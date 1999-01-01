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Розчинні каші
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 91,64 грн
в 506 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,42 грн
в 498 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,36 грн
в 497 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 91,60 грн
в 492 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,37 грн
в 461 аптеці
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від 64,32 грн
в 437 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "ГРЕЧАНА" MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "ГРЕЧАНА" MILUPA
170 г від 4-х місяців №1
Нутриція Україна
від 78,69 грн
в 428 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 74,35 грн
в 422 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "НА ДОБРАНІЧ" ВІВСЯНА З ЯБЛУКОМ HIPP
КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "НА ДОБРАНІЧ" ВІВСЯНА З ЯБЛУКОМ HIPP
250 г з 5 місяців №1
HIPP
від 149,58 грн
в 403 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "5 ЗЛАКІВ З ЧОРНОСЛИВОМ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
КАША МОЛОЧНА "5 ЗЛАКІВ З ЧОРНОСЛИВОМ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 6 місяців №1
HIPP
від 140,70 грн
в 386 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від 74,95 грн
в 363 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
КАША МОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 136,32 грн
в 351 аптеці
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від 118,84 грн
в 351 аптеці
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "РИСОВА" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "РИСОВА" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 133,53 грн
в 331 аптеці
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КАША МОЛОЧНА "КУКУРУДЗЯНА З ФРУКТАМИ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
КАША МОЛОЧНА "КУКУРУДЗЯНА З ФРУКТАМИ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 5 місяців №1
Хіпп Україна
від 142,84 грн
в 327 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ ТА ГРУШЕЮ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ ТА ГРУШЕЮ MILUPA
210 г з 7 місяців №1
Нутриція Україна
від 86,37 грн
в 311 аптеці
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HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ПЛАСТІВЦІ З БАНАНОМ ТА ЯГОДАМИ
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ПЛАСТІВЦІ З БАНАНОМ ТА ЯГОДАМИ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від 147,46 грн
в 303 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ДОБРАНІЧ" З ПЕЧИВОМ HIPP
КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ДОБРАНІЧ" З ПЕЧИВОМ HIPP
250 г №1
Хіпп Україна
від 163,00 грн
в 297 аптеках
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HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від 136,16 грн
в 292 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ВІВСЯНА" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ВІВСЯНА" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 137,60 грн
в 284 аптеках
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