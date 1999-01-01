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Молочні розчинні каші - кукурудзяні
Молочні розчинні каші - мультизлакові
Молочні розчинні каші - вівсяні
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
91,64
грн
в 506 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
94,42
грн
в 498 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
94,36
грн
в 497 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
91,60
грн
в 492 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
94,37
грн
в 461 аптеці
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від
64,32
грн
в 437 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "ГРЕЧАНА" MILUPA
170 г від 4-х місяців №1
Нутриція Україна
від
78,69
грн
в 428 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
74,35
грн
в 422 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "НА ДОБРАНІЧ" ВІВСЯНА З ЯБЛУКОМ HIPP
250 г з 5 місяців №1
HIPP
від
149,58
грн
в 403 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "5 ЗЛАКІВ З ЧОРНОСЛИВОМ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 6 місяців №1
HIPP
від
140,70
грн
в 386 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від
74,95
грн
в 363 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
136,32
грн
в 351 аптеці
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від
118,84
грн
в 351 аптеці
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "РИСОВА" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
133,53
грн
в 331 аптеці
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КАША МОЛОЧНА "КУКУРУДЗЯНА З ФРУКТАМИ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 5 місяців №1
Хіпп Україна
від
142,84
грн
в 327 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ ТА ГРУШЕЮ MILUPA
210 г з 7 місяців №1
Нутриція Україна
від
86,37
грн
в 311 аптеці
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HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ПЛАСТІВЦІ З БАНАНОМ ТА ЯГОДАМИ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від
147,46
грн
в 303 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ДОБРАНІЧ" З ПЕЧИВОМ HIPP
250 г №1
Хіпп Україна
від
163,00
грн
в 297 аптеках
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HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від
136,16
грн
в 292 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ВІВСЯНА" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
137,60
грн
в 284 аптеках
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Форма випуску
2840
без варіння
вітамініз.
з бананом
з біфідобактеріями
з ваніллю
кореневища
рис, кукурудза, овес, гречка
швидкорозчинна
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Виробник
Ausnutria Nutrition
Droga Kolinska
Flory
HIPP
Humana
Hyproca Nutrition B.V.
JOANNUSMOLEN B.V
Nestle Swiss
Topfer GmbH
VITAGERMINE S.A.S
АПК Уникор
Ассоциация детского питания
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Беллакт
ВЕДАРА ТРЕЙД
Виола ФФ
Дистреко
Еконія
Компания Вайз
Моцарт Імпорт
Моцарт Импорт
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Нестле Украина
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
Хайнц-Георгиевск
Хипп Украина
Хорольский завод детского питания
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
Экония
Южный консервный завод детского питания
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