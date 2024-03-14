цільовий рівень МНІ (Міжнародний Нормалізаційний Індекс) p/os для антикоагулянтної терапії профілактики тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з протезованими клапанами серця: 2,5-3,5, інші показання: 2,0-3,0; дорослі: пацієнтам з нормальною вагою і спонтанним МНІ нижче 1,2 призначати 10 мг протягом 3 послідовних днів, потім доза розраховується відповідно до МНІ на 4-й день; при амбулаторному лікуванні і у пацієнтів зі спадковою недостатністю протеїну С або S рекомендована початкова доза 5 мг протягом 3 послідовних днів,потім доза розраховується відповідно до МНІ на 4-й день; для пацієнтів літнього віку, пацієнтів з невеликою масою тіла, зі спонтанним МНІ вище 1,2 або тих, які мають супутні захворювання або одержують будь-які ЛЗ, що впливають на ефективність антикоагулянтной терапії, рекомендована початкова доза 5 мг протягом 2 наступних днів, потім доза розраховується відповідно до МНІ на 3-й день;1 день: МНІ-0, доза варфарину-10мг/добу(5 мг/добу); 2 день: МНІ-0, доза варфарину-10мг/добу(5 мг/добу);, 3-й день: МНІ <2, доза варфарину- 10мг/добу(5 мг/добу); МНІ від 2 до 2,4, доза варфарину- 5 мг; МНІ від 2,5 до 2,9, доза варфарину- 3 мг/добу; МНІ від 3 до 3,4 доза варфарину- 2,5 мг/добу; МНІ від 3,5 до 4, доза варфарину- 1,5 мг/добу; МНІ>4 - пропустити один день; 4-6 день: МНІ <1,4, доза варфарину - 10 мг/добу; МНІ від 1,4 до 1,9, доза варфарину - 7 мг/добу; МНІ від 2 до 2,4,доза варфарину - 5 мг/добу;МНІ від 2,5 до 2,9, доза варфарину - 4,5 мг/добу; МНІ від 3 до 3,9, доза варфарину - 3 мг/добу; МНІ від 4 до 4,5 - пропустити 1 день, потім доза варфарину- 1,5 мг/добу; МНІ>4,5 - пропустити 2 дні, потім доза варфарину- 1,5 мг/добу; 7-й день: МНІ від 1,1 до 1,4 - тижнева доза варфарину підвищується на 20%; від 1,5 до 1,9 - тижнева доза підвищується на 10%; від 2 до 3 - доза зберігається; МНІ від 3,1 до 4,5 - знижується на 10%; МНІ>4,5 - пропустити, поки МНІ не стане <4,5, потім продовжувати лікування дозою, зменшеною на 20%; діти: терапія антикоагулянтами проводиться під наглядом педіатрів: 1-й день, якщо спонтанний МНІ від 1 до 1,3 - початкова доза 0,2 мг/кг маси тіла, 0,1 мг/кг маси тіла при порушенні ф-ції печінки; дні з 2-го по 4-й, якщо значення МНІ від 1,1 до 1,3 - повторити початкову дозу; МНІ від 1,4 до 1,9 - 50% від початкової дози; МНІ від 2 до 3 - 50% від початкової дози; МНІ від 3,1 до 3,5 - 25% від початкової дози; МНІ>3,5 - припинити введення до досягнення МНІ <3,5, потім відновити лікування дозою, що становить 50% від попередньої дози; підтримуюче лікування, якщо значення МНІ від 1,1 до 1,4 - підвищити тижневу дозу на 20%; МНІ від 1,5 до 1,9 - підвищити тижневу дозу на 10%; від 2 до 3 - без змін; від 3,1 до 3,5 - знизити тижневу дозу на 10%; МНІ>3,5 - припинити введення до досягнення МНІ <3,5, потім відновити лікування дозою, на 20% меншою за попередню; планові операції: припинити за 5 днів до операції, якщо МНІ >4; за 3 дні до операції, якщо МНІ = від 3 до 4; за 2 дні до операції, якщо МНІ = від 2 до 3. Визначити МНІ увечері перед операцією і ввести 0,5-1,0 мг вітаміну К1 p/os або в/в, якщо МНІ >1,8.