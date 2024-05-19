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Ангін-Хеель С таблетки контейнер, №50 - Київ (6865) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 729 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
385,99
Економія: -81,88 грн
304,11 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
495,30
Економія: -166,60 грн
328,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
270,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
316,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
293,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
345,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -105,88 грн
304,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
305,20
Економія: -23,09 грн
282,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
270,73 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
312,30
Економія: -17,03 грн
295,27 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
495,30
Економія: -166,60 грн
328,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
333,56
Економія: -51,58 грн
281,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
331,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
327,40
Економія: -1,24 грн
326,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
310,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
370,53
Економія: -67,60 грн
302,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
361,99
Економія: -57,88 грн
304,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
495,30
Економія: -166,60 грн
328,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
311,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
304,60 грн