Київ
Антидоти
V03A B21

Калій иодид

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A BАнтидоти
V03A B21Калій иодид
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Калію йодид
Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від 85,60 грн
в 328 аптеках
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Калію йодид-125-Дарниця
Калію йодид-125-Дарниця
Таблетки 125 мг блістер №10
Дарниця ФФ
від 163,42 грн
в 160 аптеках
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Калію йодид
Калію йодид
Порошок для орального розчину 125 мг флакон №1
Исток-Плюс
від 37,52 грн
в 1 аптеці інших міст
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