Київ
Антидоти
V03A B21
Калій иодид
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B
Антидоти
V03A B21
Калій иодид
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Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від
85,60
грн
в 328 аптеках
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Калію йодид-125-Дарниця
Таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від
163,42
грн
в 160 аптеках
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Калію йодид
Порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
від
37,52
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
пор. д/оральн. р-ну
табл.
Дозування
0.25 г
125 мг
Пакування
блістер
стрип
фл.
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Дарниця ФФ
Исток-Плюс
Корпорація Здоров'я
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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