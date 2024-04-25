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Активні речовини — “Ц”ЦЕФТРІАКСОН (CEFTRIAXONUM)

ЦЕФТРІАКСОН (CEFTRIAXONUM) Діюча речовина

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Знайдено: 59 препаратів
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 5; Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 5 Дарниця ФФ
В 756 аптеках
від 173,01 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 5; Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця Порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 5 Дарниця ФФ
В 546 аптеках
від 107,80 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Дарниця ФФ
В 516 аптеках
від 32,82 грн
Ціни в аптеках
Емсеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1; Абрил Формулейшнз
Емсеф® Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 1 Абрил Формулейшнз
В 335 аптеках
від 123,50 грн
Ціни в аптеках
Ротацеф порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з 1% лідокаїном в ампулах по 3,5 мл, з 1% лідокаїном в амп. 3,5 мл, № 1; WORLD MEDICINE GROUP
Ротацеф Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з 1% лідокаїном в ампулах по 3,5 мл, з 1% лідокаїном в амп. 3,5 мл, № 1 WORLD MEDICINE GROUP
В 302 аптеках
від 146,44 грн
Ціни в аптеках
Медаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 271 аптеці
від 220,00 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 40; Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 40 Дарниця ФФ
В 189 аптеках
від 880,90 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон-Дарниця порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1; Дарниця ФФ
Цефтриаксон-Дарниця Порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1 Дарниця ФФ
В 150 аптеках
від 22,40 грн
Ціни в аптеках
Ефмерин порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Ефмерин Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар
В 125 аптеках
від 149,60 грн
Ціни в аптеках
Бліцеф порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; ААР Фарма
Бліцеф Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 ААР Фарма
В 123 аптеках
від 1362,42 грн
Ціни в аптеках
Онтазен-1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Онтазен-1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
В 106 аптеках
від 112,99 грн
Ціни в аптеках
Цефтріаксон-БХФЗ порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 1; Борщагівський ХФЗ
Цефтріаксон-БХФЗ Порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 63 аптеках
від 13,69 грн
Ціни в аптеках
Алвобак порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Алвобак Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
В 62 аптеках
від 181,33 грн
Ціни в аптеках
Цефтріаксон-БХФЗ порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтріаксон-БХФЗ Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 53 аптеках
від 19,30 грн
Ціни в аптеках
Деніцеф порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Деніцеф Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар
В 48 аптеках
від 163,87 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон-Віста порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 42 аптеках
від 732,40 грн
Ціни в аптеках
Медаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 34 аптеках
від 291,54 грн
Ціни в аптеках
Ефмерин порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1; Ананта Медікеар
Ефмерин Порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1 Ананта Медікеар
В 30 аптеках
від 210,74 грн
Ціни в аптеках
Промоцеф® порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Лекхім
Промоцеф® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Лекхім
В 26 аптеках
від 133,14 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 5; Лекхім-Харків
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 5 Лекхім-Харків
В 22 аптеках
від 101,35 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 21 аптеці
від 24,65 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон Юрія-Фарм порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон Юрія-Фарм Порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 21 аптеці
від 201,40 грн
Ціни в аптеках
Лораксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 12; Ексір Фармасьютикал
Лораксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 12 Ексір Фармасьютикал
В 18 аптеках
від 824,34 грн
Ціни в аптеках
Емсеф® 1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Абрил Формулейшнз
Емсеф® 1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Абрил Формулейшнз
В 15 аптеках
від 164,42 грн
Ціни в аптеках
Промоцеф® порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 5; Лекхім
Промоцеф® Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 5 Лекхім
В 12 аптеках
від 627,65 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон Ананта порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон Ананта Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 11 аптеках
від 459,78 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 50; Лекхім-Харків
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 50 Лекхім-Харків
В 5 аптеках
від 832,71 грн
Ціни в аптеках
Діацеф 1 г порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1; Сенс Лабораторіс
Діацеф 1 г Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1 Сенс Лабораторіс
В 4 аптеках
від 107,69 грн
Ціни в аптеках
Цефорт порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 10; Антібіотіче
Цефорт Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 1 г, флакон, № 10 Антібіотіче
