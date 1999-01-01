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Розчинні каші

Молочні розчинні каші - пшенична + манна

Дитяче харчування

Каші

Розчинні каші
Молочні розчинні каші - пшенична + манна
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,42 грн
в 498 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ДОБРАНІЧ" З ПЕЧИВОМ HIPP
КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ДОБРАНІЧ" З ПЕЧИВОМ HIPP
250 г №1
Хіпп Україна
від 163,00 грн
в 297 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 91,62 грн
в 247 аптеках
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Каша суха молочна швидкорозчинна Gerber® "Пшенично-вівсяна  з кіноа, ананасом та бананами"
Каша суха молочна швидкорозчинна Gerber® "Пшенично-вівсяна  з кіноа, ананасом та бананами"
240 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 130,11 грн
в 123 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА МАННА З ФРУКТАМИ "НА ДОБРАНІЧ" HIPP
КАША МОЛОЧНА МАННА З ФРУКТАМИ "НА ДОБРАНІЧ" HIPP
190 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 62,90 грн
в 29 аптеках
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КАША МОЛОЧНА З ПЕЧИВОМ "НА ДОБРАНІЧ" HIPP
КАША МОЛОЧНА З ПЕЧИВОМ "НА ДОБРАНІЧ" HIPP
190 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 62,90 грн
в 20 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ПШЕНИЧНА З ПЕЧИВОМ ТА ГРУШАМИ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ПШЕНИЧНА З ПЕЧИВОМ ТА ГРУШАМИ"
200 г №1
Droga Kolinska
від 131,00 грн
в 20 аптеках
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Каша молочна суха швидкорозчинна вівсяно-рисова Milupa з бананом, манго та маракуєю
Каша молочна суха швидкорозчинна вівсяно-рисова Milupa з бананом, манго та маракуєю
210 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 129,04 грн
в 20 аптеках
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Каша молочна суха швидкорозчинна вівсяно-рисова Milupa чорниця, ожина, полуниця
Каша молочна суха швидкорозчинна вівсяно-рисова Milupa чорниця, ожина, полуниця
210 г з 6 місяців №1
Нутриція Україна
від 130,35 грн
в 20 аптеках
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Каша молочна суха вівсяно-пшенична з гарбузом тм "Biggi Diggi"
Каша молочна суха вівсяно-пшенична з гарбузом тм "Biggi Diggi"
200 г з 6 місяців №1
Дистреко
від 109,00 грн
в 6 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
КАША МОЛОЧНА "ПШЕНИЦЯ-ЯБЛУКО, БАНАН" торгової марки "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від 102,50 грн
в 6 аптеках
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З ГРУШЕЮ І БАНАНОМ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ "МАМАКО"
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З ГРУШЕЮ І БАНАНОМ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ "МАМАКО"
200 г №1
АПК Унікор
від 249,20 грн
в 5 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ПШЕНИЦЯ ЯБЛУКО БАНАН" тм "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ПШЕНИЦЯ ЯБЛУКО БАНАН" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від 140,26 грн
в 2 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА З ФРУКТАМИ MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від 110,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МАННА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від 110,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ПШЕНИЧНА З ФРУКТАМИ" HIPP
КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ПШЕНИЧНА З ФРУКТАМИ" HIPP
250 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
Немає в наявності
КАША ПШЕНИЧНА З МОЛОКОМ, БАНАНОМ ТА ЯБЛУКОМ тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
КАША ПШЕНИЧНА З МОЛОКОМ, БАНАНОМ ТА ЯБЛУКОМ тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
200 г з 6 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
КАША СУХА МАННА МОЛОЧНА З ФРУКТАМИ
КАША СУХА МАННА МОЛОЧНА З ФРУКТАМИ
225 г з 5 місяців №1
Асоціація дитячого харчування
Немає в наявності
КАША СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ПІДВЕЧІРКУ ™ "BEBI" "ПЕЧИВО З МАЛИНОЮ ТА ВИШНЕЮ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ПІДВЕЧІРКУ ™ "BEBI" "ПЕЧИВО З МАЛИНОЮ ТА ВИШНЕЮ"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "ПШЕНИЧНО-РИСОВА З ЯБЛУКОМ ТА ГРУШЕЮ" NUTRILON
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "ПШЕНИЧНО-РИСОВА З ЯБЛУКОМ ТА ГРУШЕЮ" NUTRILON
225 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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