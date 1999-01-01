Київ
Антидоти
V03A B26

Метіонін

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A BАнтидоти
V03A B26Метіонін
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Метіонін
Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від 76,71 грн
в 728 аптеках
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Метіонін
Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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