепразолом, лансопразолом) та іншим а/б (наприклад, кларитроміцином, метронідазолом) протягом 7 днів; профілактика ендокардиту: 50 мг/кг маси тіла, при прийомі разової дози за 1 годину до планової хірургічної процедури або 2 г p/os сусп.; гонорея (г., неускладнена): разова доза 3 г; у разі інфекцій легкого та середнього ступеня приймати протягом 5-7 днів; при інфекціях спричинених стрептококом - не менше 10 днів; при лікуванні хр. захворювань, локальних інфекційних уражень, інфекцій тяжкого перебігу тривалість визначати за клінічною картиною захворювання; прийом продовжувати протягом 48 год. після зникнення симптомів. При лікуванні хр.захворювань, при рецидивах, інфекціях тяжкого перебігу, рекомендується прийом препарату 3 р/добу в дозах по 750-1000 мг, дітям - до 60 мг/кг/добу (розподілених на 3 прийоми). Сусп.: діти з масою тіла <40 кг: г. бактеріальний синусит - 20 -90 мг/кг/добу (не перевищувати дозу 3 г/добу), точні добові дози розраховуються відповідно до маси тіла дитини, а не її віку; г. отит середнього вуха, негоспітальна пневмонія, г. синусит, г. пієлонефрит, дентальні абсцеси з поширеним целюлітом, г. стрептококовий тонзиліт і фарингіт - 40 -90 мг/кг/добу (не перевищувати дозу 3 г/добу); тифоїдна і паратифоїдна лихоманка - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми; профілактика ендокардиту - 50 мг/кг, разова доза за 30-60 хвилин до проведення процедури; хвороба Лайма -початкова стадія - 25 -50 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 10-21 дня, пізня стадія (системні ураження) - 100 мг/кг/добу за 3 прийоми протягом 10-30 днів.
гіперчутливість або наявність в анамнезі тяжких реакцій гіперчутливості до амоксициліну та інших β-лактамних а/б (пеніцилінів, цефалоспоринів, карбапенемів або монобактамів), до допоміжних речовин ЛЗ.
суперінфекції, надмірний рост нечутливих м/о або дріжджів, що спричиняють кандидоз шкіри та слизових оболонок; еозинофілія, гемолітична анемія, лейкопенія, тяжка нейтропенія, агранулоцитоз, тромбоцитопенія, панцитопенія, мієлосупресія, гранулоцитопенія, збільшення часу кровотечі та протромбінового індексу; тяжкі АР, ангіоневротичний набряк (набряк Квінке), анафілаксія, сироваткова хвороба, алергічний васкуліт, набряк гортані, анафілактичний шок; гіперкінезія, гіперактивність, запаморочення, судоми, асептичний менінгіт; діарея, нудота, блювання, метеоризм, м’які випорожнення, свербіж у ділянці ануса, втрата апетиту, енантема, сухість у роті, порушення смаку; зміна кольору поверхні зубів; антибіотикоасоційований коліт (псевдомембранозний і геморагічний коліт), кандидоз кишечнику, забарвлення язика у чорний колір; гепатит, холестатична жовтяниця, помірне і короткочасне підвищення рівня печінкових ферментів (ACT, АЛТ); шкірні висипання, кропив’янка, свербіж, мультиформна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, бульозний та ексфоліативний дерматит, г. генералізований екзантематозний пустульоз, с-м Лайєлла, реакція Яриша-Герксгеймера; г. інтерстиціальний нефрит, кристалурія; гарячка.