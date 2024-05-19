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Ангіо-Ін'Єль розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл, №5 - Київ (13896) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 351 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
561,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
572,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), ампула (1)
595,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
689,99
Економія: -168,05 грн
521,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), ампула (3)
470,58 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
525,00
Економія: -11,28 грн
513,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
614,45
Економія: -83,97 грн
530,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
607,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: ампула (1)
555,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
525,00
Економія: -2,10 грн
522,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
645,49
Економія: -106,27 грн
539,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
540,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
652,59
Економія: -130,59 грн
522,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
561,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
667,30
Економія: -143,37 грн
523,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1), ампула (4)
602,33
Економія: -80,33 грн
522,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
561,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
560,05
Економія: -27,53 грн
532,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
561,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
561,70 грн