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Активні речовини — “К”КЛОПІДОГРЕЛ (CLOPIDOGRELUM)

КЛОПІДОГРЕЛ (CLOPIDOGRELUM) Діюча речовина

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Знайдено: 28 препаратів
Плавікс® таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 28; Санофі
Плавікс® Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 28 Санофі
В 1070 аптеках
від 839,43 грн
Ціни в аптеках
Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Атерокард Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 1038 аптеках
від 41,51 грн
Ціни в аптеках
Платогріл® таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 84; Гледфарм
Платогріл® Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 84 Гледфарм
В 990 аптеках
від 98,05 грн
Ціни в аптеках
Тромбонет®-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Фармак
Тромбонет®-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Фармак
В 977 аптеках
від 63,50 грн
Ціни в аптеках
Тромбонет®-Фармак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 60; Фармак
Тромбонет®-Фармак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 60 Фармак
В 966 аптеках
від 114,20 грн
Ціни в аптеках
Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 70; Київський вітамінний завод
Атерокард Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 70 Київський вітамінний завод
В 862 аптеках
від 93,89 грн
Ціни в аптеках
Атрогрел таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; Борщагівський ХФЗ
Атрогрел Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 Борщагівський ХФЗ
В 744 аптеках
від 39,65 грн
Ціни в аптеках
Клопідогрел-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 90; Тева Україна
Клопідогрел-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 90 Тева Україна
В 374 аптеках
від 272,52 грн
Ціни в аптеках
Атрогрел таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60; Борщагівський ХФЗ
Атрогрел Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 60 Борщагівський ХФЗ
В 367 аптеках
від 82,27 грн
Ціни в аптеках
Платогріл® таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 28; Гледфарм
Платогріл® Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 28 Гледфарм
В 323 аптеках
від 36,00 грн
Ціни в аптеках
Клопідогрел-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Клопідогрел-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 245 аптеках
від 105,60 грн
Ціни в аптеках
Клопідогрель таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Клопідогрель Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 141 аптеці
від 49,29 грн
Ціни в аптеках
Плавікс® таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10; Санофі
Плавікс® Таблетки, вкриті оболонкою, 300 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Санофі
В 137 аптеках
від 430,95 грн
Ціни в аптеках
Медогрель таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медогрель Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 97 аптеках
від 80,79 грн
Ціни в аптеках
Клопідогрель-Фармекс таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Клопідогрель-Фармекс Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 61 аптеці
від 47,94 грн
Ціни в аптеках
Клопідогрель таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Клопідогрель Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер у пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 43 аптеках
від 20,60 грн
Ціни в аптеках
Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 10; Київський вітамінний завод
Атерокард Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 10 Київський вітамінний завод
В 20 аптеках
від 17,00 грн
Ціни в аптеках
Клопідогрель-Санофі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; Санофі-Авентіс Україна
Клопідогрель-Санофі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Санофі-Авентіс Україна
В 7 аптеках інших міст
від 75,18 грн
Ціни в інших містах
Клопідогрель-Санофі таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 90; Санофі-Авентіс Україна
Клопідогрель-Санофі Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 90 Санофі-Авентіс Україна
В 6 аптеках інших міст
від 244,40 грн
Ціни в інших містах
Плавікс® таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 14; Санофі
Плавікс® Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 14 Санофі
Немає в наявності
Атерокард таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 40; Київський вітамінний завод
Атерокард Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 40 Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Плагрил® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Плагрил® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Клопідогрель-Фармекс таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Клопідогрель-Фармекс Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Платогріл® таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 56; Гледфарм
Платогріл® Таблетки, вкриті оболонкою, 75 мг, № 56 Гледфарм
Немає в наявності
Онеклапз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Ауробіндо Фарма
Онеклапз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Фламогрель 75 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Ананта Медікеар Лімітед
Фламогрель 75 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Ананта Медікеар Лімітед
Немає в наявності
Клопідогрель Зентіва таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30; Зентіва
Клопідогрель Зентіва Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 30 Зентіва
Немає в наявності
Клопідогрель Зентіва таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 90; Зентіва
Клопідогрель Зентіва Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг, блістер, № 90 Зентіва
Немає в наявності

антитромботична, антиагрегантна; селективно пригнічує зв’язування аденозиндифосфату (АДФ) з рецептором на поверхні тромбоцита та подальшу активацію комплексу GPIIb/IIIa під дією АДФ і таким чином пригнічує агрегацію тромбоцитів; пригнічує агрегацію тромбоцитів, індуковану іншими агоністами, шляхом блокування підвищення активності тромбоцитів вивільненим АДФ; необоротно модифікує АДФ-рецептори тромбоцитів, отже, тромбоцити, що увійшли у взаємодію з клопідогрелем, змінюються до кінця їх життєвого циклу; нормальна ф-ція тромбоцитів відновлюється зі швидкістю, що відповідає швидкості оновлення тромбоцитів.

