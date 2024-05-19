Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер, №1 - Київ (161310) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
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Київ, вул. Хрещатик, 44
Мед-сервіс
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35