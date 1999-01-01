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Розчинні каші

Молочні розчинні каші - гречані

Дитяче харчування

Каші

Розчинні каші
Молочні розчинні каші - гречані
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 74,35 грн
в 422 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
КАША МОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 136,32 грн
в 351 аптеці
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Каша молочна "Малютка" гречано-рисова швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
Каша молочна "Малютка" гречано-рисова швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
250 г з 5 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 65,94 грн
в 271 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З БАНАНОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,42 грн
в 219 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА"
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНА "МАЛИШКА"
250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 65,37 грн
в 210 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 67,87 грн
в 146 аптеках
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КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА"
КАША МОЛОЧНА ГРЕЧАНО-РИСОВА "МАЛИШКА"
250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 62,32 грн
в 99 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА КУРАГА ЯБЛУКО" тм "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА КУРАГА ЯБЛУКО" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від 151,00 грн
в 63 аптеках
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Каша молочна дитяча "Bebi premium" гречка яблуко та абрикос
Каша молочна дитяча "Bebi premium" гречка яблуко та абрикос
200 г з 5 місяців №1
Droga Kolinska
від 118,86 грн
в 53 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА" тм "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від 76,99 грн
в 33 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "BEBI PREMIUM" "ГРЕЧКА, КУРАГА, ЯБЛУКО"
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "BEBI PREMIUM" "ГРЕЧКА, КУРАГА, ЯБЛУКО"
200 г №1
Droga Kolinska
від 119,50 грн
в 29 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА" тм "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від 109,60 грн
в 22 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ ТА МОРКВОЮ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО" "КАША ГРЕЧАНА З ЯБЛУКОМ ТА МОРКВОЮ НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
від 246,10 грн
в 4 аптеках
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Каша молочна "Малютка" гречана швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
Каша молочна "Малютка" гречана швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
250 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 80,00 грн
в 2 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА, КУРАГА, ЯБЛУКО" ТМ "BEBI", "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА, КУРАГА, ЯБЛУКО" ТМ "BEBI", "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від 140,26 грн
в 2 аптеках
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ХУМАНА КАША ГРЕЧАНА МОЛОЧНА З ЯБЛУКОМ СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
ХУМАНА КАША ГРЕЧАНА МОЛОЧНА З ЯБЛУКОМ СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 215,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від 124,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО ORGANIC" "КАША ГРЕЧАНА НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "МАМАКО ORGANIC" "КАША ГРЕЧАНА НА КОЗЯЧОМУ МОЛОЦІ"
200 г №1
Flory d.o.o
Немає в наявності
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "ГРЕЧАНА МОЛОЧНА" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
КАША СУХА НА ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "ГРЕЧАНА МОЛОЧНА" ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
250 г №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
KABRITA® ГРЕЧАНА КАША НА ОСНОВІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА
KABRITA® ГРЕЧАНА КАША НА ОСНОВІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА
180 г з 4 місяців №1
Hyproca Nutrition B.V.
Немає в наявності
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