профілактика проявів атеротромбозу у дорослих: у хворих, які перенесли ІМ (початок лікування − ч/з кілька днів, але не пізніше ніж ч/з 35 днів після виникнення), ішемічний інсульт (початок лікування − ч/з 7 днів, але не пізніше ніж ч/з 6 міс. після виникнення), або у яких діагностовано захворювання периферичних артерій (ураження артерій і атеротромбоз судин нижніх кінцівок); у хворих із г. коронарним с-мом: із г. коронарним с-мом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або ІМ без зубця Q), у т.ч. у пацієнтів, яким було встановлено стент у ході проведення черезшкірної коронарної ангіопластики, у комбінації з ацетилсаліциловою к-тою (АСК); із г. ІМ з підйомом сегмента ST у комбінації з АСК (у хворих, які отримують стандартне медикаментозне лікування та яким показана тромболітична терапія); профілактика атеротромботичних та тромбоемболічних подій при фібриляції передсердь: у комбінації з АСК показаний дорослим пацієнтам з фібриляцією передсердь, які мають щонайменше один фактор ризику виникнення судинних подій, у яких існують протипоказання до лікування антагоністами вітаміну К (АВК) і які мають низький ризик виникнення кровотеч, для профілактики атеротромботичних та тромбоемболічних подій, у т.ч. інсульту.

дорослі та хворі літнього віку: по 75 мг 1 р/добу, незалежно від прийому їжі; у хворих із г. коронарним с-мом без підйому сегмента ST (нестабільна стенокардія або ІМ без зубця Q на ЕКГ) розпочинати з одноразової навантажувальної дози 300 мг, потім продовжувати дозою 75 мг 1 р/добу (з АСК у дозі 75-325 мг/добу); оскільки застосування більш високих доз АСК підвищує ризик кровотечі, рекомендується не перевищувати дозу АСК 100 мг; оптимальна тривалість лікування формально не встановлена; результати клінічних досліджень свідчать на користь застосування препарату до 12 міс., а максимальний ефект спостерігався ч/з 3 місяці лікування; хворим із г. ІМ з підйомом сегмента ST призначати по 75 мг 1 р/добу, починаючи з одноразової навантажувальної дози 300 мг у комбінації з АСК, з застосуванням тромболітичних препаратів або без них; лікування хворих віком від 75 років починати без навантажувальної дози клопідогрелю; комбіновану терапію розпочинати якомога раніше після появи симптомів і продовжувати принаймні 4 тижні; пацієнтам з фібриляцією передсердь застосовувати в однократній добовій дозі 75 мг; разом із клопідогрелем розпочати та продовжувати застосування АСК (у дозі 75-100 мг/добу); у випадку пропуску дози: якщо з моменту, коли потрібно було приймати чергову дозу, минуло менше 12 год.: пацієнт має негайно прийняти пропущену дозу, а наступну дозу вже приймати у звичний час; якщо минуло більше 12 год., пацієнт має приймати наступну чергову дозу у звичний час та не подвоювати дозу з метою компенсування пропущеної дози.

підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента; г. кровотеча (при пептичній виразці або внутрішньочерепному крововиливі); тяжка ПН.

кровотеча,тромбоцитопенія, лейкоцитопенія, еозинофілія, нейтропенія, включаючи тяжку нейтропенію, тромботична тромбоцитопенічна пурпура (ТТП), апластична анемія, панцитопенія, агранулоцитоз, тяжка тромбоцитопенія, набута гемофілія А, гранулоцитопенія, анемія, сироваткова хвороба, анафілактоїдні р-ції, перехрестна гіперчутливість поміж тієнопіридинів (таких як тиклопідин, прасугрель), галюцинації, сплутаність свідомості, внутрішньочерепні кровотечі (у деяких випадках - з летальним наслідком), головний біль, парестезія, запаморочення, зміна смакового сприйняття,кровотеча в ділянку ока (кон’юнктивальна, окулярна, ретинальна), запаморочення, гематома, тяжкий крововилив, кровотеча з операційної рани, васкуліт, АГ, носова кровотеча, кровотечі респіраторного шляху (кровохаркання, легеневі кровотечі), бронхоспазм, інтерстиціальний пневмоніт, еозинофільна пневмонія, шлунково-кишкові кровотечі, діарея, абдомінальний біль, диспепсія, виразка шлунка та ДПК, гастрит, блювання, нудота, запор, метеоризм, ретроперитонеальний крововилив, шлунково-кишкові та ретроперитонеальні кровотечі з летальним наслідком, панкреатит, коліт (зокрема виразковий або лімфоцитарний), стоматит, г. ПН, гепатит, аномальні результати показників ф-ції печінки, підшкірний крововилив, висипання, свербіж, внутрішньошкірні крововиливи (пурпура), бульозний дерматит (токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівена-Джонсона, мультиформна еритема), ангіоневротичний набряк, еритематозне висипання, кропив’янка, медикаментозний с-м гіперчутливості, медикаментозний висип з еозинофілією та системними проявами (DRESS-с-м), екзема, плескатий лишай, кістково-м’язові крововиливи (гемартроз), артрит, артралгія, міалгія, кровотечі у місці ін’єкції, гарячка, подовження часу кровотечі, зниження кількості нейтрофілів і тромбоцитів.