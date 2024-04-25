доза препарату залежить від тяжкості, чутливості, локалізації і типу інфекції та від віку і функції печінки та нирок пацієнта; застосовують в/м, в/в ін`єкційно або інфузійно; дорослим і дітям старше 12 років: по 1 -2 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при позалікарняній пневмонії, г. ускладненнях ХОЗЛ, внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит; по 2 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при госпітальній пневмонії, ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин, інфекціях кісток і суглобів; передопераційна профілактика інфекцій в місці хірургічного втручання 2 г одноразово перед операцією (дітям до 12 років - 50 - 80 мг/кг); дисемінований бореліоз Лайма (ІІ - ІІІ стадія) - по 2 г 1 р/добу (дітям - 50 - 80 мг/кг) протягом 14 - 21 дня; по 2- 4 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозра на бактеріальну інфекцію, бактеріальному ендокардиті, бактеріальному менінгіті; гонорея - разова доза 500 мг в/м, сифіліс - 500 мг - 1 г 1 р/ добу із збільшенням дози до 2 г 1 р/добу при нейросифілісі протягом 10 - 14 днів; новонародженим, немовлятам та дітям віком від 15 днів до 12 років (<50 кг) 50 - 80 мг/кг 1 р/добу при внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит), позалікарняній та госпітальній пневмонії; 50 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин. інфекціях кісток і суглобів, веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозрою на бактеріальну інфекцію; 80 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному менінгіті; 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному ендокардиті; застосування слід продовжувати протягом 48-72 год. після зникнення лихоманки або підтвердження досягнення ерадикації бактеріальної інфекції.