Київ
Антидоти
V03A B35

Сугаммадекс

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V03ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03AВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V03A BАнтидоти
V03A B35Сугаммадекс
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Брідекс
Брідекс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Ромфарм Компані
від 8959,70 грн
в 283 аптеках
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Сугамадекс-Віста
Сугамадекс-Віста
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 11328,80 грн
в 283 аптеках
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Брайдан®
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Брайдан®
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Брайдан®
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
Брайдан®
Брайдан®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл №10
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Немає в наявності
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