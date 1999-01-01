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РІЗНІ ЗАСОБИ
V08

КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ

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VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
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Тріомбраст®
Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від 703,45 грн
в 465 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 1077,49 грн
в 350 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від 346,51 грн
в 309 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 20 мл №1
Фармак
від 722,49 грн
в 307 аптеках
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Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від 866,95 грн
в 299 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від 3924,71 грн
в 295 аптеках
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Барію сульфат для рентгеноскопії
Барію сульфат для рентгеноскопії
Порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
від 75,71 грн
в 287 аптеках
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Примовіст
Примовіст
Розчин для ін'єкцій 0,25 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №1
Байєр
від 3307,89 грн
в 286 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 15 мл №1
Байєр
від 836,20 грн
в 285 аптеках
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Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 500 мл №8
Байєр
від 34089,10 грн
в 284 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
від 277,30 грн
в 283 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 15 мл №1
Фармак
від 556,89 грн
в 57 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 7.5 мл №1
Байєр
від 731,33 грн
в 19 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 10 мл №1
Фармак
від 423,60 грн
в 17 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від 198,13 грн
в 8 аптеках інших міст
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 682,66 грн
в 6 аптеках
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Юніпак®
Юніпак®
Розчин для ін'єкцій 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 667,25 грн
в 5 аптеках
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Тразограф® 76%
Тразограф® 76%
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №5
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 721,58 грн
в 3 аптеках
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Гадолерій®
Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 7.5 мл №1
Фармак
від 708,80 грн
в 2 аптеках інших міст
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 500 мл №1
Фармак
від 5720,26 грн
в 1 аптеці
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