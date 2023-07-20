первинна профілактика венозних тромбоемболій (ВТЕ) в ортопедичній хірургії:

пацієнти після хірургічної операції із заміни колінного суглоба. Рекомедуемая доза дабігатрану етексилат становить 220 мг 1 раз на добу (2 капсули по 110 мг). Лікування слід розпочати через 1-4 год після завершення операції по 110 мг (1 капсула) всередину і далі слід продовжувати приймати по 220 мг (2 капсули) 1 раз на добу протягом 10 днів;

пацієнти після хірургічної операції із заміни тазостегнового суглоба. Рекомедуемая доза дабігатрану етексилат становить 220 мг 1 раз на добу (2 капсули по 110 мг). Лікування слід розпочати через 1-4 год після завершення операції по 110 мг (1 капсула) всередину і далі слід продовжувати приймати по 220 мг (2 капсули) 1 раз на добу протягом 28 — 35 днів.

Для двох перерахованих вище хірургічних операцій: якщо в області післяопераційної рани гемостаз не відбувся, початок лікування слід відкласти. Якщо лікування не почалося в день операції, лікування слід почати c 220 мг (2 капсули) 1 раз на добу.

Для наступних груп пацієнтів рекомендована доза дабігатрану етексилат становить 150 мг 1 раз на добу — 2 капсули по 75 мг: пацієнти з помірними порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну 30-50 мл/хв), пацієнти, одночасно приймають верапаміл, аміодарон, хінідин; пацієнти у віці від 75 років.

Перехід з прийому дабігатрану етексилат на прийом парентерального антикоагулянту при первинній профілактиці ВТЕ в ортопедичній хірургії. Перед переходом на парентеральний антикоагулянт після прийому останньої дози дабігатрану етексилат рекомендується почекати 24 год.

Перехід з прийому парентерального антикоагулянту на прийом дабігатрану етексилат при первинній профілактиці ВТЕ в ортопедичній хірургії. Припиняють прийом парентерального антикоагулянту і приймають дабігатрану етексилату за 0-2 год передбачуваного застосування альтернативної терапії або в момент припинення лікування при наличиии необхідності продовження лікування (напр., в/в введення нефракціонованого гепарину).

Пропуск дози препарату при первинній профілактиці ВТЕ в ортопедичній хірургії. Рекомендується продовжити застосування добової дози дабігатрану етексилату в той же час на наступний день. Не слід застосовувати подвійну дозу для компенсації пропущеної дози.

Профілактика інсульту та системної емболії у дорослих пацієнтів з НФП і одним або більше фактором ризику. Рекомендована доза становить 300 мг — по 1 капсулі 150 мг 2 рази на добу. Лікування повинно бути тривалим.

Лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ) і легеневої емболії (ЛЕ) і запобігання рецидивирующем ТГВ і ЛЕ у дорослих. Рекомендована доза становить 300 мг (по 1 капсулі 150 мг 2 рази на добу) після п’ятиденної терапії парентеральним антикоагулянтом. Тривалість лікування необхідно визначати індивідуально після ретельної оцінки користі лікування та ризику кровотечі.

Короткочасне лікування (не менше 3 місяців) має грунтуватися на тимчасових факторах ризику — недавно проведеному оперативному втручанні, травмі, іммобілізації, а тривале лікування має грунтуватися на постійних факторах ризику — идиопатическом ТГВ або ЛЕ.