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Безмолочні розчинні каші - пшенична + манна
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Каші
Розчинні каші
Безмолочні розчинні каші - пшенична + манна
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ХУМАНА КАША БЕЗМОЛОЧНА ПШЕНИЧНА ОРГАНІЧНА СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
200 г №1
Humana
від
186,60
грн
в 1 аптеці
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Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) Спельтова
250 г з 6 місяців №1
JOANNUSMOLEN B.V
Немає в наявності
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КАША ДИТЯЧА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З ЯГОДАМИ "КАРАПУЗ" (ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 МІСЯЦІВ)
Без варіння 250 г №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ тм "БЕЛЛАКТ"
200 г з 6 місяців №1
Беллакт
Немає в наявності
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА БЕЗМОЛОЧНА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
200 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА БЕЗМОЛОЧНА ПШЕНИЧНА З АБРИКОСОМ І ЯБЛУКОМ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
250 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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Форма випуску
без варіння
Пакування
200 г
250 г
Виробник
Humana
JOANNUSMOLEN B.V
Беллакт
Южный консервный завод детского питания
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