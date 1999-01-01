Київ
Антидоти
V03A B35
Сугаммадекс
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A B
Антидоти
V03A B35
Сугаммадекс
Сортування:
По популярності
Фільтр
Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від
8959,70
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Сугамадекс-Віста
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
11328,80
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
фл. 2 мл
фл. 5 мл
Виробник
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Містрал Кепітал Менеджмент
Ромфарм Компані
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню