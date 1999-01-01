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Розчинні каші
Молочні розчинні каші - кукурудзяні
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КАША МОЛОЧНА "КУКУРУДЗЯНА З ФРУКТАМИ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 5 місяців №1
Хіпп Україна
від
142,84
грн
в 327 аптеках
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КАША МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА "МАЛИШКА"
250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
65,41
грн
в 120 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "КУКУРУДЗЯНА" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
122,90
грн
в 38 аптеках інших міст
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Каша молочна "Малютка" кукурудзяна швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
250 г з 5 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
80,00
грн
в 2 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА КУКУРУДЗЯНА ХУМАНА
200 г від 6 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
177,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "КУКУРУДЗЯНО-РИСОВА" NUTRILON
225 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА КУКУРУДЗЯНО-РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
210 г з 5 місяців №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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КАША РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА З МОЛОКОМ ТА БАНАНОМ тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
200 г з 4 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
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ХУМАНА КАША КУКУРУДЗЯНО-РИСОВА МОЛОЧНА З ВАНІЛЛЮ СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
250 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Немає в наявності
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Пакування
200 г
210 г
225 г
250 г
Виробник
Droga Kolinska
ВЕДАРА ТРЕЙД
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Нутриция Украина
Хорольский завод детского питания
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
Экония
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