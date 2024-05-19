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Актовегін розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 10 мл, №5 - Київ (156478) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 714 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
1214,99
Економія: -174,20 грн
1040,79 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: ампула (4)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1080,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9), ампула (3)
1193,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
1066,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), ампула (3)
1195,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
1169,98
Економія: -129,19 грн
1040,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1080,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), ампула (2)
1189,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1386,00
Економія: -295,77 грн
1090,23 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (7), ампула (4)
1185,30
Економія: -118,10 грн
1067,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), ампула (2)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
1227,20
Економія: -157,73 грн
1069,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), ампула (1)
1195,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
1315,00
Економія: -281,89 грн
1033,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1), ампула (3)
1179,60
Економія: -112,40 грн
1067,20 грн