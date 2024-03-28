КЛІНДАМІЦИН (CLINDAMYCINUM) Діюча речовина
напівсинтетичний а/б, який синтезується з лінкоміцину шляхом заміщення
7-(R)-гідроксильної групи на 7-(S)-хлор; бактерицидна і бактеріостатична дія; активний до аеробних Гр (+) коків: Actinomyces israelii; Staphylococcus aureus (метицилін-чутливий); Streptococcus agalactiae; стрептококи групи Viridans; анаеробних мікроорганізмів: види Bacteroides (за винятком B. fragilis); види Fusobacterium; види Peptococcus; види Prevotella; види Veillonella; інших мікроорганізмів: Chlamydia trachomatis; Clamydophila pneumoniaе; Gardnerella vaginalis; Mycoplasma hominis.
лікування тяжких інфекцій, спричинених чутливими до кліндаміцину м/о (Staphylococcus aureus), інфекції ВДШ (хр. синусити, спричинені анаеробами; скарлатина; деякі випадки хр. гнійних середніх отитів або як підтримуючатерапіяв комбінації з а/б, активними проти Гр (-) аеробних м/о; рецидиви фаринготонзилітів; інфекції НДШ ( загострення хр.бронхіту, пневмонія; тяжкі інфекції шкіри та м’яких тканин (у т. ч. акне, фурункульоз, флегмона, імпетиго, абсцеси, інфіковані рани; специфічні інфекційні процеси шкіри і м’яких тканин - бешиха і пароніхія (панарицій), спричинені чутливими до кліндаміцину збудниками); інфекції кісток та суглобів (остеомієліт, септичний артрит); тяжкі гінекологічні інфекції (запальні захворювання органів малого таза, монотерапія при цервіцитах, спричинених Chlamydia trachomatis); інтраабдомінальні інфекції (перитоніт та абдомінальні абсцеси; септицемія та ендокардит; стоматологічні інфекції (періодонтальний абсцес та парадонтит); енцефаліт, спричинений Toxoplasma, у хворих на СНІД (у поєднанні з піриметаміном у пацієнтів з непереносимістю стандартної терапії); пневмоцистна пневмонія у хворих на СНІД (можна у комбінації з примахіном ); профілактика ендокардиту у пацієнтів з АР/гіперчутливістю до пеніциліну(ів); профілактика ранової інфекції при оперативних втручаннях у ділянці голови і шиї; кліндаміцину фосфат, р-нений у звичайному сольовому р-ні, застосовують для інтраопераційного зрошення хірургічної ділянки; тяжка малярія; попередження перитоніту і інтраабдомінальних абсцесів після перфорації і посттравматичної контамінації при одночасному застосуванні з аміноглікозидними а/б (гентаміцином або тобраміцином).
застосовують р/os та парентерально; звичайна доза для в/м та в/в застосування у дорослих для лікування внутрішньочеревних інфекцій, інфекцій органів малого таза в жінок та інших тяжких інфекцій стандартна доза - 2400-2700 мг/добу (розподілені на 2-4 застосування); для лікування менш ускладнених інфекцій - 1200-1800 мг/добу (розподілені на 3 або 4 введення); МДД -4800 мг; максимальна разова доза - 600 мг; лікування тяжких гінекологічних інфекцій (запальні захворювання органів малого таза): в/в по 900 мг кожні 8 год у комбінації з прийнятним АБЗ до Гр (-) м/о, лікування продовжувати 4 доби, далі перейти на р/оs застосування кліндаміцину по 1800 мг/добу (розподілені на кілька застосувань) до закінчення повного курсу лікування 10-14 діб; в/м або в/в для дітей віком старше 1 міс: добова доза становить 20-40 мг/кг/добу; токсоплазмовий енцефаліт у хворих на СНІД: в/в 600-1200 мг кожні 6 год 2 тижні, з наступним р/оs застосуванням по 300-600 мг кожні 6 год.; повний курс лікування 8-10 тижнів, необхідний р/оs прийом 25-75 мг пиріметаміну/добу протягом 8-10 тижн.; лікування пневмонії, спричиненої Pneumocystis carinii, у хворих на СНІД: в/в інфузійно по 600-900 мг кожні 6 год або 900 мг кожні 8 год протягом 21 доби разом з примахіном 15-30 мг р/оs 1 р/день протягом 21 доби; тяжка малярія: дорослі та діти. глюконат хінідину: навантажувальна доза 10 мг/кг в/в протягом 1-2 год., потім - 0,02 мг/кг/хв, безперервна інфузія щонайменше 24 год., коли щільність паразитів досягне <1% та пацієнт зможе застосовувати ЛЗ р/оs, необхідно перейти на пероральний хінін у дозі зазначеній вище та кліндаміцин у дозі 20 мг/кг/день р/оs (розділено на 3 застосування/добу упродовж 7 днів). Якщо пацієнт не може застосовувати ЛЗ р/оs, слід ввести навантажувальну дозу кліндаміцину 10 мг/кг в/в, потім 5 мг/кг в/в кожні 8 год., перейти на р/оs застосування кліндаміцину (доза наведена вище) як тільки пацієнт зможе застосовувати ЛЗ р/оs, курс лікування7 днів; профілактика ендокардиту: в/в 600 мг за 1 год до процедури; профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях у ділянці голови та шиї: 900 мг розведеного в 1000 мл 0,9% р-ну натрію хлориду для промивання ураженої ділянки під час хірургічного втручання в ділянці голови і шиї перед закриттям рани; рекомендована добова доза для р/os застосування у дорослих та дітей віком від 14 років становить 600-1800 мг (розподілена на 3-4 прийоми).
гіперчутливість до кліндаміцину, лінкоміцину або або до будь-якого компонента ЛЗ; інфекційний; капс. протипоказані дітям до 6 років.
дисгевзія; зупинка серця, гіпотензія; тромбофлебіт, анафілактичний шок; біль у животі, псевдомембранозний коліт, нудота, діарея, коліт; відхилення від норми показників функції печінки; макулопапульозний висип, кропив’янка, мультиформна еритема, свербіж; біль і утворення абсцесу; частота невідома: вагінальні інфекції; еозинофілія, агранулоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія; анафілактоїдні реакції, медикаментозна реакція з еозинофілією і системними симптомами (DRESS); виразка чи запалення стравоходу, блювання; жовтяниця; токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівена-Джонсона, г. генералізований екзантематозний пустульоз (AGEP), ексфоліативний дерматит, бульозний дерматоз, висип, схожий на кір; місцеве подразнення (для парентеральних форм).