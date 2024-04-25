ЦЕФТРІАКСОН (CEFTRIAXONUM) Діюча речовина
пригнічує синтез клітинної стінки бактерій, що призводить до лізису бактеріальної клітини та її загибелі. Чутливі Гр (+) аероби: Staphylococcus aureus (метициліночутливий), коагулазонегативні стафілококи (метициліночутливі), Streptococcus pyogenes (групи А), Streptococcus agalactiae (групи В), Streptococcus pneumoniae, Streptococci групи Viridans. Гр (-) аероби: Borrelia burgdorferi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Providencia spp., Treponema pallidum. Види, для яких набута резистентність може бути проблемою: Гр (+) аероби: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis; Гр (-) аероби: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; Aнаероби: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium perfringens. Початково резистентні мікроорганізми: Гр (+) аероби: Enterococcus spp., Listeria monocytogenes; Гр (-) аероби: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia; Aнаероби: Clostridium difficile; інші: Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., Ureaplasma urealyticum.
нижчеперелічені інфекції у дорослих і дітей, у т.ч. доношених новонароджених: бактеріальний менінгіт; позалікарняна та госпітальна пневмонія; г. середній отит; внутрішньочеревні інфекції; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит); інфекції кісток і суглобів; ускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин; гонорея; сифіліс; бактеріальний ендокардит; г.ускладнення ХОЗЛ у дорослих; дисемінований бореліоз Лайма (ІІ та ІІІ стадія) у дорослих і дітей, включаючи новонароджених віком від 15 днів; передопераційна профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях; пацієнтам з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка з підозрою на бактеріальну інфекцію; бактеріємія, яка виникла у зв’язку з будь-якою з вищезазначених інфекцій або з підозрою на будь-яку із вищезазначених інфекцій.
доза препарату залежить від тяжкості, чутливості, локалізації і типу інфекції та від віку і функції печінки та нирок пацієнта; застосовують в/м, в/в ін`єкційно або інфузійно; дорослим і дітям старше 12 років: по 1 -2 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при позалікарняній пневмонії, г. ускладненнях ХОЗЛ, внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит; по 2 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при госпітальній пневмонії, ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин, інфекціях кісток і суглобів; передопераційна профілактика інфекцій в місці хірургічного втручання 2 г одноразово перед операцією (дітям до 12 років - 50 - 80 мг/кг); дисемінований бореліоз Лайма (ІІ - ІІІ стадія) - по 2 г 1 р/добу (дітям - 50 - 80 мг/кг) протягом 14 - 21 дня; по 2- 4 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозра на бактеріальну інфекцію, бактеріальному ендокардиті, бактеріальному менінгіті; гонорея - разова доза 500 мг в/м, сифіліс - 500 мг - 1 г 1 р/ добу із збільшенням дози до 2 г 1 р/добу при нейросифілісі протягом 10 - 14 днів; новонародженим, немовлятам та дітям віком від 15 днів до 12 років (<50 кг) 50 - 80 мг/кг 1 р/добу при внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит), позалікарняній та госпітальній пневмонії; 50 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин. інфекціях кісток і суглобів, веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозрою на бактеріальну інфекцію; 80 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному менінгіті; 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному ендокардиті; застосування слід продовжувати протягом 48-72 год. після зникнення лихоманки або підтвердження досягнення ерадикації бактеріальної інфекції.
підвищена чутливість до цефтриаксону, або будь-якого іншого цефалоспорину; наявність в анамнезі тяжких р-цій гіперчутливості (анафілактичних р-цій) до будь-якого іншого типу β-лактамних АБЗ (пеніцилінів, монобактамів та карбапенемів); недоношеним новонародженим віком ≤41 тиждень із урахуванням строку внутрішньоутробного розвитку (гестаційний вік + вік після народження); доношеним новонародженим (віком ≤28 днів): із гіпербілірубінемією, жовтяницею, гіпоальбумінемією або ацидозом; які потребують (або очікується, що потребуватимуть) в/в введення ЛЗ кальцію або інфузій кальцієвмісних р-нів (ризик утворення преципітатів кальцієвої солі цефтриаксону); перед в/м введенням цефтриаксону виключити наявність протипоказань до застосування лідокаїну, якщо його застосовують в якості р- ника; р-ни цефтриаксону, що містять лідокаїн, не вводити в/в.
висип, підвищення рівня печінкових ферментів; еозинофілія, лейкопенія, тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, анемія, розлади коагуляції, гемолітична анемія, агранулоцитоз; діарея, рідкі випорожнення, нудота, блювання, панкреатит, стоматит, глосит; грибкові інфекції статевих органів, псевдомембранний коліт, суперінфекції; анафілактичний шок, анафілактичні, анафілактоїдні р-ції, р-ції гіперчутливості; головний біль, запаморочення, судоми; вертиго; бронхоспазм; преципітати у жовчному міхурі, ядерна жовтяниця; свербіж, кропив’янка, с-ром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, багатоформна еритема, г.генералізований екзантематозний пустульоз; гематурія, глюкозурія, олігурія, утворення преципітатів у нирках (оборотні); флебіт, біль у місці інʼєкції, пропасниця, набряк, озноб; підвищення рівня креатиніну у крові, хибнопозитивні результати тесту Кумбса, аналізу на галактоземію та результати неферментних методів визначення глюкози.