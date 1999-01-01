Київ
Антидоти
V03A B06
Тіосульфат
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B
Антидоти
V03A B06
Тіосульфат
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Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл в пачці №10
Біолік Фарма
від
123,40
грн
в 288 аптеках
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Натрію тіосульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
153,23
грн
в 55 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл блістер у пачці №10
Біолік Фарма
від
124,81
грн
в 36 аптеках
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Дозування
30 %
300 мг/мл
Виробник
Біолік Фарма
Дарниця ФФ
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