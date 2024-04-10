ПРОКАЇН (PROCAINUM) Діюча речовина
місцевоанестезуючий з помірною активністю і великою терапевтичною широтою; механізм дії пов’язаний з блокадою натрієвих каналів, гальмуванням калієвого току, конкуренцією з кальцієм, зниженням поверхневого натягу фосфоліпідного шару мембран, пригніченням окисно-відновних процесів та генерації імпульсів; зменшує утворення ацетилхоліну, знижує збудливість периферичних холінореактивних систем, проявляє блокуючу дію на вегетативні ганглії, зменшує спазми гладкої мускулатури, знижує збудливість серцевого м’яза і моторних зон кори головного мозку.
р-н д/ін’єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева та інфільтраційна анестезія, лікувальні блокади; р-н д/ін’єк. по 20 мг/мл: провідникова, епідуральна та спінальна анестезія в хірургії, урології, офтальмології, стоматології, оториноларингології, блокада периферичних нервів та нервових сплетінь.
р-н д/ін’єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева анестезія: доза від концентрації, характеру оперативного втручання, способу введення, стану та віку хворого; паранефральна блокада у навколониркову клітковину: дорослим вводити 50-70 мл 0,5% або 100-150 мл 0,25% р-ну; інфільтраційна анестезія: вищі дози для дорослих - перша разова доза на початку операції 0,75 г (150 мл) 0,5% р-ну новокаїну або 1,25 г (500 мл) 0,25% р-н, надалі протягом кожної год. операції - не більше 2 г (400 мл) 0,5% р-ну новокаїну або 2,5 г (1000 мл) 0,25% р-ну; р-н д/ін’єк. по 20 мг/мл: мандибулярна анестезія 2-3 мл 2% р-ну (40-60 мг),
інфраорбітальна 0,5-1 мл 2% р-ну (10-20 мг), знеболення пальців (без адреналіну) 3-4 мл 1% р-ну (30-40 мг), парацервікальна (у вигляді повільних 5-хв ін’єкцій) по 3 мл (у кожну з 4-х ділянок) (80-120 мг); для проведення каудальної та люмбальної епідуральної блокади вводять 15-25 мл 2% р-ну, максимальний об’єм разового введення не вище 25 мл, повторні дози менші від початкової на 2-6 мл, вводити з інтервалом 40-50 хв, максимальна разова доза для дорослих 11 мг/кг, але не більше максимальної загальної дози 800 мг.
гіперчутливість до прокаїну; міастенія, артеріальна гіпотензія, гнійний процес у місці введення, термінові хірургічні втручання, що супроводжуються г. крововтратою, виражені фіброзні зміни у тканинах (для анестезії методом повзучого інфільтрату); д/р-ну д/ін’єк. по 20 мг/мл додатково: кардіогенний шок, тяжкі форми хр. СН, знижена функція лівого шлуночка, AV-блокада II-III ст., тяжка брадикардія, с-м Адамса-Стокса; судомні напади в анамнезі, спричинені застосуванням прокаїну; с-м слабкості синусового вузла, тяжкі порушення функції печінки, гіповолемія, кровотечі, інфікування місця проведення люмбальної пункції, септицемія, при глаукомі заборонено вводити ретробульбарно.
головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість, рухове занепокоєння, втрата свідомості, судоми, тризм, тремор, зорові/ слухові порушення, ністагм, с-м кінського хвоста (параліч ніг, парестезії), параліч дихальних м’язів, блок моторний/ чуттєвий, повернення болю, стійка анестезія; підвищення/ зниження АТ, периферична вазодилатація, колапс, брадикардія, аритмії, біль у грудній клітці; мимовільне сечовипускання; нудота, блювання, мимовільна дефекація; метгемоглобінемія; свербіж шкіри, шкірні висипання, дерматит, лущення шкіри, інші анафілактичні реакції (ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок), кропив’янка (на шкірі і слизових оболонках); гіпотермія.