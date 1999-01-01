Київ
РІЗНІ ЗАСОБИ
V07
ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V07
ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
V07A
ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 5 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
47,40
грн
в 718 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 2 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
40,94
грн
в 662 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Галичфарм
від
24,74
грн
в 628 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
від
35,87
грн
в 495 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 400 мл пляшка №1
Юрія-Фарм
від
35,27
грн
в 153 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
47,60
грн
в 129 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Інфузія
від
32,00
грн
в 65 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
37,48
грн
в 65 аптеках
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Турусол®
Розчин іригаційний контейнер 1000 мл №1
Юрія-Фарм
від
336,53
грн
в 31 аптеці
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Турусол®
Розчин іригаційний контейнер 3000 мл №1
Юрія-Фарм
від
637,00
грн
в 24 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Здоров'я
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
35,60
грн
в 10 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 1000 мл контейнер полімерний №1
Юрія-Фарм
від
119,40
грн
в 5 аптеках інших міст
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
ООО "Фармасел"
від
37,56
грн
в 5 аптеках інших міст
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула тм а+ №10
Лекхім-Харків
від
42,00
грн
в 2 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
Інфузія
від
67,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
ООО "Фармасел"
від
56,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Кустодіол
Розчин для перфузій пляшка 1000 мл №1
Др.Ф.Кьолер
від
6281,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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Кустодіол
Розчин для перфузій пакет 1 л №1
Др.Ф.Кьолер
Немає в наявності
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р-н д/перф.
р-н іригац.
розч-к д/п р-ну д/ін
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Виробник
Dr. F. Kohler
Інфузія
Галичфарм
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
ООО "Фармасел"
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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