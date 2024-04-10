р-н д/ін’єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева анестезія: доза від концентрації, характеру оперативного втручання, способу введення, стану та віку хворого; паранефральна блокада у навколониркову клітковину: дорослим вводити 50-70 мл 0,5% або 100-150 мл 0,25% р-ну; інфільтраційна анестезія: вищі дози для дорослих - перша разова доза на початку операції 0,75 г (150 мл) 0,5% р-ну новокаїну або 1,25 г (500 мл) 0,25% р-н, надалі протягом кожної год. операції - не більше 2 г (400 мл) 0,5% р-ну новокаїну або 2,5 г (1000 мл) 0,25% р-ну; р-н д/ін’єк. по 20 мг/мл: мандибулярна анестезія 2-3 мл 2% р-ну (40-60 мг),

інфраорбітальна 0,5-1 мл 2% р-ну (10-20 мг), знеболення пальців (без адреналіну) 3-4 мл 1% р-ну (30-40 мг), парацервікальна (у вигляді повільних 5-хв ін’єкцій) по 3 мл (у кожну з 4-х ділянок) (80-120 мг); для проведення каудальної та люмбальної епідуральної блокади вводять 15-25 мл 2% р-ну, максимальний об’єм разового введення не вище 25 мл, повторні дози менші від початкової на 2-6 мл, вводити з інтервалом 40-50 хв, максимальна разова доза для дорослих 11 мг/кг, але не більше максимальної загальної дози 800 мг.