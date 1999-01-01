Київ
РІЗНІ ЗАСОБИ
V10

ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V10ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
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Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Розчин для ін'єкцій 1000 мбк флакон 10 мл №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Натрію Йодид Na131I для ін'єкцій
Розчин для ін'єкцій 4000 мбк флакон 10 мл №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
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