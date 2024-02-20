У анестезіології та реаніматології: р-н д/ін’єкцій: застосовують п/ш, в/м, місцево на слизові оболонки; перед застосуванням обов’язкове проведення шкірної проби на підвищену чутливість; для термінальної анестезії слизові оболонки дорослим змазують у дозі до 2 мг/кг, тривалість анестезії - 15-30 хв.; максимальна доза для дорослих - 20 мл (р-ну д/ін’єк. по 20 мг/мл); для провідникової анестезії (для знеболювання плечового і крижового сплетіння) звичайна доза для дорослих - 100-200 мг; для анестезії пальців кінцівок, носа, вух вводять 40-60 мг; максимальна доза р-ну для дорослих - 200 мг; для анестезії в офтальмології по 2 крап. р-ну д/ін’єк. по 20 мг/мл інстилюють у кон’юнктивальний мішок 2-3 рази з інтервалом 30-60 сек. безпосередньо перед дослідженням або хірургічним втручанням; дітям від 12 років при усіх видах периферичного знеболювання загальна доза - не вище 3 мг/кг маси тіла; пластир: треба наклеювати на шкіру, щоб вкрити болючу поверхню; пластир: тримати на шкірі 12 год, потім зняти і зробити 12-годинну перерву, одночасно можна наклеювати до 3 пластирів; лікування переглянути через 2-3 тижні, якщо протягом цього періоду не було ніяких покращень, лікування відмінити.

У кардіології: призначають в/м, в/в струминно, в/в краплинно, перед застосуванням препарату обов’язкове проведення шкірної проби на підвищену чутливість до лідокаїну, про що свідчать набряк і почервоніння у місці ін’єкції; р-н лідокаїну 10% вводять в/м у сідничний або дельтоподібний м’яз, дорослим у дозі 2-4 мг/кг (максимальна разова доза - не більше 200 мг (2 мл)) з інтервалом 4-6 год, дітям в/м введення не рекомендується; для в/в струминного введення застосовують 10% р-н лідокаїну, розведений до концентрації 20 мг/мл стерильним 0,9% р-ном натрію хлориду або 5% р-ном глюкози; для в/в краплинного введення застосовують р-н, що містить 2 мг лідокаїну в 1 мл; для цього 2 мл (1 амп.) препарату розбавляють у 100 мл стерильного 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози; загальна кількість р-ну, що вводиться дорослим в/в краплинно за добу, - не більше 1200 мл; в/в інфузію проводять під постійним ЕКГ-моніторингом; дорослим призначають при введенні дози навантаження (болюсної) в/в струминно 0,5-2 мг/кг протягом 3-4 хв; середня разова доза - 80 мг, максимальна разова доза - 100 мг; потім одразу переходять на краплинну інфузію зі швидкістю 0,02-0,055 мг/кг/хв (максимальна швидкість - 2 мг/хв) у 0,9% р-ні натрію хлориду або у 5% р-ні глюкози (до в/в краплинного введення переходять тільки після струминного); краплинну інфузію можна проводити протягом 24-36 год (до поліпшення стану пацієнта); тривалість інфузії залежить від стану пацієнта і результатів застосування препарату; при введенні протягом більше ніж 24 год необхідно зменшити швидкість інфузії; при необхідності на тлі краплинної інфузії можна повторити в/в струминне введення лідокаїну у дозі 40 мг через 10 хв після першої дози навантаження; максимальна доза для дорослих при в/в введенні дози навантаження - 100 мг, при подальшій краплинній інфузії - 300 мг (4,5 мг/кг) за 1 год; пацієнтам літнього віку дозу знижують на 1/3; при ІМ до госпіталізації як разову профілактичну дозу вводять зазвичай 4 мг/кг маси тіла одноразово в/м (максимально - 200-300 мг (2-3 мл 10% р-ну)); дітям віком від 12 років при аритміях призначають тільки при г. необхідності з особливою обережністю; препарат розчиняють так, як і для дорослих; вводять в/в струминно дозу навантаження 1 мг/кг протягом 5-10 хв, у разі необхідності можливе повторне введення через 5 хв (сумарна доза не повинна перевищувати 3 мг/кг); для безперервної в/в інфузії (зазвичай після введення дози навантаження) - 0,02-0,03 мг/кг/хв; максимальна доза для дітей у разі повторного введення дози навантаження з інтервалом 5 хв - 3 мг/кг; при безперервній в/в інфузії (зазвичай після введення дози навантаження) - 0,05 мг/кг/хв. МДД для дітей - 4 мг/кг.