Київ
РІЗНІ ЗАСОБИ
V07

ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V07ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 5 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 47,40 грн
в 718 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 2 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 40,94 грн
в 662 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Галичфарм
від 24,74 грн
в 628 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
від 35,87 грн
в 495 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 400 мл пляшка №1
Юрія-Фарм
від 35,27 грн
в 153 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 47,60 грн
в 129 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Інфузія
від 32,00 грн
в 65 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 37,48 грн
в 65 аптеках
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Турусол®
Турусол®
Розчин іригаційний контейнер 1000 мл №1
Юрія-Фарм
від 336,53 грн
в 31 аптеці
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Турусол®
Турусол®
Розчин іригаційний контейнер 3000 мл №1
Юрія-Фарм
від 637,00 грн
в 24 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Здоров'я
Вода для ін'єкцій-Здоров'я
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 35,60 грн
в 10 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 1000 мл контейнер полімерний №1
Юрія-Фарм
від 119,40 грн
в 5 аптеках інших міст
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
ООО "Фармасел"
від 37,56 грн
в 5 аптеках інших міст
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула тм а+ №10
Лекхім-Харків
від 42,00 грн
в 2 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
Інфузія
від 67,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
ООО "Фармасел"
від 56,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Кустодіол
Кустодіол
Розчин для перфузій пляшка 1000 мл №1
Др.Ф.Кьолер
від 6281,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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Кустодіол
Кустодіол
Розчин для перфузій пакет 1 л №1
Др.Ф.Кьолер
Немає в наявності
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