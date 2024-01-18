ЦЕФАЗОЛІН (CEFAZOLINUM) Діюча речовина
напівсинтетичний а/б групи цефалоспоринів I покоління для парентерального введення; пригнічує фермент транспептидазу, блокує біосинтез мукопептиду у клітинній стінці бактерії; має широкий спектр бактерицидної дії, ефективний відносно Гр (-) і Гр (+) м/о, що утворюють і не утворюють пеніциліназу; до нього чутливі Гр (+) м/о: Staphylococcus aureus (включаючи штами, що продукують пеніциліназу), Staphylococcus epidermidis (стафілококи, резистентні до метициліну, також стійкі до цефазоліну), b- гемолітичні стрептококи групи А та інші штами стрептококів (багато штамів ентерококів, резистентні до лікарського засобу), Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Corynebacterium diphtheria, Bacillus anthracis; а також Гр (-) м/о: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Shigella spp., Salmonella spp., treponema spp., Leptospira spp. Більшість індолпозитивних штамів Proteus (Proteus vulgaris), також Enterobacter cloacae, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Serratia, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., а також анаеробні коки Peptococcus, Peptostreptococcus, у т.ч. В. fragilis, резистентні до цефазоліну. Рикетсії, віруси, гриби та найпростіші стійкі до його дії.
інфекції дихальних шляхів; сечостатевої системи; шкіри та м’яких тканин; кісток і суглобів; сепсис; ендокардит; інфекції жовчовивідних шляхів; профілактика хірургічних інфекцій.
застосовують в/м та в/в (краплинно та струминно); середня добова доза для дорослих становить 1-4 г, МДД - 6 г; разова доза для дорослих при інфекціях, спричинених Гр (+) м/о становить 0,25-0,5 г кожні 8 год.; при інфекціях дихальних шляхів середньої тяжкості, спричинених пневмококами та інфекціях сечостатевої системи - по 1 г кожні 12 год.; при захворюваннях, спричинених чутливими Гр (-) м/о - по 0,5-1 г кожні 6-8 год.; при тяжких інфекційних захворюваннях (сепсис, ендокардит, перитоніт, деструктивна пневмонія, г. гематогенний остеомієліт, ускладнені урологічні інфекції) - по 1-1,5 г кожні 6-8 год.; для профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень у дорослих: 1 г за 0,5-1 год. до початку хірургічного втручання; при тривалих операціях (2 год. і більше) − додатково 0,5-1 г у процесі операції; після операції − у дозі 0,5-1 г кожні 6-8 год. протягом перших 24 год.; у деяких випадках (операції на відкритому серці, протезування суглобів) профілактичне застосування цефазоліну може тривати 3-5 днів після операції; дітям віком від 1 міс. призначати у дозі 25-50 мг/кг на добу (у тяжких випадках - до 100 мг/кг на добу), розподіленій на 3-4 прийоми; МДД для дітей - 100 мг/кг маси тіла.
гіперчутливість до а/б цефалоспоринового ряду та інших β-лактамних а/б.
блідість шкіри, геморагії, висипи на шкірі, свербіж, гіперемія шкіри, дерматит, кропив’янка, ангіоневротичний набряк; порушення колірного зору. кашель, риніт, біль у грудях, задишка, плевральний випіт, інтерстиціальна пневмонія, дихальна недостатність; анорексія, нудота, блювання, біль у животі, діарея, метеоризм, псевдомембранозний коліт, дисбактеріоз, кандидомікоз ШКТ (у т.ч. кандидозний стоматит); транзиторне підвищення рівня АЛТ, АСТ та лужної фосфатази, транзиторний гепатит, холестатична жовтяниця, гіпербілірубінемія; порушення ф-ції нирок (транзиторні підвищення рівня азоту сечовини в крові, гіперкреатинемія, протеїнурія) без клінічних ознак ниркової недостатності, інтерстиціальний нефрит та інші порушення ф-ції нирок (нефропатія, некроз сосочків нирки, ниркова недостатність); загальна слабкість, головний біль, запаморочення, підвищена втомлюваність, парестезії, безсоння/сонливість, гіперактивність, підвищена збудливість (нервозність), тривожні стани, нічні кошмари, вертиго, припливи, сплутанність свідомості, епілептогенна активність, судоми; тахікардія, АГ; лейкопенія/лейкоцитоз, гранулоцитоз/гранулоцитопенія, агранулоцитоз, нейтропенія; лімфопенія, гемолітична анемія, апластична анемія, тромбоцитопенія/тромбоцитоз, гіпопротромбінемія, зниження гемоглобіну та/або гематокриту, збільшення протромбінового часу, коагулопатії та геморагії, панцитопенія; медикаментозна гарячка, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок, ексудативна мультиформна еритема, с-ром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (с-ром Лайєлла), еозинофілія, артралгія, сироваткова хвороба, бронхоспазм; біль, ущільнення, набряк у місці ін’єкції, розвиток флебіту при в/в введенні; аногенітальний свербіж, генітальний кандидоз, вагініт; суперінфекція; гіпоглікемія/гіперглікемія; позитивний тест Кумбса.