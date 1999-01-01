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Каші
Розчинні каші
Безмолочні розчинні каші - гречані
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "ГРЕЧАНА" MILUPA
170 г від 4-х місяців №1
Нутриція Україна
від
78,69
грн
в 428 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧАНА" HIPP
200 г №1
Хіпп Україна
від
142,89
грн
в 164 аптеках
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "КАША НИЗЬКОАЛЕРГЕННА ГРЕЧАНА, ЗБАГАЧЕНА ПРЕБІОТИКАМИ" BEBI PREMIUM
200 г №1
Droga Kolinska
від
88,26
грн
в 34 аптеках
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КАША БЕЗМОЛОЧНА СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА "ГРЕЧАНА" MILUPA
210 г для дітей від 4 місяців №1
Нутриція Україна
від
92,83
грн
в 3 аптеках інших міст
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КАША БЕЗМОЛОЧНА "ГРЕЧКА НИЗЬКОАЛЕРГЕННА" торгової марки "BEBI"
Швидкорозчинна 200 г №1
Моцарт Імпорт
від
93,80
грн
в 3 аптеках інших міст
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ХУМАНА КАША БЕЗМОЛОЧНА ГРЕЧАНА СУХА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
200 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
214,18
грн
в 2 аптеках інших міст
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Каша безмолочна дитяча DETKA AM Organic гречано-кукурудзяна з яблуком, малиною, фенхелем
200 г №1
Компанія Вайз
Немає в наявності
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КАША ГРЕЧАНА БЕЗМОЛОЧНА тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
200 г з 4 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
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КАША ДИТЯЧА ШВИДКОРОЗЧИННА ГРЕЧАНА "КАРАПУЗ" (ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 МІСЯЦІВ)
Без варіння 250 г з яблуком №1
Південний консервний завод дитячого харчування
Немає в наявності
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КАША ОРГАНІК "ГРЕЧАНА ГІПОАЛЕРГЕННА" ДЛЯ ДІТЕЙ тм "FLEUR ALPINE"
175 г з 4 місяців №1
Topfer GmbH
Немає в наявності
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КАША РИСОВО-ГРЕЧАНА БЕЗМОЛОЧНА З ЧОРНОСЛИВОМ тм "МАЛЯТКО" СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА ЗБАГАЧЕНА ВІТАМІНАМИ ТА МІНЕРАЛАМИ
200 г з 6 місяців №1
Еконія
Немає в наявності
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА "НИЗЬКОАЛЕРГЕННА ГРЕЧАНА ЗБАГАЧЕНА ПРЕБІОТИКАМИ" тм "BEBI"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
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КАША СУХА БЕЗМОЛОЧНА ШВИДКОРОЗЧИННА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "ГРЕЧКА" тм "BEBI"
200 г №1
Droga Kolinska
Немає в наявності
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА БЕЗМОЛОЧНА ГРЕЧАНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
200 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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КАША СУХА ШВИДКОРОЗЧИННА БЕЗМОЛОЧНА ГРЕЧАНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ"
250 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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Форма випуску
без варіння
швидкорозчинна
Пакування
170 г
175 г
200 г
210 г
250 г
Виробник
Droga Kolinska
Topfer GmbH
Беллакт
Компания Вайз
Моцарт Импорт
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Нутриция Украина
Хайнц-Георгиевск
Хипп Украина
Экония
Южный консервный завод детского питания
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