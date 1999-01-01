Київ
Розчинні каші
Безмолочні розчинні каші - мультизлакові
Дитяче харчування
Каші
Розчинні каші
Безмолочні розчинні каші - мультизлакові
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від
74,95
грн
в 363 аптеках
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від
118,84
грн
в 351 аптеці
Знайти в аптеках
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ПЛАСТІВЦІ З БАНАНОМ ТА ЯГОДАМИ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від
147,46
грн
в 303 аптеках
Знайти в аптеках
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від
136,16
грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA
170 г з 7 місяців №1
Danone
від
81,30
грн
в 248 аптеках
Знайти в аптеках
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
250 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
112,40
грн
в 91 аптеці
Знайти в аптеках
ХУМАНА КАША БЕЗМОЛОЧНА ЦІЛЬНОЗЕРНОВА "5 ЗЛАКІВ" СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
200 г №1
Humana
від
144,14
грн
в 76 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "БЕЗГЛЮТЕНОВА МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
129,00
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Хумана каша органічна кукурудзяно-рисова з тапіокою безмолочна
200 г з 6 місяців №1
Humana
від
175,00
грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ХУМАНА КАША КУКУРУДЗЯНО-РИСОВА БЕЗМОЛОЧНА СУХА
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
157,20
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
200 г №1
Нутриція Україна
від
104,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від
92,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА З ГАРБУЗОМ" HIPP
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Каша безмолочна "5 злаків з яблуком та бананом" тм "Nutrino"
200 г №1
БАРОН ГРУП УКРАЇНА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "BEBI PREMIUM" "5 ЗЛАКІВ З БАНАНАМИ"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА "МЮСЛІ З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" торгової марки "BEBI JUNIOR"
200 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА NESTLE "5 ЗЛАКІВ З ЛИПОВИМ ЦВІТОМ" ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
Вітамінізована 200 г з біфідобактеріями і пребіотиками №1
Нестле Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА NESTLE "ОВЕС ПШЕНИЦЯ З ЧОРНОСЛИВОМ" ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
З біфідобактеріями 200 г пребіотиками, вітамінізована №1
Нестле Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МУЛЬТИЗЛАКОВА 8 ЗЛАКІВ З ВІТАМІНАМИ ТА БІФІДОБАКТЕРІЯМИ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАША ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ "8 ЗЛАКІВ" тм "ХВИЛИНКА"
Вітамінізована 150 г №1
Компанія Вайз
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
вітамініз.
з біфідобактеріями
Пакування
150 г
170 г
200 г
230 г
250 г
Виробник
Droga Kolinska
Humana
JOANNUSMOLEN B.V
VITAGERMINE S.A.S
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Компания Вайз
НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Нестле Україна
Нутриция Украина
Хипп Украина
Хіпп Україна
Южный консервный завод детского питания
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню