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Розчинні каші

Безмолочні розчинні каші - вівсяні

Дитяче харчування

Каші

Розчинні каші
Безмолочні розчинні каші - вівсяні
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від 64,32 грн
в 437 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ВІВСЯНА" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ВІВСЯНА" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від 137,60 грн
в 284 аптеках
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Каша суха безмолочна Gerber® швидкорозчинна "Вівсяно-пшенична з чорносливом"
Каша суха безмолочна Gerber® швидкорозчинна "Вівсяно-пшенична з чорносливом"
200 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 118,00 грн
в 212 аптеках
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ORGANIC ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНА "GERBER"
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ORGANIC ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНА "GERBER"
З ваніллю 240 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від 112,36 грн
в 61 аптеці інших міст
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "БЕЗГЛЮТЕНОВА ВІВСЯНА" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "БЕЗГЛЮТЕНОВА ВІВСЯНА" HIPP
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 146,60 грн
в 52 аптеках
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА" тм "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від 95,15 грн
в 47 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА "ВІВСЯНА" торгової марки "BEBI"
КАША БЕЗМОЛОЧНА "ВІВСЯНА" торгової марки "BEBI"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від 94,15 грн
в 3 аптеках інших міст
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КАША ДИТЯЧА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА "КАРАПУЗ" (ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 МІСЯЦІВ)
КАША ДИТЯЧА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА "КАРАПУЗ" (ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 МІСЯЦІВ)
Без варіння 250 г з персиком №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
КАША ВІВСЯНА БЕЗМОЛОЧНА тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
КАША ВІВСЯНА БЕЗМОЛОЧНА тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
200 г з 6 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
200 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА тм "БЕЛЛАКТ"
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА тм "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" тм "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" тм "BEBI"
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" тм "BEBI"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "ВІВСЯНА З ПЕРСИКОМ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "ВІВСЯНА З ПЕРСИКОМ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА З МОЛОКОМ КУКУРУДЗЯНИМ ТА ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ З ГРУШЕЮ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА З МОЛОКОМ КУКУРУДЗЯНИМ ТА ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ З ГРУШЕЮ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
200 г №1
Беллакт
Немає в наявності
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МОЛОЧНА ВІВСЯНА "БЕЛЛАКТ"
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МОЛОЧНА ВІВСЯНА "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
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