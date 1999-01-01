Київ
Антидоти
V03A B06

Тіосульфат

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A BАнтидоти
V03A B06Тіосульфат
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Натрію тіосульфат-Біолік
Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл в пачці №10
Біолік Фарма
від 123,40 грн
в 288 аптеках
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Натрію тіосульфат-Дарниця
Натрію тіосульфат-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 300 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 153,23 грн
в 55 аптеках
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Натрію тіосульфат-Біолік
Натрію тіосульфат-Біолік
Розчин для ін'єкцій 30 % ампула 5 мл блістер у пачці №10
Біолік Фарма
від 124,81 грн
в 36 аптеках
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