Київ
Антидоти
V03A B26
Метіонін
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B
Антидоти
V03A B26
Метіонін
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Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від
76,71
грн
в 728 аптеках
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Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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