В 3 аптеках
від 727,40 грн
Ціни в аптеках
Цефорт порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 2 г, флакон, № 10; Антібіотіче
Цефорт Порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій, 2 г, флакон, № 10 Антібіотіче
В 3 аптеках
від 1252,60 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон Юрія-Фарм порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Юрія-Фарм
Цефтриаксон Юрія-Фарм Порошок для приготування розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Юрія-Фарм
В 3 аптеках
від 22,70 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 10; Дженофарм
Цефтриаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 10 Дженофарм
В 1 аптеці
від 76,00 грн
Ціни в аптеках
Діацеф 2 г порошок для розчину для ін'єкцій, 2000 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1; Сенс Лабораторіс
Діацеф 2 г Порошок для розчину для ін'єкцій, 2000 мг, флакон, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1 Сенс Лабораторіс
В 1 аптеці
від 251,30 грн
Ціни в аптеках
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані
В 13 аптеках інших міст
від 187,71 грн
Ціни в інших містах
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Борщагівський ХФЗ
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 7 аптеках інших міст
від 24,00 грн
Ціни в інших містах
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Лекхім-Харків
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Лекхім-Харків
В 6 аптеках інших міст
від 29,24 грн
Ціни в інших містах
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Лораксон порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 12; Ексір Фармасьютикал
Лораксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 500 мг, флакон, № 12 Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Цефаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1; Люпін
Цефаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1 Люпін
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 5; Дженофарм
Цефтриаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1000 мг, флакон, № 5 Дженофарм
Немає в наявності
Тримек порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1; Авант
Тримек Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 1 Авант
Немає в наявності
Ротацеф порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; WORLD MEDICINE GROUP
Ротацеф Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 WORLD MEDICINE GROUP
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані
Немає в наявності
Лаваксон порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1; М.Біотек Лтд.
Лаваксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1 М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Alembic Pharmaceuticals Limited
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Alembic Pharmaceuticals Limited
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Немає в наявності
Санаксон-1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Санаксон-1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
Немає в наявності
Санаксон-2000 порошок для розчину для ін'єкцій, 2000 мг, флакон, № 1; Сенс Лабораторіс
Санаксон-2000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 2000 мг, флакон, № 1 Сенс Лабораторіс
Немає в наявності
Тулон 1 г порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Туліп Лаб.
Тулон 1 г Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Туліп Лаб.
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (лідокаїн 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, з розч. (лідок. 1%) амп 3,5мл, № 1; Лекхім
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (лідокаїн 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, з розч. (лідок. 1%) амп 3,5мл, № 1 Лекхім
Немає в наявності
Цефтриаксон-Віста порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Містрал Кепітал Менеджмент
Цефтриаксон-Віста Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Цефтатім-1000 порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Mankind Pharma Limited
Цефтатім-1000 Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Mankind Pharma Limited
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1; Sky Pharma
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1000 мг, флакон, № 1 Sky Pharma
Немає в наявності
Цефтриаксон 500 порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1; Лекхім-Харків
Цефтриаксон 500 Порошок для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1 Лекхім-Харків
Немає в наявності
Медаксон ЛК порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (лідокаїн 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, з розч. (лідок. 1%) амп 3,5мл, № 1; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медаксон ЛК Порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, з розчинником (лідокаїн 10 мг/мл) в ампулах 3,5 мл, з розч. (лідок. 1%) амп 3,5мл, № 1 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Немає в наявності
Цефтриаксон Ананта порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон Ананта Порошок для розчину для ін'єкцій, 2 г, флакон, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Немає в наявності
Цефтриаксон Ананта порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Цефтриаксон Ананта Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10; ААР Фарма
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 10 ААР Фарма
Немає в наявності
Цефтриаксон порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; ААР Фарма
Цефтриаксон Порошок для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 ААР Фарма
Немає в наявності

