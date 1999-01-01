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Розчинні каші

Молочні розчинні каші - мультизлакові

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Каші

Розчинні каші
Молочні розчинні каші - мультизлакові
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З СУМІШШЮ ФРУКТІВ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 91,64 грн
в 506 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ДИТЯЧИМ ПЕЧИВОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,36 грн
в 497 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "5 ЗЛАКІВ З ЧОРНОСЛИВОМ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
КАША МОЛОЧНА "5 ЗЛАКІВ З ЧОРНОСЛИВОМ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 6 місяців №1
HIPP
від 140,70 грн
в 386 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЙОГУРТОМ, БАНАНОМ І ГРУШЕЮ
КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЙОГУРТОМ, БАНАНОМ І ГРУШЕЮ
240 г з 6 місяців №1
Nestle Swiss
від 112,25 грн
в 220 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУМІШ КРУП "МАЛИШКА"
КАША МОЛОЧНА СУМІШ КРУП "МАЛИШКА"
Рис, кукурудза, овес, гречка 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 68,00 грн
в 192 аптеках
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Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з полуницею та бананом Milupa
Каша молочна суха швидкорозчинна мультизлакова з полуницею та бананом Milupa
210 г з 7 місяців №1
Нутриція Україна
від 91,65 грн
в 192 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА MILUPA
210 г з 7 місяців №1
Нутриція Україна
від 86,57 грн
в 151 аптеці
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КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® ВІВСЯНА З ПШЕНИЦЕЮ З БАНАНОМ І МАНГО
КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® ВІВСЯНА З ПШЕНИЦЕЮ З БАНАНОМ І МАНГО
240 г з 6 місяців №1
Nestle Swiss
від 99,58 грн
в 111 аптеці
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Каша суха молочна тм "Gerber" вівсяно-пшенична з бананом і кіноа
Каша суха молочна тм "Gerber" вівсяно-пшенична з бананом і кіноа
240 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 118,00 грн
в 89 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
КАША СУХА МОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
240 г з 6 місяців №1
Nestle Swiss
від 99,34 грн
в 81 аптеці
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КАША СУХА МОЛОЧНА 5 ЗЛАКІВ З БАНАНОМ ХУМАНА
КАША СУХА МОЛОЧНА 5 ЗЛАКІВ З БАНАНОМ ХУМАНА
200 г від 6 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 164,69 грн
в 65 аптеках інших міст
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КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ"
КАША МОЛОЧНА HIPP З ПРОБІОТИКАМИ "5 ЗЛАКІВ З ЧЕРНОСЛИВОМ"
250 г №1
Хіпп Україна
від 165,00 грн
в 64 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЕ АСОРТІ" торгової марки "BEBI PREMIUM"
КАША МОЛОЧНА "ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЕ АСОРТІ" торгової марки "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Моцарт Імпорт
від 116,90 грн
в 57 аптеках
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА GERBER® МУЛЬТИЗЛАКОВА
200 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 98,24 грн
в 33 аптеках інших міст
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Каша молочна суха 5 злаків тм "Biggi Diggi"
Каша молочна суха 5 злаків тм "Biggi Diggi"
200 г з 6 місяців №1
Дистреко
від 108,52 грн
в 7 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BEBI PREMIUM" "7 ЗЛАКІВ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BEBI PREMIUM" "7 ЗЛАКІВ"
200 г №1
Droga Kolinska
від 135,90 грн
в 7 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BEBI PREMIUM" "7 ЗЛАКІВ З ЧОРНИЦЕЮ"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "BEBI PREMIUM" "7 ЗЛАКІВ З ЧОРНИЦЕЮ"
200 г №1
Droga Kolinska
від 128,10 грн
в 7 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА "КАША ДЛЯ СОЛОДКИХ СНІВ-3 ЗЛАКИ З ЯБЛУКАМИ І РОМАШКОЮ ЗБАГАЧЕНА ПРЕБІОТИКАМИ" тм "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА МОЛОЧНА "КАША ДЛЯ СОЛОДКИХ СНІВ-3 ЗЛАКИ З ЯБЛУКАМИ І РОМАШКОЮ ЗБАГАЧЕНА ПРЕБІОТИКАМИ" тм "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від 146,13 грн
в 2 аптеках
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ХУМАНА КАША МУЛЬТИЗЛАКОВА МОЛОЧНА З БАНАНОМ "СОЛОДКІ СНИ"
ХУМАНА КАША МУЛЬТИЗЛАКОВА МОЛОЧНА З БАНАНОМ "СОЛОДКІ СНИ"
200 г №1
Humana
від 176,90 грн
в 1 аптеці
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КАША МОЛОЧНА "ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЕ АСОРТІ" торгової марки "BEBI PREMIUM"
КАША МОЛОЧНА "ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЕ АСОРТІ" торгової марки "BEBI PREMIUM"
250 г №1
Моцарт Імпорт
від 157,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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