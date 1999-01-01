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Розчинні каші
Молочні розчинні каші - гречані
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
74,35
грн
в 422 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від
136,32
грн
в 351 аптеці
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Каша молочна "Малютка" гречано-рисова швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
250 г з 5 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
65,94
грн
в 271 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
94,42
грн
в 219 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА"
250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
65,37
грн
в 210 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
67,87
грн
в 146 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА"
250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
62,32
грн
в 99 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА КУРАГА ЯБЛУКО" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
151,00
грн
в 63 аптеках
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Каша молочна дитяча "Bebi premium" гречка яблуко та абрикос
200 г з 5 місяців №1
Droga Kolinska
від
118,86
грн
в 53 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від
76,99
грн
в 33 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "BEBI PREMIUM" "ГРЕЧКА, КУРАГА, ЯБЛУКО"
200 г №1
Droga Kolinska
від
119,50
грн
в 29 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
109,60
грн
в 22 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ ТА МОРКВОЮ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
від
246,10
грн
в 4 аптеках
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Каша молочна "Малютка" гречана швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
250 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
80,00
грн
в 2 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА, КУРАГА, ЯБЛУКО" ТМ "BEBI", "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
140,26
грн
в 2 аптеках
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ХУМАНА КАША ГРЕЧАНА МОЛОЧНА З ЯБЛУКОМ СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
215,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від
124,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО ORGANIC" "КАША ГРЕЧАНА НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
Немає в наявності
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КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "ГРЕЧАНА МОЛОЧНА" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
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KABRITA® ГРЕЧАНА КАША НА ОСНОВІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА
180 г з 4 місяців №1
Hyproca Nutrition B.V.
Немає в наявності
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НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Нутриция Украина
Хорольский завод детского питания
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
Экония
Южный консервный завод детского питания
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