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Розчинні каші
Молочні розчинні каші - вівсяні
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
91,60
грн
в 492 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ОРГАНІЧНА "НА ДОБРАНІЧ" ВІВСЯНА З ЯБЛУКОМ HIPP
250 г з 5 місяців №1
HIPP
від
149,58
грн
в 403 аптеках
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Каша суха молочна тм "Gerber" вівсяно-пшенична з яблуками та морквою
240 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
118,00
грн
в 168 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА З ПЕРСИКОМ" ТМ "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
113,60
грн
в 122 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ORGANIC ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНА
З бананом 240 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
134,36
грн
в 118 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ВІВСЯНА" ТМ "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
113,20
грн
в 7 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ВІВСЯНА З ПЕРСИКОМ ХУМАНА
200 г від 6 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
94,90
грн
в 6 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від
110,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА "ВІВСЯНА" торгової марки "BEBI PREMIUM"
Швидкорозчинна 250 г №1
Моцарт Імпорт
від
149,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ORGANIC ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНА
240 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
170,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ВІВСЯНА MILUPA
170 г №1
Нутриція Україна
від
126,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША СУХА МОЛОЧНА ВІВСЯНА З БАНАНОМ ШВИДКОРОЗЧИННА тм "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
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KABRITA® ВІВСЯНА КАША НА ОСНОВІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
180 г з 5 місяців №1
Ausnutria Nutrition
Немає в наявності
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ВІВСЯНА НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
Немає в наявності
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "BEBI PREMIUM" "ВІВСЯНА З ГРУШЕЮ ТА БАНАНОМ"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ORGANIC ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНА
240 г для дітей від 6 місяців №9
Нестле Україна
Немає в наявності
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Каша молочна суха вівсяна тм "Biggi Diggi"
200 г з 5 місяців №1
Дистреко
Немає в наявності
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА GERBER® ORGANIC ПШЕНИЧНО-ВІВСЯНА
З ваніллю 240 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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КАША МОЛОЧНА "ВІВСЯНА" торгової марки "BEBI PREMIUM"
Швидкорозчинна 250 г з персиком №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
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КАША ВІВСЯНА З МОЛОКОМ ТА ПЕРСИКОМ тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
200 г з 6 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
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