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Активні речовини — “П”ПРОКАЇН (PROCAINUM)

ПРОКАЇН (PROCAINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 19 препаратів
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 869 аптеках
від 39,70 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 856 аптеках
від 31,80 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн-Дарниця розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Дарниця ФФ
Новокаїн-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Дарниця ФФ
В 813 аптеках
від 20,93 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 437 аптеках
від 30,00 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Галичфарм
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Галичфарм
В 385 аптеках
від 36,65 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 200 мл, № 1; Інфузія
Новокаїн Розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 200 мл, № 1 Інфузія
В 244 аптеках
від 34,89 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/мл, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 126 аптеках
від 21,23 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Лекхім-Харків
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 75 аптеках
від 35,40 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для інфузій, 0,25 %, пляшка, 200 мл, № 1; Інфузія
Новокаїн Розчин для інфузій, 0,25 %, пляшка, 200 мл, № 1 Інфузія
В 48 аптеках
від 31,00 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн супозиторії ректальні, 0,1 г, стрип, в пачці, в пачці, № 10; Монфарм
Новокаїн Супозиторії ректальні, 0,1 г, стрип, в пачці, в пачці, № 10 Монфарм
В 35 аптеках
від 61,00 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 400 мл, № 1; Інфузія
Новокаїн Розчин для інфузій, 0,5 %, пляшка, 400 мл, № 1 Інфузія
В 32 аптеках
від 32,98 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 30 аптеках
від 38,63 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; Здоров'я ФК
Новокаїн-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 21 аптеці
від 31,54 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лубнифарм
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лубнифарм
В 8 аптеках
від 34,06 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; Здоров'я ФК
Новокаїн-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 2 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 6 аптеках
від 19,39 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн-Здоров'я розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; Здоров'я ФК
Новокаїн-Здоров'я Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 Здоров'я ФК
В 2 аптеках
від 28,28 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 0,5 %, ампула полімерна, 2 мл, № 10; Інфузія
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 0,5 %, ампула полімерна, 2 мл, № 10 Інфузія
В 2 аптеках
від 42,40 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10; Лекхім-Харків
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, у пачці з перегородками, у пачці з перегородками, № 10 Лекхім-Харків
В 1 аптеці
від 40,50 грн
Ціни в аптеках
Новокаїн розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; ООО "Фармасел"
Новокаїн Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 ООО "Фармасел"
В 1 аптеці інших міст
від 62,20 грн
Ціни в інших містах

місцевоанестезуючий з помірною активністю і великою терапевтичною широтою; механізм дії пов’язаний з блокадою натрієвих каналів, гальмуванням калієвого току, конкуренцією з кальцієм, зниженням поверхневого натягу фосфоліпідного шару мембран, пригніченням окисно-відновних процесів та генерації імпульсів; зменшує утворення ацетилхоліну, знижує збудливість периферичних холінореактивних систем, проявляє блокуючу дію на вегетативні ганглії, зменшує спазми гладкої мускулатури, знижує збудливість серцевого м’яза і моторних зон кори головного мозку.

р-н д/ін’єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева та інфільтраційна анестезія, лікувальні блокади; р-н д/ін’єк. по 20 мг/мл: провідникова, епідуральна та спінальна анестезія в хірургії, урології, офтальмології, стоматології, оториноларингології, блокада периферичних нервів та нервових сплетінь.

р-н д/ін’єк. по 2,5мг/мл або 5,0мг/мл: місцева анестезія: доза від концентрації, характеру оперативного втручання, способу введення, стану та віку хворого; паранефральна блокада у навколониркову клітковину: дорослим вводити 50-70 мл 0,5% або 100-150 мл 0,25% р-ну; інфільтраційна анестезія: вищі дози для дорослих - перша разова доза на початку операції 0,75 г (150 мл) 0,5% р-ну новокаїну або 1,25 г (500 мл) 0,25% р-н, надалі протягом кожної год. операції - не більше 2 г (400 мл) 0,5% р-ну новокаїну або 2,5 г (1000 мл) 0,25% р-ну; р-н д/ін’єк. по 20 мг/мл: мандибулярна анестезія 2-3 мл 2% р-ну (40-60 мг),
інфраорбітальна 0,5-1 мл 2% р-ну (10-20 мг), знеболення пальців (без адреналіну) 3-4 мл 1% р-ну (30-40 мг), парацервікальна (у вигляді повільних 5-хв ін’єкцій) по 3 мл (у кожну з 4-х ділянок) (80-120 мг); для проведення каудальної та люмбальної епідуральної блокади вводять 15-25 мл 2% р-ну, максимальний об’єм разового введення не вище 25 мл, повторні дози менші від початкової на 2-6 мл, вводити з інтервалом 40-50 хв, максимальна разова доза для дорослих 11 мг/кг, але не більше максимальної загальної дози 800 мг.

гіперчутливість до прокаїну; міастенія, артеріальна гіпотензія, гнійний процес у місці введення, термінові хірургічні втручання, що супроводжуються г. крововтратою, виражені фіброзні зміни у тканинах (для анестезії методом повзучого інфільтрату); д/р-ну д/ін’єк. по 20 мг/мл додатково: кардіогенний шок, тяжкі форми хр. СН, знижена функція лівого шлуночка, AV-блокада II-III ст., тяжка брадикардія, с-м Адамса-Стокса; судомні напади в анамнезі, спричинені застосуванням прокаїну; с-м слабкості синусового вузла, тяжкі порушення функції печінки, гіповолемія, кровотечі, інфікування місця проведення люмбальної пункції, септицемія, при глаукомі заборонено вводити ретробульбарно.

головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість, рухове занепокоєння, втрата свідомості, судоми, тризм, тремор, зорові/ слухові порушення, ністагм, с-м кінського хвоста (параліч ніг, парестезії), параліч дихальних м’язів, блок моторний/ чуттєвий, повернення болю, стійка анестезія; підвищення/ зниження АТ, периферична вазодилатація, колапс, брадикардія, аритмії, біль у грудній клітці; мимовільне сечовипускання; нудота, блювання, мимовільна дефекація; метгемоглобінемія; свербіж шкіри, шкірні висипання, дерматит, лущення шкіри, інші анафілактичні реакції (ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок), кропив’янка (на шкірі і слизових оболонках); гіпотермія.