Київ
Розчинні каші

Безмолочні розчинні каші - мультизлакові

Дитяче харчування

Каші

Розчинні каші
Безмолочні розчинні каші - мультизлакові
Сортування: По популярності
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від 74,95 грн
в 363 аптеках
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від 118,84 грн
в 351 аптеці
Знайти в аптеках
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ПЛАСТІВЦІ З БАНАНОМ ТА ЯГОДАМИ
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ПЛАСТІВЦІ З БАНАНОМ ТА ЯГОДАМИ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від 147,46 грн
в 303 аптеках
Знайти в аптеках
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ
HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ
200 г з 15 місяців №1
Хіпп Україна
від 136,16 грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA
170 г з 7 місяців №1
Danone
від 81,30 грн
в 248 аптеках
Знайти в аптеках
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
250 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 112,40 грн
в 91 аптеці
Знайти в аптеках
ХУМАНА КАША БЕЗМОЛОЧНА ЦІЛЬНОЗЕРНОВА "5 ЗЛАКІВ" СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
ХУМАНА КАША БЕЗМОЛОЧНА ЦІЛЬНОЗЕРНОВА "5 ЗЛАКІВ" СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
200 г №1
Humana
від 144,14 грн
в 76 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "БЕЗГЛЮТЕНОВА МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "БЕЗГЛЮТЕНОВА МУЛЬТИЗЛАКОВА" HIPP
200 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 129,00 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Хумана каша органічна кукурудзяно-рисова з тапіокою безмолочна
Хумана каша органічна кукурудзяно-рисова з тапіокою безмолочна
200 г з 6 місяців №1
Humana
від 175,00 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ХУМАНА КАША КУКУРУДЗЯНО-РИСОВА БЕЗМОЛОЧНА СУХА
ХУМАНА КАША КУКУРУДЗЯНО-РИСОВА БЕЗМОЛОЧНА СУХА
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 157,20 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
200 г №1
Нутриція Україна
від 104,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від 92,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА З ГАРБУЗОМ" HIPP
КАША БЕЗМОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "МУЛЬТИЗЛАКОВА З ГАРБУЗОМ" HIPP
200 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
Немає в наявності
Каша безмолочна "5 злаків з яблуком та бананом" тм "Nutrino"
Каша безмолочна "5 злаків з яблуком та бананом" тм "Nutrino"
200 г №1
БАРОН ГРУП УКРАЇНА
Немає в наявності
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "BEBI PREMIUM" "5 ЗЛАКІВ З БАНАНАМИ"
КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "BEBI PREMIUM" "5 ЗЛАКІВ З БАНАНАМИ"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
КАША БЕЗМОЛОЧНА "МЮСЛІ З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" торгової марки "BEBI JUNIOR"
КАША БЕЗМОЛОЧНА "МЮСЛІ З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ" торгової марки "BEBI JUNIOR"
200 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА NESTLE "5 ЗЛАКІВ З ЛИПОВИМ ЦВІТОМ" ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА NESTLE "5 ЗЛАКІВ З ЛИПОВИМ ЦВІТОМ" ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
Вітамінізована 200 г з біфідобактеріями і пребіотиками №1
Нестле Україна
Немає в наявності
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА NESTLE "ОВЕС ПШЕНИЦЯ З ЧОРНОСЛИВОМ" ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА NESTLE "ОВЕС ПШЕНИЦЯ З ЧОРНОСЛИВОМ" ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
З біфідобактеріями 200 г пребіотиками, вітамінізована №1
Нестле Україна
Немає в наявності
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МУЛЬТИЗЛАКОВА 8 ЗЛАКІВ З ВІТАМІНАМИ ТА БІФІДОБАКТЕРІЯМИ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МУЛЬТИЗЛАКОВА 8 ЗЛАКІВ З ВІТАМІНАМИ ТА БІФІДОБАКТЕРІЯМИ" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
КАША ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ "8 ЗЛАКІВ" тм "ХВИЛИНКА"
КАША ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ "8 ЗЛАКІВ" тм "ХВИЛИНКА"
Вітамінізована 150 г №1
Компанія Вайз
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране