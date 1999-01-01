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Розчинні каші
Безмолочні розчинні каші - вівсяні
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від
64,32
грн
в 437 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "ВІВСЯНА" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
137,60
грн
в 284 аптеках
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Каша суха безмолочна Gerber® швидкорозчинна "Вівсяно-пшенична з чорносливом"
200 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
118,00
грн
в 212 аптеках
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ORGANIC ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНА "GERBER"
З ваніллю 240 г для дітей від 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
112,36
грн
в 61 аптеці інших міст
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КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "БЕЗГЛЮТЕНОВА ВІВСЯНА" HIPP
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
146,60
грн
в 52 аптеках
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
95,15
грн
в 47 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА "ВІВСЯНА" торгової марки "BEBI"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від
94,15
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАША ДИТЯЧА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА "КАРАПУЗ" (ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 МІСЯЦІВ)
Без варіння 250 г з персиком №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
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КАША ВІВСЯНА БЕЗМОЛОЧНА тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
200 г з 6 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
200 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА тм "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" тм "BEBI"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
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КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "ВІВСЯНА З ПЕРСИКОМ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА З МОЛОКОМ КУКУРУДЗЯНИМ ТА ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ З ГРУШЕЮ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
200 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МОЛОЧНА ВІВСЯНА "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
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Форма випуску
без варіння
з ваніллю
Пакування
170 г
200 г
240 г
250 г
Виробник
Droga Kolinska
Беллакт
Моцарт Импорт
Нестле Україна
Нутриция Украина
Хайнц-Георгиевск
Хипп Украина
Хіпп Україна
Экония
Южный консервный завод детского питания
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