ДАБІГАТРАН ЕТЕКСИЛАТ (DABIGATRANUM ETEXILATUM) Діюча речовина
дабігатрану етексилат є низькомолекулярним, не володіючим фармакологічною активністю попередником активної форми дабігатрану. Після прийому всередину дабігатрану етексилат швидко всмоктується і шляхом гідролізу, що каталізує естеразою, в печінці і плазмі крові перетворюється в дабігатран. Дабігатран є сильною конкурентною оборотним прямим інгібітором тромбіну і основним активним речовиною в плазмі крові. Оскільки тромбін (серинові протеаза) активує перетворення фібриногену в фібрин, пригнічення активності тромбіну перешкоджає утворенню тромбу. Дабігатран інгібує вплив на вільний тромбін, тромбін, пов’язаний з фібріновим згустком, і викликану тромбіном агрегацію тромбоцитів. Встановлена пряма кореляція між концентрацією дабігатрану в плазмі крові і виразністю антикоагулянтного ефекту. Дабігатран подовжує активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), час згортання крові і тромбіновий час (ТЧ).
первинна профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів, які перенесли велику ортопедичну операцію із заміни тазостегнового або колінного суглоба. Попередження розвитку інсульту та системної емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною ФП (НФП) з одним або більше факторів ризику, такими як: перенесений інсульт або транзиторна ішемічна атака (ТІА), вік ≥75 років, серцева недостатність (функціональний клас ≥II по NYHA ), цукровий діабет або АГ.
Лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ) і легеневої емболії (ЛЕ) і попередження розвитку рецидивуючих ТГВ і ЛЕ у дорослих.
первинна профілактика венозних тромбоемболій (ВТЕ) в ортопедичній хірургії:
пацієнти після хірургічної операції із заміни колінного суглоба. Рекомедуемая доза дабігатрану етексилат становить 220 мг 1 раз на добу (2 капсули по 110 мг). Лікування слід розпочати через 1-4 год після завершення операції по 110 мг (1 капсула) всередину і далі слід продовжувати приймати по 220 мг (2 капсули) 1 раз на добу протягом 10 днів;
пацієнти після хірургічної операції із заміни тазостегнового суглоба. Рекомедуемая доза дабігатрану етексилат становить 220 мг 1 раз на добу (2 капсули по 110 мг). Лікування слід розпочати через 1-4 год після завершення операції по 110 мг (1 капсула) всередину і далі слід продовжувати приймати по 220 мг (2 капсули) 1 раз на добу протягом 28 — 35 днів.
Для двох перерахованих вище хірургічних операцій: якщо в області післяопераційної рани гемостаз не відбувся, початок лікування слід відкласти. Якщо лікування не почалося в день операції, лікування слід почати c 220 мг (2 капсули) 1 раз на добу.
Для наступних груп пацієнтів рекомендована доза дабігатрану етексилат становить 150 мг 1 раз на добу — 2 капсули по 75 мг: пацієнти з помірними порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну 30-50 мл/хв), пацієнти, одночасно приймають верапаміл, аміодарон, хінідин; пацієнти у віці від 75 років.
Перехід з прийому дабігатрану етексилат на прийом парентерального антикоагулянту при первинній профілактиці ВТЕ в ортопедичній хірургії. Перед переходом на парентеральний антикоагулянт після прийому останньої дози дабігатрану етексилат рекомендується почекати 24 год.
Перехід з прийому парентерального антикоагулянту на прийом дабігатрану етексилат при первинній профілактиці ВТЕ в ортопедичній хірургії. Припиняють прийом парентерального антикоагулянту і приймають дабігатрану етексилату за 0-2 год передбачуваного застосування альтернативної терапії або в момент припинення лікування при наличиии необхідності продовження лікування (напр., в/в введення нефракціонованого гепарину).
Пропуск дози препарату при первинній профілактиці ВТЕ в ортопедичній хірургії. Рекомендується продовжити застосування добової дози дабігатрану етексилату в той же час на наступний день. Не слід застосовувати подвійну дозу для компенсації пропущеної дози.
Профілактика інсульту та системної емболії у дорослих пацієнтів з НФП і одним або більше фактором ризику. Рекомендована доза становить 300 мг — по 1 капсулі 150 мг 2 рази на добу. Лікування повинно бути тривалим.
Лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ) і легеневої емболії (ЛЕ) і запобігання рецидивирующем ТГВ і ЛЕ у дорослих. Рекомендована доза становить 300 мг (по 1 капсулі 150 мг 2 рази на добу) після п’ятиденної терапії парентеральним антикоагулянтом. Тривалість лікування необхідно визначати індивідуально після ретельної оцінки користі лікування та ризику кровотечі.
Короткочасне лікування (не менше 3 місяців) має грунтуватися на тимчасових факторах ризику — недавно проведеному оперативному втручанні, травмі, іммобілізації, а тривале лікування має грунтуватися на постійних факторах ризику — идиопатическом ТГВ або ЛЕ.
гіперчутливість до дабігатрану або дабігатрану етексилату; важкий ступінь ниркової недостатності (кліренс креатиніну <30 мл/хв); активні клінічно значущі кровотечі, захворювання або стани, що розглядаються як суттєвий фактор ризику значних кровотеч (напр., свіжа виразка шлунка або дванадцятипалої кишки); одночасне застосування будь-якого іншого антикоагулянту, за винятком переходу з дабігатрану етексилату на інший антикоагулянт або переходу з будь-якого антикоагулянту на дабігатран етексилат, або застосування нефракційного гепарину в необхідних для підтримки відкритого центрального венозного або артеріального катетера дозах; одночасне лікування кетоконазолом, циклоспорином, ітраконазолом та дронедарон, штучний клапан серця, що вимагає проведення антикоагулянтної терапії.
з боку системи крові та лімфатичної системи - анемія, зниження рівня гемоглобіну, тромбоцитопенія, зниження гематокриту; з боку імунної системи - гіперчутливість, висип, свербіж, кропив’янка, бронхоспазм, ангіоневротичний набряк анафілактичніреакції; з боку нервової системи - внутрішньочерепна кровотеча; з боку судин - гематома, кровотеча з рани, крововилив; з боку органів дихання, грудної клітки та середостіння - носова кровотеча, кровохаркання; з боку травної системи - шлунково-кишкова кровотеча, біль в животі, діарея, диспепсія, нудота, ректальні кровотеча, геморой, виразкові ураження ШКТ, включаючи виразку стравоходу, гастроезофагіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, блювота, дисфагія; з боку гепатобіліарної системи - підвищення рівня АлАТ, підвищення рівня АсАТ, порушення функції печінки, підвищення рівня печінкових ферментів, гіпербілірубінемія; з боку шкіри і підшкірної клітковини - крововилив на шкірі; з боку опорно-рухової системи та сполучної тканини - гемартроз; з боку сечовивідних шляхів - урогенітальне кровотеча, включаючи гематурію; загальні розлади - крововилив в місці ін’єкції, крововилив у місці введення катетера, кров’янисті виділення; пошкодження і ускладнення при проведенні процедур - посттравматичний крововилив, гематома після проведення процедури, крововилив після проведення процедури, післяопераційні анемія, виділення після проведення процедури, виділення з рани, крововилив в місці розрізу; хірургічні та медичні процедури - дренаж рани, дренаж рани після проведення процедури.
одночасне застосування дабігатрану етексилат з нижчепереліченими лікарськими препаратами може істотно підвищити ризик кровотечі: антикоагулянтами (нефракціонований гепарин, низькомолекулярні гепарини і похідні гепарину — фондапарінукс, дезірудін), тромболітиками і антагоністами вітаміну К (ривароксабан і інші пероральніантикоагулянти), лікарські засоби, що перешкоджають агрегації тромбоцитів, такі як антагоністи рецепторів GPIIb/IIIa, тиклопідин, прасугрель, тікагрелор, декстран і сульфінпіразон.
дози дабігатрану етексилату, що перевищують рекомендовані, збільшують ризик розвитку кровотечі.
У разі геморагічних ускладнень лікування дабігатраном етексилату слід припинити і з’ясувати джерело кровотечі. Оскільки дабігатран виводиться нирками, то слід підтримувати адекватний діурез. Слід розглянути необхідність проведення відповідного лікування в залежності від клінічної ситуації. При виникненні загрози для життя або при неконтрольованому кровотечі, необхідно призначити специфічний антидот — ідаруцизумаб з метою усунення антикоагулянтного ефекту дабігатрану.