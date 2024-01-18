застосовують в/м та в/в (краплинно та струминно); середня добова доза для дорослих становить 1-4 г, МДД - 6 г; разова доза для дорослих при інфекціях, спричинених Гр (+) м/о становить 0,25-0,5 г кожні 8 год.; при інфекціях дихальних шляхів середньої тяжкості, спричинених пневмококами та інфекціях сечостатевої системи - по 1 г кожні 12 год.; при захворюваннях, спричинених чутливими Гр (-) м/о - по 0,5-1 г кожні 6-8 год.; при тяжких інфекційних захворюваннях (сепсис, ендокардит, перитоніт, деструктивна пневмонія, г. гематогенний остеомієліт, ускладнені урологічні інфекції) - по 1-1,5 г кожні 6-8 год.; для профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень у дорослих: 1 г за 0,5-1 год. до початку хірургічного втручання; при тривалих операціях (2 год. і більше) − додатково 0,5-1 г у процесі операції; після операції − у дозі 0,5-1 г кожні 6-8 год. протягом перших 24 год.; у деяких випадках (операції на відкритому серці, протезування суглобів) профілактичне застосування цефазоліну може тривати 3-5 днів після операції; дітям віком від 1 міс. призначати у дозі 25-50 мг/кг на добу (у тяжких випадках - до 100 мг/кг на добу), розподіленій на 3-4 прийоми; МДД для дітей - 100 мг/кг маси тіла.