пригнічує синтез клітинної стінки бактерій, що призводить до лізису бактеріальної клітини та її загибелі. Чутливі Гр (+) аероби: Staphylococcus aureus (метициліночутливий), коагулазонегативні стафілококи (метициліночутливі), Streptococcus pyogenes (групи А), Streptococcus agalactiae (групи В), Streptococcus pneumoniae, Streptococci групи Viridans. Гр (-) аероби: Borrelia burgdorferi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Providencia spp., Treponema pallidum. Види, для яких набута резистентність може бути проблемою: Гр (+) аероби: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus hominis; Гр (-) аероби: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Serratia marcescens; Aнаероби: Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Clostridium perfringens. Початково резистентні мікроорганізми: Гр (+) аероби: Enterococcus spp., Listeria monocytogenes; Гр (-) аероби: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia; Aнаероби: Clostridium difficile; інші: Chlamydia spp., Chlamydophila spp., Mycoplasma spp., Legionella spp., Ureaplasma urealyticum.

нижчеперелічені інфекції у дорослих і дітей, у т.ч. доношених новонароджених: бактеріальний менінгіт; позалікарняна та госпітальна пневмонія; г. середній отит; внутрішньочеревні інфекції; ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит); інфекції кісток і суглобів; ускладнені інфекції шкіри і м’яких тканин; гонорея; сифіліс; бактеріальний ендокардит; г.ускладнення ХОЗЛ у дорослих; дисемінований бореліоз Лайма (ІІ та ІІІ стадія) у дорослих і дітей, включаючи новонароджених віком від 15 днів; передопераційна профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях; пацієнтам з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка з підозрою на бактеріальну інфекцію; бактеріємія, яка виникла у зв’язку з будь-якою з вищезазначених інфекцій або з підозрою на будь-яку із вищезазначених інфекцій.

доза препарату залежить від тяжкості, чутливості, локалізації і типу інфекції та від віку і функції печінки та нирок пацієнта; застосовують в/м, в/в ін`єкційно або інфузійно; дорослим і дітям старше 12 років: по 1 -2 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при позалікарняній пневмонії, г. ускладненнях ХОЗЛ, внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит; по 2 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при госпітальній пневмонії, ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин, інфекціях кісток і суглобів; передопераційна профілактика інфекцій в місці хірургічного втручання 2 г одноразово перед операцією (дітям до 12 років - 50 - 80 мг/кг); дисемінований бореліоз Лайма (ІІ - ІІІ стадія) - по 2 г 1 р/добу (дітям - 50 - 80 мг/кг) протягом 14 - 21 дня; по 2- 4 г 1 р/добу (кожні 24 год.) при веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозра на бактеріальну інфекцію, бактеріальному ендокардиті, бактеріальному менінгіті; гонорея - разова доза 500 мг в/м, сифіліс - 500 мг - 1 г 1 р/ добу із збільшенням дози до 2 г 1 р/добу при нейросифілісі протягом 10 - 14 днів; новонародженим, немовлятам та дітям віком від 15 днів до 12 років (<50 кг) 50 - 80 мг/кг 1 р/добу при внутрішньочеревних інфекціях, ускладнених інфекціях сечовивідних шляхів (включаючи пієлонефрит), позалікарняній та госпітальній пневмонії; 50 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при ускладнених інфекціях шкіри і м’яких тканин. інфекціях кісток і суглобів, веденні пацієнтів з нейтропенією, у яких розвилася лихоманка і є підозрою на бактеріальну інфекцію; 80 - 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному менінгіті; 100 мг/кг (максимально 4 г) 1 р/добу при бактеріальному ендокардиті; застосування слід продовжувати протягом 48-72 год. після зникнення лихоманки або підтвердження досягнення ерадикації бактеріальної інфекції.

підвищена чутливість до цефтриаксону, або будь-якого іншого цефалоспорину; наявність в анамнезі тяжких р-цій гіперчутливості (анафілактичних р-цій) до будь-якого іншого типу β-лактамних АБЗ (пеніцилінів, монобактамів та карбапенемів); недоношеним новонародженим віком ≤41 тиждень із урахуванням строку внутрішньоутробного розвитку (гестаційний вік + вік після народження); доношеним новонародженим (віком ≤28 днів): із гіпербілірубінемією, жовтяницею, гіпоальбумінемією або ацидозом; які потребують (або очікується, що потребуватимуть) в/в введення ЛЗ кальцію або інфузій кальцієвмісних р-нів (ризик утворення преципітатів кальцієвої солі цефтриаксону); перед в/м введенням цефтриаксону виключити наявність протипоказань до застосування лідокаїну, якщо його застосовують в якості р- ника; р-ни цефтриаксону, що містять лідокаїн, не вводити в/в.

висип, підвищення рівня печінкових ферментів; еозинофілія, лейкопенія, тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, анемія, розлади коагуляції, гемолітична анемія, агранулоцитоз; діарея, рідкі випорожнення, нудота, блювання, панкреатит, стоматит, глосит; грибкові інфекції статевих органів, псевдомембранний коліт, суперінфекції; анафілактичний шок, анафілактичні, анафілактоїдні р-ції, р-ції гіперчутливості; головний біль, запаморочення, судоми; вертиго; бронхоспазм; преципітати у жовчному міхурі, ядерна жовтяниця; свербіж, кропив’янка, с-ром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, багатоформна еритема, г.генералізований екзантематозний пустульоз; гематурія, глюкозурія, олігурія, утворення преципітатів у нирках (оборотні); флебіт, біль у місці інʼєкції, пропасниця, набряк, озноб; підвищення рівня креатиніну у крові, хибнопозитивні результати тесту Кумбса, аналізу на галактоземію та результати неферментних методів визначення глюкози.