Київ
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08B
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ, ЩО НЕ МІСТЯТЬ ЙОД
V08C
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФІЇ
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Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від
703,45
грн
в 465 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
1077,49
грн
в 350 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від
346,51
грн
в 309 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 20 мл №1
Фармак
від
722,49
грн
в 307 аптеках
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від
866,95
грн
в 299 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від
3924,71
грн
в 295 аптеках
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Барію сульфат для рентгеноскопії
Порошок для приготування суспензії 80 г контейнер №1
Исток-Плюс
від
75,71
грн
в 287 аптеках
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Примовіст
Розчин для ін'єкцій 0,25 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №1
Байєр
від
3307,89
грн
в 286 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 15 мл №1
Байєр
від
836,20
грн
в 285 аптеках
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 500 мл №8
Байєр
від
34089,10
грн
в 284 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 20 мл №1
Фармак
від
277,30
грн
в 283 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 15 мл №1
Фармак
від
556,89
грн
в 57 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл флакон скляний 7.5 мл №1
Байєр
від
731,33
грн
в 19 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 10 мл №1
Фармак
від
423,60
грн
в 17 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від
198,13
грн
в 8 аптеках інших міст
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 300 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
682,66
грн
в 6 аптеках
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Юніпак®
Розчин для ін'єкцій 350 мг/мл флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
667,25
грн
в 5 аптеках
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Тразограф® 76%
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл №5
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
721,58
грн
в 3 аптеках
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Гадолерій®
Розчин для ін'єкцій 604,72 мг/мл флакон 7.5 мл №1
Фармак
від
708,80
грн
в 2 аптеках інших міст
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 500 мл №1
Фармак
від
5720,26
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
пор. д/п сусп.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
Дозування
0.5 ммоль/мл
0.25 ммоль/мл
1 ммоль/мл
60 %
76 %
80 г
279.32 мг/мл
300 мг йоду/мл
300 мг/мл
350 мг йоду/мл
350 мг/мл
370 мг йоду/мл
370 мг/мл
469 мг/мл
529 мг/мл
604.72 мг/мл
816.5 мг/мл
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Пакування
амп. 20 мл
контейнер
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 500 мл
фл. 5 мл
фл. 7.5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 500 мл
фл. п/п 20 мл
фл. скляний 7.5 мл
фл. скляний 15 мл
фл. у пачці 5 мл
фл. у пачці 10 мл
фл. у пачці 15 мл
фл. у пачці 20 мл
фл. у пачці 100 мл
шприц скляний 5 мл
шприц скляний 7.5 мл
шприц скляний 10 мл
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Виробник
Bayer Pharma
Bracco Imaging
GE Healthcare
M. Biotech Ltd.
Tакеда
Байєр
ДжиІ Хелскеа
Исток-Плюс
Містрал Кепітал Менеджмент
Фармак
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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