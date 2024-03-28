застосовують р/os та парентерально; звичайна доза для в/м та в/в застосування у дорослих для лікування внутрішньочеревних інфекцій, інфекцій органів малого таза в жінок та інших тяжких інфекцій стандартна доза - 2400-2700 мг/добу (розподілені на 2-4 застосування); для лікування менш ускладнених інфекцій - 1200-1800 мг/добу (розподілені на 3 або 4 введення); МДД -4800 мг; максимальна разова доза - 600 мг; лікування тяжких гінекологічних інфекцій (запальні захворювання органів малого таза): в/в по 900 мг кожні 8 год у комбінації з прийнятним АБЗ до Гр (-) м/о, лікування продовжувати 4 доби, далі перейти на р/оs застосування кліндаміцину по 1800 мг/добу (розподілені на кілька застосувань) до закінчення повного курсу лікування 10-14 діб; в/м або в/в для дітей віком старше 1 міс: добова доза становить 20-40 мг/кг/добу; токсоплазмовий енцефаліт у хворих на СНІД: в/в 600-1200 мг кожні 6 год 2 тижні, з наступним р/оs застосуванням по 300-600 мг кожні 6 год.; повний курс лікування 8-10 тижнів, необхідний р/оs прийом 25-75 мг пиріметаміну/добу протягом 8-10 тижн.; лікування пневмонії, спричиненої Pneumocystis carinii, у хворих на СНІД: в/в інфузійно по 600-900 мг кожні 6 год або 900 мг кожні 8 год протягом 21 доби разом з примахіном 15-30 мг р/оs 1 р/день протягом 21 доби; тяжка малярія: дорослі та діти. глюконат хінідину: навантажувальна доза 10 мг/кг в/в протягом 1-2 год., потім - 0,02 мг/кг/хв, безперервна інфузія щонайменше 24 год., коли щільність паразитів досягне <1% та пацієнт зможе застосовувати ЛЗ р/оs, необхідно перейти на пероральний хінін у дозі зазначеній вище та кліндаміцин у дозі 20 мг/кг/день р/оs (розділено на 3 застосування/добу упродовж 7 днів). Якщо пацієнт не може застосовувати ЛЗ р/оs, слід ввести навантажувальну дозу кліндаміцину 10 мг/кг в/в, потім 5 мг/кг в/в кожні 8 год., перейти на р/оs застосування кліндаміцину (доза наведена вище) як тільки пацієнт зможе застосовувати ЛЗ р/оs, курс лікування7 днів; профілактика ендокардиту: в/в 600 мг за 1 год до процедури; профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях у ділянці голови та шиї: 900 мг розведеного в 1000 мл 0,9% р-ну натрію хлориду для промивання ураженої ділянки під час хірургічного втручання в ділянці голови і шиї перед закриттям рани; рекомендована добова доза для р/os застосування у дорослих та дітей віком від 14 років становить 600-1800 мг (розподілена на 3-4 прийоми).