Київ
РІЗНІ ЗАСОБИ
V04
ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V04
ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
V04C
ІНШІ ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
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Глюкоза-Тест
Порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
від
39,56
грн
в 400 аптеках
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Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 1 мл (10 доз) №10
від
3591,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 0.6 мл (6 доз), 3 шприца з голками, + 3 голки для введення №1
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Вердай
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій 25 мг флакон №5
Diagnostic Green GmbH
Немає в наявності
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Тироген® 0,9 мг
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,9 мг/мл флакон 1.1 мг №2
Джензайм Юроп Б.В.
Немає в наявності
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Туберкулін ППД RT 23 SSI
Розчин для ін'єкцій 2 од/0,1 мл флакон 1.5 мл + 15 самоблокуючими шприцами №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
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пор. д/п р-ра д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
р-н д/ін.
Дозування
0.9 мг/мл
2 ОД/0,1 мл
2 ТО/доза
25 мг
75 г
Пакування
амп. 0.6 мл
амп. 1 мл
контейнер
фл.
фл. 1.1 мг
фл. 1.5 мл
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Виробник
AJ Vaccines A/S
Diagnostic Green GmbH
Sanofi
Биолик Фарма
Исток-Плюс
Люмьер Фарма
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