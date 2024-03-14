ВАРФАРИН (WARFARINUM) Діюча речовина
антикоагулянтна; блокує вітамін К-залежний синтез факторів згортання крові.
лікування і профілактика тромбозів глибоких вен і емболії легеневої артерії; вторинна профілактика ІМ і профілактика тромбоемболічних ускладнень (інсульт або системна емболія) після ІМ; профілактика тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердя, ураженнями серцевих клапанів або з протезованими клапанами серця; профілактика швидкоминучих ішемічних атак та інсульту.
цільовий рівень МНІ (Міжнародний Нормалізаційний Індекс) p/os для антикоагулянтної терапії профілактики тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з протезованими клапанами серця: 2,5-3,5, інші показання: 2,0-3,0; дорослі: пацієнтам з нормальною вагою і спонтанним МНІ нижче 1,2 призначати 10 мг протягом 3 послідовних днів, потім доза розраховується відповідно до МНІ на 4-й день; при амбулаторному лікуванні і у пацієнтів зі спадковою недостатністю протеїну С або S рекомендована початкова доза 5 мг протягом 3 послідовних днів,потім доза розраховується відповідно до МНІ на 4-й день; для пацієнтів літнього віку, пацієнтів з невеликою масою тіла, зі спонтанним МНІ вище 1,2 або тих, які мають супутні захворювання або одержують будь-які ЛЗ, що впливають на ефективність антикоагулянтной терапії, рекомендована початкова доза 5 мг протягом 2 наступних днів, потім доза розраховується відповідно до МНІ на 3-й день;1 день: МНІ-0, доза варфарину-10мг/добу(5 мг/добу); 2 день: МНІ-0, доза варфарину-10мг/добу(5 мг/добу);, 3-й день: МНІ <2, доза варфарину- 10мг/добу(5 мг/добу); МНІ від 2 до 2,4, доза варфарину- 5 мг; МНІ від 2,5 до 2,9, доза варфарину- 3 мг/добу; МНІ від 3 до 3,4 доза варфарину- 2,5 мг/добу; МНІ від 3,5 до 4, доза варфарину- 1,5 мг/добу; МНІ>4 - пропустити один день; 4-6 день: МНІ <1,4, доза варфарину - 10 мг/добу; МНІ від 1,4 до 1,9, доза варфарину - 7 мг/добу; МНІ від 2 до 2,4,доза варфарину - 5 мг/добу;МНІ від 2,5 до 2,9, доза варфарину - 4,5 мг/добу; МНІ від 3 до 3,9, доза варфарину - 3 мг/добу; МНІ від 4 до 4,5 - пропустити 1 день, потім доза варфарину- 1,5 мг/добу; МНІ>4,5 - пропустити 2 дні, потім доза варфарину- 1,5 мг/добу; 7-й день: МНІ від 1,1 до 1,4 - тижнева доза варфарину підвищується на 20%; від 1,5 до 1,9 - тижнева доза підвищується на 10%; від 2 до 3 - доза зберігається; МНІ від 3,1 до 4,5 - знижується на 10%; МНІ>4,5 - пропустити, поки МНІ не стане <4,5, потім продовжувати лікування дозою, зменшеною на 20%; діти: терапія антикоагулянтами проводиться під наглядом педіатрів: 1-й день, якщо спонтанний МНІ від 1 до 1,3 - початкова доза 0,2 мг/кг маси тіла, 0,1 мг/кг маси тіла при порушенні ф-ції печінки; дні з 2-го по 4-й, якщо значення МНІ від 1,1 до 1,3 - повторити початкову дозу; МНІ від 1,4 до 1,9 - 50% від початкової дози; МНІ від 2 до 3 - 50% від початкової дози; МНІ від 3,1 до 3,5 - 25% від початкової дози; МНІ>3,5 - припинити введення до досягнення МНІ <3,5, потім відновити лікування дозою, що становить 50% від попередньої дози; підтримуюче лікування, якщо значення МНІ від 1,1 до 1,4 - підвищити тижневу дозу на 20%; МНІ від 1,5 до 1,9 - підвищити тижневу дозу на 10%; від 2 до 3 - без змін; від 3,1 до 3,5 - знизити тижневу дозу на 10%; МНІ>3,5 - припинити введення до досягнення МНІ <3,5, потім відновити лікування дозою, на 20% меншою за попередню; планові операції: припинити за 5 днів до операції, якщо МНІ >4; за 3 дні до операції, якщо МНІ = від 3 до 4; за 2 дні до операції, якщо МНІ = від 2 до 3. Визначити МНІ увечері перед операцією і ввести 0,5-1,0 мг вітаміну К1 p/os або в/в, якщо МНІ >1,8.
схильність до кровотеч (хвороба Віллебрандта, гемофілія, тромбоцитопенія і порушення ф-цій тромбоцитів), г. кровотеча, для уникнення ризику розвитку тяжких кровотеч протягом 72 год після обширних оперативних втручань, протягом 48 год у післяпологовому періоді, вагітність, тяжка НН, тяжка ПН, цироз печінки, нелікована або неконтрольована АГ, недавній внутрішньочерепний крововилив, стан здоров’я, що зумовлює внутрішньочерепний крововилив, наприклад аневризма мозкових артерій, аневризма аорти, тенденція до падіння, люмбальна пункція, операції ЦНС,очні операції, шлунково- кишкові або ниркові кровотечі, їх ускладнення, дивертикульоз, злоякісні пухлини, варикозне розширення вен стравоходу, інфекційний ендокардит, ексудативний перикардит, деменція, психози, алкоголізм,інші ситуації, коли комплаєнтність може бути недостатньою і терапію антикоагулянтами неможливо проводити досить безпечно, гіперчутливість до варфарину або до будь-якої з допоміжних речовин.
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