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Розчинні каші

Молочні розчинні каші - рисові

Дитяче харчування

Каші

Розчинні каші
Молочні розчинні каші - рисові
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,37 грн
в 461 аптеці
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ ТА ГРУШЕЮ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ ТА ГРУШЕЮ MILUPA
210 г з 7 місяців №1
Нутриція Україна
від 86,37 грн
в 311 аптеці
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КАША МОЛОЧНА РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА "ПЕРСИКИ-АБРИКОСИ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
КАША МОЛОЧНА РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА "ПЕРСИКИ-АБРИКОСИ" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г №1
Хіпп Україна
від 154,07 грн
в 284 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА БИСТРОРОЗЧИНА РИСОВА З ЛІСОВИМИ ЯГОДАМИ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 89,88 грн
в 253 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 72,20 грн
в 236 аптеках
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
від 94,38 грн
в 170 аптеках
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КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА"
КАША МОЛОЧНА РИСОВА "МАЛИШКА"
250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 62,28 грн
в 74 аптеках
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КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "РИСОВА З БАНАНОМ" ТМ "BEBI PREMIUM"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "РИСОВА З БАНАНОМ" ТМ "BEBI PREMIUM"
200 г №1
Droga Kolinska
від 122,56 грн
в 23 аптеках
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КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
КАША МОЛОЧНА "РИСОВО-КУКУРУДЗЯНА" З ПРЕБІОТИКАМИ HIPP
250 г з 4 місяців №1
Хіпп Україна
від 156,00 грн
в 16 аптеках
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Каша суха молочна тм "Gerber" рисова з бананом
Каша суха молочна тм "Gerber" рисова з бананом
200 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 147,45 грн
в 9 аптеках інших міст
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Каша молочна суха рисово-кукурудзяна з бананом тм "Biggi Diggi"
Каша молочна суха рисово-кукурудзяна з бананом тм "Biggi Diggi"
200 г з 6 місяців №1
Дистреко
від 108,52 грн
в 4 аптеках
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МОЛОЧНА NESTLE® "РИСОВА ЗІ СЛИВОЮ ТА АБРИКОСОМ, З БІФІДОБАКТЕРІЯМИ (ПРОБІОТИКАМИ)"
КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА МОЛОЧНА NESTLE® "РИСОВА ЗІ СЛИВОЮ ТА АБРИКОСОМ, З БІФІДОБАКТЕРІЯМИ (ПРОБІОТИКАМИ)"
Вітамінізована 230 г для дітей від 6 місяців №1
Нестле Україна
від 50,02 грн
в 1 аптеці інших міст
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ХУМАНА КАША РИСОВА МОЛОЧНА ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
ХУМАНА КАША РИСОВА МОЛОЧНА ДЛЯ ДІТЕЙ З 6 МІСЯЦІВ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 181,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З МАЛИНОЮ MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від 110,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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Каша молочна "Малютка" рисова швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
Каша молочна "Малютка" рисова швидкого приготування для дитячого та дієтичного харчування
250 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 80,00 грн
в 1 аптеці
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
від 110,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З БАНАНОМ MILUPA
230 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ РИСОВА "БАНАН" тм "BEBI"
КАША СУХА МОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ РИСОВА "БАНАН" тм "BEBI"
250 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
КАША МОЛОЧНА "БАНАН" торгової марки "BEBI"
КАША МОЛОЧНА "БАНАН" торгової марки "BEBI"
250 г №1
Моцарт Імпорт
Немає в наявності
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З АБРИКОСОМ MILUPA
КАША МОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА РИСОВА З АБРИКОСОМ MILUPA
210 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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