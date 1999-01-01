Київ
РІЗНІ ЗАСОБИ
V04

ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V04ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
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Глюкоза-Тест
Глюкоза-Тест
Порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
від 39,56 грн
в 400 аптеках
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Біолік туберкулін ППД-Л
Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 1 мл (10 доз) №10
від 3591,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Біолік туберкулін ППД-Л
Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 0.6 мл (6 доз), 3 шприца з голками, + 3 голки для введення №1
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Вердай
Вердай
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій 25 мг флакон №5
Diagnostic Green GmbH
Немає в наявності
Тироген® 0,9 мг
Тироген® 0,9 мг
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,9 мг/мл флакон 1.1 мг №2
Джензайм Юроп Б.В.
Немає в наявності
Туберкулін ППД RT 23 SSI
Туберкулін ППД RT 23 SSI
Розчин для ін'єкцій 2 од/0,1 мл флакон 1.5 мл + 15 самоблокуючими шприцами №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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