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Молочні розчинні каші - мультизлакові
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
91,64
грн
в 506 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від
94,36
грн
в 497 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "5 ЗЛАКІВ З ЧОРНОСЛИВОМ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 6 місяців №1
HIPP
від
140,70
грн
в 386 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЙОГУРТОМ, БАНАНОМ І ГРУШЕЮ
240 г з 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
112,25
грн
в 220 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУМІШ КРУП "МАЛИШКА"
Рис, кукурудза, овес, гречка 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
68,00
грн
в 192 аптеках
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Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з полуницею та бананом Milupa
210 г з 7 місяців №1
Нутриція Україна
від
91,65
грн
в 192 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
210 г з 7 місяців №1
Нутриція Україна
від
86,57
грн
в 151 аптеці
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КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® ВІВСЯНА З ПШЕНИЦЕЮ З БАНАНОМ І МАНГО
240 г з 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
99,58
грн
в 111 аптеці
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Каша суха молочна тм "Gerber" вівсяно-пшенична з бананом і кіноа
240 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
118,00
грн
в 89 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
240 г з 6 місяців №1
Nestle Swiss
від
99,34
грн
в 81 аптеці
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КАША СУХА МОЛОЧНА 5 ЗЛАКІВ З БАНАНОМ ХУМАНА
200 г від 6 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
164,69
грн
в 65 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ"
250 г №1
Хіпп Україна
від
165,00
грн
в 64 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЕ АСОРТІ" торгової марки "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від
116,90
грн
в 57 аптеках
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
200 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
98,24
грн
в 33 аптеках інших міст
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Каша молочна суха 5 злаків тм "Biggi Diggi"
200 г з 6 місяців №1
Дистреко
від
108,52
грн
в 7 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BEBI PREMIUM" "7 ЗЛАКІВ"
200 г №1
Droga Kolinska
від
135,90
грн
в 7 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BEBI PREMIUM" "7 ЗЛАКІВ З ЧОРНИЦЕЮ"
200 г №1
Droga Kolinska
від
128,10
грн
в 7 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА "КАША ДЛЯ СОЛОДКИХ СНІВ-3 ЗЛАКИ З ЯБЛУКАМИ І РОМАШКОЮ ЗБАГАЧЕНА ПРЕБІОТИКАМИ" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від
146,13
грн
в 2 аптеках
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ХУМАНА КАША МУЛЬТИЗЛАКОВА МОЛОЧНА З БАНАНОМ "СОЛОДКІ СНИ"
200 г №1
Humana
від
176,90
грн
в 1 аптеці
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КАША МОЛОЧНА "ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЕ АСОРТІ" торгової марки "BEBI PREMIUM"
250 г №1
Моцарт Імпорт
від
157,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
рис, кукурудза, овес, гречка
Пакування
180 г
200 г
210 г
225 г
230 г
240 г
250 г
дой-пак 200 г
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Ausnutria Nutrition
Droga Kolinska
Flory
HIPP
Hyproca Nutrition B.V.
Nestle Swiss
Ассоциация детского питания
БАРОН ГРУП УКРАИНА
Беллакт
ВЕДАРА ТРЕЙД
Дистреко
Еконія
Моцарт Імпорт
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Нестле Україна
Нутриция Украина
Хипп Украина
Хорольский завод детского питания
Хорольський завод дитячого харчування
Южный консервный завод детского питания
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